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كُتّاب وآراء
الأحمدي يقترب من مغادرة صفوف الاتحاد السعودي
يعيش الدولي المغربي كريم الأحمدي، لاعب نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وضعية صعبة داخل فريقه، بالنظر إلى ضعف مردوده بالدوري السعودي وعجزه عن تقديم الإضافة للمجموعة منذ توقيعه على عقد انضمامه إلى الفريق، وفشله في إقناع الجماهير السعودية التي كانت تتوقع تألقه بعدما كان من أفضل اللاعبين بالدوري الهولندي.
وأوردت مجموعة من التقارير السعودية أن الجمهور وإدارة نادي الاتحاد السعودي غير راضييْن عن مردود لاعب المنتخب الوطني خلال المباريات السبع التي شارك فيها؛ إذ استغربا تراجع مستواه بشكل مهول بالمقارنة مع ما كان يقدمه رفقة ناديه السابق فاينورد الهولندي، وهو ما تسبب في موجة غضب عارمة، خصوصا وأن الجميع كان يعول على الإضافة التي من الممكن أن يقدمها الأحمدي.
وتروج مجموعة من الأنباء حول رغبة إدارة نادي الاتحاد السعودي التخلي عن خدمات اللاعب كريم الأحمدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في حال عجزه عن تطوير مستواه وتقديم مردود جيد على رقعة الميدان؛ وذلك من خلال إعارته إلى إحدى الأندية التي ترغب في الاستفادة من خدماته أو بيع عقده إن توفرت بعض العروض.
وشارك اللاعب المغربي في ثماني مواجهات هذا الموسم رفقة فريق الاتحاد السعودي، عجز خلالها عن إقناع الجماهير بأدائه وظلت أرقامه مخجلة، خصوصا وأنه أقصي رفقة الفريق من المشاركة في كأس السوبر السعودي ومن بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.