غزواني: الروح الوطنية وراء اختياري "الأسود" على حساب إيطاليا

هسبورت - محمد فنڭار*

فِي دول المهجر، غالبا ما يختار بعض اللاعبين المغاربة الذين يحملون جنسيات مزدوجة اللعب لدول إقامتهم، لكن أمين غزواني، مدافع "فروزينوني" الإيطالي، لم يهتم بأي إغراءات من البلد الذي يقطن فيه بأوروبا، وأراد أن يمثِّل وطنه دون مزايدات، فنال ما أراد بلعبه مع المنتخب الوطني للشباب.

وفي حوار مع "هسبورت"، أصر غزواني على ضرورة الاعتزاز باللعب للمنتخب الوطني، لأن ذلك أمر يدعو إلى الفخر بحكم أنه يحمل شعارا غاليا، موضحا أن سنه الصغير الذي لا يتجاوز 17 عاما يسمح له بالاندماج سريعا مع أي فريق، وسيعمل على تطوير مستواه لضمان مكانته في إيطاليا أو في دوري آخر، مضيفا أن قدوته في مركزه مدافعا أيمن هو نبيل درار الذي يطمح إلى اتباع مساره الكروي أو أفضل.

عرّف الجمهور المغربي على مسارك الكروي؟

أمين غزواني من مواليد مدينة روما سنة 2001، عائلتي تتحدر من منطقة بني ملال في المغرب وتقطن معي في إيطاليا.

انطلقت مسيرتي في فريق مغمور بالحي الذي كنت أقطن فيه، ثم اجتزت اختبارات مع العديد من الفرق، منها "لازيو" و"سامبدوريا" و"جنوى"، لكني وقعت لـ"فروزينوني" لمدة أربعة مواسم، وتابعني اتحاد الكرة في إيطاليا وشاركت مع منتخب الفتيان في تحضيرات سابقة، قبل أن ألتقي وكيل اللاعبين يونس شاهين الذي ساعدني بشكل كبير في الالتحاق بالمنتخب المغربي، وأعجبتني الأمور داخل المعسكر ومرّت تجربتي الأولى بشكل رائع.

ما الذي جعلك تختار المنتخب المغربي على حساب إيطاليا؟

قَرَّرت أن ألعب للمنتخب الوطني لحبي وتعلقي بالمغرب، الكل ساعدني على الاندماج بشكل سلس، زد على ذلك أنه عندما ترتدي قميص "الأسود"، فأنت تفتخر باللونين الأحمر والأخضر، وتستحضر أسماء عملاقة لعبت مع المنتخب، بالإضافة إلى الروح الوطنية التي تفرض عليك تلقائيا أن تدافع عن ألوان بلدك الأم.

أنت لاعب لشبان المنتخب.. كيف تقيّم مشاركتك مع الفريق الوطني؟

مر الكل على ما يرام، في الأول لزمني الوقت للتعرف على المحيط، لكن بعد ذلك تيسرت الأمور وصرت أساسيا في مباريات المنتخب المغربي، وآخر مشاركة لي كانت في فترة التوقّف الأخيرة، واجهنا فيها منتخب الكونغو في الرباط، وفي رصيدي حاليا خمس مباريات دولية.

أنا سعيد لتمثيل بلدي ولا بد للجميع أن يفتخر بذلك ويحترم الشعار الوطني، ويقاتل لنيل هذه الفرصة، خاصة وأنك تختار من بين أفضل اللاعبين المغاربة وهو أمر محفز، ولا بد من تقديره والاشتغال عليه لضمانه لاحقا.

ما هو طموحك مع الفريق الوطني؟

سَتكون هناك مجموعة من المسابقات، لكن هدفي هو لعب كأس إفريقيا أقل من 20 سنة 2021، وسأجتهد لضمان مكان لي مع كبار المنتخب ولم لا المشاركة في كأس العالم في قطر سنة 2022.

ما هو فريقك المفضَّل في إيطاليا والفريق الذي تميل إليه في المغرب؟

أنا ابن مدينة روما، لذلك أحب "إي سي روما" كثيرا، وفي المغرب "أنا ودادي".

مَنْ مِنَ اللاعبين المغاربة تفضل طريقة لعبه؟

يُعجبني كثيرا أشرف حكيمي رغم صغر سنه، نظرا إلى المردود الجيد الذي يبصم عليه، فيما يبقى قدوتي هو نبيل درار، خاصة في الفترة التي لعب فيها مع "موناكو"، كما تربطني علاقة جيدة بصديقي زهير فضال.

هل لك طموحات للاحتراف خارج إيطاليا وما هي دورياتك المفضلة؟

يُعجبني كثيرا الدوري الفرنسي والدوري الإنجليزي وطريقة اللعب فيهما مثيرة وأفضِّلها كثيرا على باقي الدوريات، وأطمح إلى الاحتراف مستقبلا في أحدهما.

هل توصَّلت بعروض من فرق أخرى؟

العام الماضي توصَّلت بعرض من "إي سي ميلان" و"بولونيا"، لكن لم يتم ذلك، وسأركز مع فريقي الحالي وأشتغل حتى أرضي نفسي وأوسع دائرة خياراتي مستقبلا.

ما هي رسالتك على الاعبين المغاربة في إيطاليا؟

أَنسُج صداقات كثيرة مع بعض اللاعبين المغاربة في إيطاليا وفي مدن مختلفة، وأتواصل معهم بشكل مستمر، كما أتمنى لهم التوفيق في مسارهم الكروي.

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