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الرئيسية | رياضة | مغادرة ريال مدريد تملأ جيوب المدرب لوبيتيغي

مغادرة ريال مدريد تملأ جيوب المدرب لوبيتيغي

مغادرة ريال مدريد تملأ جيوب المدرب لوبيتيغي
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:55

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، جولين لوبيتيغي، الذي أقيل من منصبه، سيحصل على مبلغ يعادل قيمة راتبه المحدد في عقده مع النادي طوال ستة أشهر، وذلك من أجل تسوية مسألة رحيله عن الفريق الملكي وديا.

وكان الراتب المنصوص عليه في عقد لوبيتيغي يصل إلى ستة ملايين يورو سنويا، أي أنه كان ليصل إلى 18 مليون يورو إذا ما استمر المدرب في منصبه حتى نهاية تعاقده بعد ثلاث سنوات.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن العقد بين الجانبين ينص على حصول المدرب على نصف راتبه السنوي كنوع من التعويض في حال إقالته.

ورحل لوبيتغي عن منصب المدير الفني لريال مدريد بعد سقوط "النادي الملكي" بخماسية مقابل هدف أمام غريمه التاريخي برشلونة، على ملعب "كامب نو" في قلب كاتالونيا.

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