24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:16
|07:43
|13:16
|16:13
|18:40
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- استمرار احتجاج "أساتذة الجالية" .. الغاضبون يتشبثون بتنقيط الأقدمية
- الأجواء العاصفية مستمرة في مختلف أرجاء المملكة
- اصطدام حافلة وتاكسي يقتل 3 أشخاص في أزيلال
- مقاييس الأمطار في البلاد: طنجة تتلقى 83 ملمترا
- نادي ليستر سيتي يتجنب التحليق بعد مقتل مالكه
لأول مرة .. المغرب يتقدم تسع مراتب في تصنيف ممارسة الأعمال (5.00)
محتجون: سائق "قطار بوقنادل" "كبش فداء" لإسكات الرأي العام (5.00)
السفير البريطاني رايلي يستكشف أغوار تاريخ "المغرب الروماني" (5.00)
مهنيون: إضراب شاحنات نقل البضائع يشل الرّواج الاقتصادي بالمغرب (5.00)
- نقابات التعليم تلتقي بالوزير أمزازي وترفض جديد التوقيت المدرسي - (95)
- أخنوش: "المغرب الأخضر" يدعم الفلاحين بدون حسابات أو مزايدات - (72)
- "غَادي فالخسران أحمّادي".. عبارة ساخرة تلهب "فيسبوك" المغاربة - (72)
- فيسبوكيون ينشدون تدخل الملك في الساعة الإضافية - (63)
- هل المطار الجديد في إسطنبول هو الأكبر والأفضل في العالم؟ - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغادرة ريال مدريد تملأ جيوب المدرب لوبيتيغي
كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، جولين لوبيتيغي، الذي أقيل من منصبه، سيحصل على مبلغ يعادل قيمة راتبه المحدد في عقده مع النادي طوال ستة أشهر، وذلك من أجل تسوية مسألة رحيله عن الفريق الملكي وديا.
وكان الراتب المنصوص عليه في عقد لوبيتيغي يصل إلى ستة ملايين يورو سنويا، أي أنه كان ليصل إلى 18 مليون يورو إذا ما استمر المدرب في منصبه حتى نهاية تعاقده بعد ثلاث سنوات.
وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن العقد بين الجانبين ينص على حصول المدرب على نصف راتبه السنوي كنوع من التعويض في حال إقالته.
ورحل لوبيتغي عن منصب المدير الفني لريال مدريد بعد سقوط "النادي الملكي" بخماسية مقابل هدف أمام غريمه التاريخي برشلونة، على ملعب "كامب نو" في قلب كاتالونيا.