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كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس يَلتقي "المُقاتل" نورماغوميدوف
كَشف الأمريكي من أصول مصرية علي عبد العزيز، وكيل أعمال المقاتل الروسي حبيب نورماغوميدوف، عن لقاء بطله بالملك محمد السادس، الأسبوع المقبل، بعدما التقى بالعديد من الشخصيات السياسية.
وأَعْلَن عبد العزيز في حوار أجراه مع "TMZSPORTS" عن لقاء الملك المغربي مع البطل نورماغوميدوف خلال الأيام المقبلة، إذ ليست له أي مشاكل في الالتقاء مع قادة السياسة بتاتا، وذلك بعد أن التقى أحد شيوخ الإمارات في أبوظبي، وأيضا الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، أحد الزعماء الأكثر قوة في العالم، حسب وصفه، وكذا رئيس كردستان يوم أمس.
وأَكَّد المصدر ذاته أن البطل الروسي سيلتقي ملك المغرب الأسبوع المقبل، كما تلقى دعوة لزيارة مصر من قبل الرئاسة المصرية، فيما تجاهل الجواب عن رد الصحفي بخصوص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واكتفى بالقول إنه شخص طيب ويحبه، مبرزا أنه لا علاقة له بالمجال السياسي.
وأَبْرَزَ وكيل العديد من المقاتلين أن حبيب له برنامج اجتماعي سيجوب به إفريقيا لإنقاذ حياة العديد من الفقراء، إذ سيعمل على بناء المدارس والقيام بمجموعة من الأعمال الخيرية بداية من السنة المقبلة، ويرغب في لمس قلوب الناس المحتاجين.
وأَضَاف: "حبيب في إمكانه الاعتزال حاليا، إنه ثري جدا، وأنا أيضا معه، لكنه يرغب في إطلاق مشاريع خيرية يستفيد منها المحتاجون..".
واحْتفظ الروسي حبيب نورماغوميدوف بلقب وزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة UFC، بعد تفوقه على الأيرلندي "كونور ماكريكور" بحركة خنق الرأس من الخلف في الجولة الرابعة في المباراة التي شهدت منافسة قوية بين الثنائي على اللقب.
للإشارة، فالبطل الروسي تربطه علاقة جيدة بالأبطال المغاربة، أبو بكر زعيتر وعثمان زعيتر، كما حضرا معه النزال الأخير أمام ماكريكور ضمن المتفرجين في مدينة "لاس فيغاس" الأمريكية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
في شهر ابريل سينازل اما الوحش jean st pierre اوtony furguson
روعة قتلية
من خير اقواله حول الخصوم
ان احب تكسير الرؤوس هاذا كل ما استطيع فعله في الحياة و لقد ذل المتعجرف conor macregor
صراحة أستغرب من بخل العرب الرياضيين الدين لايصدقون درهم واحد، عمر كنوتي فعل خيرا كبيرا يحيا تراي ميسي رولاندو والأحة طويلة بإستتناء العرب،لاكنهم جد سخيين على الحريم.