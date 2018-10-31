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كُتّاب وآراء
أسماء جَديدة تعزز لائحة المنتخب المحلي المغربي
يَنكب الإطار الوطني جمال السلامي، مدرب المنتخب المحلي لكرة القدم، على متابعة أخبار اللاعبين في البطولة المغربية بدرجيتها الأولى والثانية، للخروج بتقييم شامل حول مردودهم والوقوف عن كثب على مدى جاهزيتهم للدفاع عن قميص "الأسود" خلال القادم من المواعد.
ويَستعد السلامي للإعلان عن لائحة المنتخب الوطني المحلي التي ستخوض معسكرا إعداديا في نونبر المقبل تتخلله مباراتان وديتان أمام منتخبي السنغال وبوركينا فاسو في إطار الاستعداد للمنافسات الإفريقية "الشأن".
وعَلِمَت "هسبريس"، أن السلامي اجتمع يوم أمس بالفرنسي رينيه جيرارد، مدرب الوداد الرياضي، في المركب الخاص بتداريب الفريق "الأحمر" في إطار تواصله مع مدربي الأندية التي يستدعي منها لاعبي المنتخب المحلي.
ووِفق المصدر ذاته، التقى السلامي برينيه جيرار، قبل انطلاق الحصة التدريبية بغية إطلاعه على برنامج "الأسود" المحلية في نونبر المقبل، وكذا استفساره عن وضعية اللاعبين الذين وجّه لهم الدعوة في المعسكرين الأخيرين.
ويُعوِّل السلامي على خدمات الثلاثي الودادي بديع أووك، وزوهير المترجي، ووليد الكرتي، إذ يعد هؤلاء من أبرز الأسماء المرتقب وجودها في قائمته المقبلة التي ستحمل الجديد في ما يخص المنادى عليهم للدخول في المعسكر المقبل.
ويُرتقب أن يوجِّه مدرب المحليين، الدعوة إلى أيوب طالب ربو، مهاجم نهضة الزمامرة، المتزعم لترتيب الدرجة الثانية، كون اللاعب المذكور يصنف من أبرز نجوم الفريق وممن يؤثرون في عطاء المجموعة داخل رقعة الميدان ويقدم أداء متميزا لفت به أنظار المتابعين ومحللي كرة القدم.
يَشار إلى أن جمال السلامي اجتمع كذلك بنويل توسي، المدير الرياضي لفريق الوداد الرياضي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
ملي الكورة دخلت فيها السياسة و القمر راكم كضحكو علينا
كيبقا فيا الحال ملي نشوف شباب خاسر رزقو باش يتفرج فالحموضة
من لخر مبغينا لا كورة لا تنس
الشعب حاليا محتاج فرص عمل باش نعيشو