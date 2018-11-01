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الرئيسية | رياضة | رحيل المدرب يخدم نبيل درار في فنربخشه التركي

رحيل المدرب يخدم نبيل درار في فنربخشه التركي

رحيل المدرب يخدم نبيل درار في فنربخشه التركي
هسبورت - محمد فنڭار*
الخميس 01 نونبر 2018 - 09:43

أَقَالَ علي كوش، رئيس فريق "فنربخشة" التركي، المدرب الهولندي فيليب كوكو من الإدارة الفنية للنادي، بسبب سوء النتائج، وهي فرصة جيدة لعودة الدولي المغربي نبيل درار إلى الرسمية، بعدما استبعد في العديد من الجولات.

ومع إعلان إدارة "الكناري" عن إقالة كوكو، بات درار مستفيدا من هذا التغيير، وينتظر الإعلان عن المشرف الجديد على الفريق لتكون فرصة مناسبة لإقناعه باستعادة الثقة فيه واستعادة رسميته، خاصة وأن المدرب الهولندي السابق تسبب في إيقاف اللاعب لمدة طويلة، وحرمانه من المشاركة مع المجموعة، إلى جانب اتخاذه للعديد من القرارات التأديبية في حقه.

ولم يكن كوكو في أفضل علاقاته مع درار؛ إذ استبعده رفقة مواطنه عاطف شحشوح من الفريق إلى أجل غير مسمى، دون الكشف عن الدوافع لاتّخاذ هذا القرار؛ ما أثر بشكل كبير على مردود اللاعب في الآونة الأخيرة مع المنتخب الوطني، ليتعرّض لإصابة مع "الأسود" في تصفيات كأس إفريقيا برسم الجولة الثالثة أمام "جرز القمر" حرمته من اللعب في الجولة الرابعة.

درار، وعلى الرّغم من الظروف الصعبة التي يعيشها منذ بداية الموسم، إلا أنه ينتظر أن تمنح له فرصة جديدة من أجل البروز، سواء انفرجت المشاكل مع فريقه الحالي أو اضطر إلى فسخ العقد الذي يربطه معه، والبحث عن آفاق أخرى خلال مرحلة "المركاتو" الشتوي المقبل، حيث تبقى العودة إلى فريقه السابق موناكو، تحت إمرة المدرب الجديد تيري هنري، من بين الخيارات المطروحة أمامه بقوة.

وأَكَّد فؤاد بن قويدر، وكيل أعمال اللاعب المغربي، في تصريح سابق لـ"هسبورت"، أن درار يحترم العقد الذي يربطه مع إدارة ناديه الحالي "فنربخشه" التركي؛ إذ لا يوجد مجال للحديث حاليا عن إمكانية مغادرته لـ"إسطنبول" صوب وجهة أخرى على الرّغم من الوضعية التي يمر منها حاليا.

وعَاشَ درار وضعا صعبا بالابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة، وأسقط اسمه أيضا من الدوري الأوروبي بقيادة مدربه السابق، ليعيش على وقع الانتقادات التي رافقته منذ مدة، قبل أن يقال كوكو من تدريب "الكاناري"، وتتجدّد فرصته لانتزاع الثّقة من جديد وإحياء اسمه مرّة أخرى.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - معكم من أمستردام الخميس 01 نونبر 2018 - 10:14
للأسف سمعة المغاربة في هولندا غير جيدة وأعتقد أن هذا المدرب الهولندي متأثر بما يقال عن المغاربة في بلده وخصوصا عندما يكون اختيار الاعبين المميزين المغاربة في هولندا أن يلعبوا لبلدهم الأم وهذا ما يجعل الكثير من الهولنديين يتصرفون تصرف عنصري وغير رياضي مع المواهب المغربية.
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