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الرئيسية | رياضة | الرجاء يتلقى نبأ سعيدا قبل ملاقاة الوداد الفاسي

الرجاء يتلقى نبأ سعيدا قبل ملاقاة الوداد الفاسي

الرجاء يتلقى نبأ سعيدا قبل ملاقاة الوداد الفاسي
أوعنا بلعيد
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 20:41

تلقى الطاقم الفني لفريق الرجاء الرياضي نبأ سعيدا، قبل ملاقاة نادي الوداد الرياضي الفاسي في نصف نهائي كأس العرش يوم السبت المقبل، خلال المواجهة المزمع تنظيمها بالمركب الرياضي لمدينة طنجة.

وستعزز التركيبة البشرية لفريق الرجاء أمام الواف، عقب عودة عبد الرحيم الشاكير، بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به وحرمته من مرافقة بعثة النسور الخضر إلى الديار المصرية لمواجهة الإسماعيلي، برسم ذهاب ثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وانضم الشاكير إلى مران ناديه الثلاثاء، بعد أن نال ترخيص الطاقم الطبي وحصوله على الضوء الأخضر لاستئناف تداربيه مع "النسور" تأهبا لخوض مباراتين قويتين أمام الوداد الرياضي الفاسي بالكأس الفضية واتحاد طنجة بالدوري المحلي، إضافة إلى باقي مواجهات الخضر المقبلة.

ويعتبر اللاعب الشاكير من ثوابت الفريق و"جوكر" الرجاء، حيث يعطي للمدرب حلولا أكبر فوق أرضية الميدان. كما أن مرونته التكتيكية وقدرته على شغل أكثر من مركز في خطط المدرب غاريدو تجعلان منه سلاحا وورقة تكتيكية تسهل من مأمورية الإدارة الفنية كلما طرأ مستجد أو باغتت الإصابة أحد لاعبي الفريق بالخط الخلفي.

جدير بالذكر أن اللاعب المذكور كان قد تعرض للإصابة على مستوى الفخذ، ضد إنييمبا النيجيري، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي حرمته من المشاركة في اللقاء ضد فريق "الدراويش المصرية".

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