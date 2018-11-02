فتوحي يلدَغ الجزيرة بهدف قاتل ويُهدي فريقه نًقطة ثمينة

أوعنا بلعيد

لَدَغَ المغربي إدريس فتوحي، لاعب دبا الفجيرة، منافسه الجزيرة، بهدف قاتل خلال الوقت المحتسب بدلا عن الضائع، مانحا فريقه نقطة ثمينة، خلال المباراة التي جمعت بينهما وانتهت بالتعادل الإيجابي (3-3)، وجرت في ملعب "الفجيرة" ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي.

وبَاغَتَ الفريق الزائر أصحاب الأرض بهدف مبكِّر حمل توقيع اللاعب علي مبخوث في الدقيقة التاسعة، وعدل درويش محمد النتيجة في الدقيقة التاسعة والعشرين، قبل أن يعود مبخوت ويسجل الثاني للضيوف في الدقيقة الواحدة والثلاثين.

وأَعاد جمعة مسعود فريق دبا الفجيرة إلى المباراة بتوقيعه للهدف الثالث في الدقيقة الواحدة والاربعين، وسجَّل خلفان مبارك الهدف الثالث في الدقيقة الثانية والستين، قبل أن يسجل إدريس فتوحي هدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وشَارَكَ ادريس فتوحي، منذ في اللقاء منذ البداية، بعد أن اعتمد عليه السوري محمد قويض، مدرب الفريق، أساسيا، وقَدَّم مردودا طيبا كما شكل تهديدا خطيرا على مرمى علي خصيف، حارس الجزيرة.

وسَدَّد فتوحي، متوسط ميدان دبا الفجيرة، 3 تسديدات خطيرة أبعدها الحارس بصعوبة، كما أعطى تمريرتين خطيرتين، ونفذ أربع ضربات حرة، وارتكب خمسة أخطاء وارتكب ضده ثلاثة، وعاد للتسجيل للمرة الثانية على التوالي لفريقه.

وعَقِب هذا التعادل المثير رفع فريق الجزيرة رصيده إلى 16 نقطة وقفز إلى المركز الثاني في الترتيب، في حين ما زال دبا الفجيرة محتلا المركز الأخير برصيد أربع نقاط على أمل التعويض عندما سيحل ضيفا على نادي عجمان في الجولة المقبلة.