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كُتّاب وآراء
نادي ليستر سيتي يتجنب التحليق بعد مقتل مالكه
قرر فريق ليستر سيتي الانتقال إلى مدينة كارديف بالحافلة بدلا من الذهاب بالطائرة، لمباراة الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميير ليغ" على ملعب "كارديف ستاديوم" يوم السبت المقبل.
واتخذ "فريق الثعالب" هذا القرار بعد تحطم المروحية التي كانت يستقلها رئيس ليستر سيتي؛ التايلاندي فيتشاي سريفادانابرابا.
كان رجل الأعمال التايلاندي و4 آخرين قد لقوا مصرعهم يوم السبت الماضي إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهم في محيط ملعب "كينغ باور"، عقب تعادل فريق ليستر مع ويست هام (1-1) في الجولة العاشرة من "البريميير ليغ".
وأعلن نادي ليستر أن مباراة فريقه أمام كارديف لن يتم تأجيلها، في حين أن مباراته أمام ساوثامبتون في كأس رابطة أندية الدوري تأجلت دون تحديد ميعاد جديد حتى الآن.