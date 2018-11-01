جمهور طنجة يطالب بدعم أسر "شهداء الاتحاد"

هسبورت ـ أمال بلحاج*

دَعَا جمهور فريق اتحاد طنجة المكتب المسيّر إلى تخصيص مداخيل المباراة المقبلة للفريق، التي ستجمعه بنادي الرجاء البيضاوي في السابع من شهر نونبر الجاري، ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الاحترافي، لفائدة أسر الشهداء والضحايا الذين أهدوا أرواحهم في سبيل حب الفريق، بعد تعرّضهم لحادثة سير مميتة على الطريق السيار بين مدينة العرائش وطنجة، عقب عودتهم من متابعة مباراة الحسنية في مدينة أكادير.

وأَطْلَق جمهور فريق "البوغاز" حملة "45 ألف طنجاوي من أجل الشهداء"، رغبة منهم في الحضور بكثافة وملء مدرجات ملعب طنجة الكبير، خلال القمة التي ستجمع فريقهم بفريق الرجاء البيضاوي يوم 7 نونبر، وتخصيص مداخيل المباراة لفائدة عائلات الضحايا، بعدما دعوا المكتب المسير للنادي للانضمام إلى هذه الحملة.

وعلمت "هسبورت" أن إدارة فريق اتحاد طنجة تتَّجه نحو الاستجابة لمطالب الأنصار؛ وذلك من خلال الزيادة في أثمنة تذاكر المباراة وتخصيص الفارق لأسر وعائلات الضحايا دعما من الجمهور لها، بعدما كان المكتب المسير قد منحها مبالغ مالية خلال زيارته الأخيرة لها في محلات سكناها لتقديم العزاء.

وتَفَاعَل الجمهور "الطنجاوي" بشكل كبير مع هذه البادرة؛ إذ طالب بالرفع من أثمنة التذاكر لدعم الأسر المكلومة، والتزام الصمت طيلة 90 دقيقة من المواجهة ترحما على أرواح الضحايا، بعيدا عن الاحتفالات المعتادة بالمدرجات.

يُشار إلى أن فريق اتحاد طنجة سيواجه الرجاء البيضاوي، بعد خوضه مباراة نصف نهائي كأس العرش أمام وداد فاس، على أرضية ملعب طنجة الكبير، في واحدة من أقوى المواجهات هذا الموسم.

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