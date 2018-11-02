حكيمي يؤثث قائمة عشرة لاعبين شباب مبدعين

أوعنا بلعيد

كشف تقرير لـ"الغارديان" البريطانية قائمة ضمت أكثر 10 لاعبين شباب تمكنوا من خطف الأنظار الموسم الحالي في الدوريات الأوروبية، بفضل مهاراتهم ومجهودهم فوق البساط الأخضر وما قدموه رفقة أنديتهم.

وشهدت القائمة وجود الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع بوروسيا دورتموند الألماني المعار من فريق ريال مدريد، والذي جاء في الرتبة الثانية متفوقا على العشرات من نجوم الساحرة المستديرة الصغار في العمر والكبار في أدائهم.

ونستعرض خلال هذا التقرير ترتيب هؤلاء المبدعين:

10) ريتشاردسون (21 سنة) لاعب إيفرتون:

استغرب الكثيرون عندما وافق فريق إيفرتون على دفع 40 مليون جنيه إسترليني لإدارة واتفورد مقابل الاستفادة من خدمات ريتشاردسون، ولكن من الواضح أن اللاعب البرازيلي حريص على إثبات قيمته.

وأظهر اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إمكاناته وقدراته تحت قيادة ماركو سيلفا، مدربه السابق، إذ سجل ثلاثة أهداف في أول وثاني ظهور له مع التوفيز، واستمر في تقديم عروضه وقاده ناديه للفوز أمام ليستر سيتي بهدفين لهدف...وتيرة عمله ومهارته هما عاملان أساسيان في نهج إيفرتون.. وتمكن من النجاح خلال أشهره الثلاثة مع النادي وتقييمه 7.27 نقطة

9) جادون سانشو (18 سنة) لاعب بوروسيا دورتموند:

احتاج النجم الإنجليزي الشاب إلى ست مباريات ليحجز مكانه الرسمي رفقة دورتموند بعد أن كان لوسيان فافر يعتمد عليه كبديل، لكنه بدأ مبارياته الثلاث الأخيرة في دورتموند وتألق بعد حجزه مركزه.

سجل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا هدفي دورتموند خلال تعادله بهدفين لمثلهما أمام هرتا برلين في نهاية الأسبوع، ليصل بذلك إلى أربع أهداف حتى الآن، ولديه أيضا 6 تمريرات "أسيست"، ما يعني أن لاعبا واحدا فقط في الدوري (سيباستيان هالر من فرانكفورت) من يتفوق عليه في الأهداف التي سجلها وصنعها.. ونال جادون 7.27 نقطة.

8) جيمس ماديسون (21 سنة) لاعب ليستر سيتي:

تعاقد ليستر سيتي الصيف الماضي مع اللاعب جيمس ماديسون، لتقوية خط الوسط. وكان أنصار النادي يأملون أن يقوم ماديسون بتبرير المبلغ المدفوع مقابل استقدامه، وهو ما فعله بالضبط خلال العروض التي قدمها على أرضية ملعب "كينج باور"، بعد أن خاض جميع مباريات ليستر.

سجل ماديسون البالغ من العمر 21 عامًا هدفين وأعطى ثلاث تمريرات حاسمة؛ وقد أظهر أيضا تعدد استخداماته، إذ لعب على اليسار وخلف المهاجم وحصل على 7.72 نقطة.

7) نوردي موكيليلي (20 سنة) لاعب روبير ليبزيغ:

ترك نوردي موكيليه فريق مونبولييه الفرنسي للانضمام إلى لايزبيغ الألماني في الصيف؛ وقد أثبتت مهاراته المتعددة في مجال الدفاع، إذ ظفر ناديه الجديد بصمام أمان في الخط الدفاعي.

ويلعب اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً كمدافع، ويشعر بالراحة في اللعب في مركز الظهير الأيمن، وقاد فريقه للخروج بشباك نظيفة خلال أربع مباريات.

ويمتاز نوردي بمهارات عالية، إذ أكمل 14 مراوغة ناجحة في الدوري خلال 7 مواجهات، وحصل على 7.31 نقطة.

6) آرون وان بيساكا (20 سنة) كريستال بالاس:

لقد رأينا لمحة عما يمكن أن يقدمه آرون وان بيساكا لفريقه كريستال بالاس في نهاية الموسم الماضي، لكنه تألق بالفعل في مركز الظهير الأيمن هذا الموسم.

اللاعب البالغ من العمر 20 عاما يشعر بالأسف لعدم المناداة عليه للمنتخب، لكنه يأمل في خطف أنظار غاريث ساوثجيت..تألق أمام أرسنال نهاية الأسبوع، ليصنف كأول لاعب شاب، استعاد الكرة 6 مرات وقام بأربع اعترضات و5 مراوغات ناجحة، وفقط ثلاثة لاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى تمكنوا من تسجيل أكثر من هذه الأرقام.. تقييمه 7.40 نقطة.

5) ريس نيلسون (18 سنة) لاعب هوفنهايم:

يجب على مشجعي أرسنال إبقاء أعينهم مفتوحة ومراقبة التقدم الذي يحرزه ريس نيلسون في الدوري الألماني بعد رحيله عن "المدفعجية".

وسجل اللاعب البالغ من العمر 18 عاما أربعة أهداف في غضون 255 دقيقة من العمل في الدوري الألماني، ويتم توظيفه في خط الوسط وخلف المهاجم جوليان نيغلزمان، وأكمل 88.8 ٪ من تمريراته الناجحة؛ كما حصل على فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. تقييمه 7.43 نقطة.

4) دان اكسل زاغادو (19 عاما) بوروسيا دورتموند:

غادر دان أكسل زاغادو فريق باريس سان جيرمان إلى بوروسيا دورتموند الصيف الماضي، وبعد أن بدأ مسيرته في دوري الدرجة الأولى الألماني في مركز الظهير الأيسر، عاد اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا إلى دوره المركزي المفضل تحت قيادة لوسيان فافر.

وحصل الفرنسي على الرسمية خلال سبع مباريات إلى الآن، وأظهر تحكما رهيبا بالكرة، وتبلغ دقة تمريراته (87.5٪)، ويمتاز بثقة كبيرة في إخراج الكرة من الخلف.. تقييمه 7.43 نقطة.

3) إبراهيم سانغاري (20 سنة) لاعب تولوز:

انضم إبراهيم سانغاري إلى فريق تولوز في النصف الثاني من الموسم الماضي، وبات أكثر إثارة للإعجاب في الفترة الحالية، وأظهر أهميته في خط الوسط خلال الأسابيع القليلة الماضية..غاب عن آخر مباراتين لناديه تولوز بسبب الإيقاف وبداعي الإصابة، فتكبد الهزيمة بثلاثة أهداف نظيفة، ومن بعدها بأربع أهداف دون مشاركة سانغاري.

يتوقع أن يخطف اللاعب الإيفواري اهتمام كبرى الأندية الأوروبية في المركاتو الشتوي المقبل، تقييمه 7.44 نقطة.

2) أشرف حكيمي (19 سنة) لاعب وروسيا دورتموند:

اختار الدولي المغربي أشرف حكيمي الوقت المناسب لترك ريال مدريد على سبيل الإعارة؛ وهو يتألق رفقة "أسود الفيستفال" يعاني ناديه الأم في مسابقة "الليغا" هذا الموسم، حيث حصل "الميرنغي" على نقطة واحدة فقط من مبارياته الخمس الأخيرة.

ويقدم حكيمي أداء لافتا واضعا بصمته في بوروسيا دورتموند على الرغم من اضطراره للعب في الظهير الأيسر.

ونجح المدافع المغربي خلال أول ظهور له في "البوندسليغا" بعد تسجيله لهدف أمام نورمبرغ، وكان منافسا حقيقيا للمهاجمين في الدوري هذا الموسم، مساهما بثلاث تمريرات "أسيست" في الدوري وأخرى خلال دوري الأبطال أمام أتليتكو مدريد.. تقييمه 7.56 نقطة.

1) كيليان مبابي (19 سنة) باريس سان جيرمان:

كان كيليان مبابيه مبدعا في مباراة ناديه أمام أولمبيك مارسيليا نهاية الأسبوع، بعد أن قاد الفريق الباريسي إلى تحقيق الفوز بهدفين دون رد.

ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 19 عاما من نجوم الساحرة المستديرة بعد تألقه اللافت الموسم المنصرم وخلال نهائيات كأس العالم.

وتمكن مبابي من بلوغ هدفه العاشر بالدوري هذا الموسم عقب تسجيله في شباك مارسيليا بالكلاسيكو الفرنسي..وتألق أيضا خلال دوري الأبطال، حيث سجل هدفين في آخر مباراة، ولا يتفوق عليه في التقييم سوى ليونيل ميسي نجم برشلونة (8.41)؛ بينما حصل على 8.27 نقطة.