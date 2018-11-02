المغرب الفاسي يسعى إلى تصحيح المسار أمام شباب خنيفرة

أوعنا بلعيد

يشُد فريق المغرب الرياضي الفاسي، اليوم الجمعة، الرحال صوب مدينة خنيفرة من أجل ملاقاة فريقها المحلي برسم الجولة الثامنة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية للقسم الثاني خلال المباراة التي سيحتضنها الملعب البلدي لخنيفرة، في تمام الساعة الثالثة زوالا يوم غد السبت.

ويُراهِن شكيب جيار، المدرب المؤقت والمشرف على تدريبات الماص في مرحلته الانتقالية، على تحقيق الفوز الرابع بمسابقة الموسم الحالي، عقب تعثُّر الفريق في ثلاث مباريات متتالية أمام الوداد الفاسي في الديربي برسم الجولة الخامسة، وأمام الراسينغ البيضاوي في ملعب الأب جيكو، وأمام شباب المسيرة برسم الجولة السابعة، وانتهت المواجهات الثلاثة جميعها بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وابتعاده بخمس نقاط عن صاحب الصدارة نهضة الزمامرة الذي يملك في رصيده 17 نقطة.

وأجرى لاعبو الماص، يوم أمس الخميس، حصتهم التدريبية الأخيرة، انطلاقا من الساعة الرابعة عصرا، في مدرسة الفريق في ملاعب السعديين في فاس، تم خلالها الاستعداد لخصمهم القوي المدعوم بعاملي الأرض والجمهور والراغب في مصالحة جماهيره ومحو آثار النتائج السلبية، التي حققها خلال سبع جولات فشل خلالها في تحقيق أول انتصار له بعد تعادله 4 مرات وهزيمته خلال 3 مباريات وفي رصيده 4 نقاط محتلا بها الرتبة الرابعة عشرة.

وسَيخُوض شكيب جيار، وهو على رأس الإدارة الفنية لـ"النمور الصفر"، أول مباراة رسمية له مع الماص للمرة الأولى في القسم الثاني، منذ آخر لقاء خاضه مع الفريق بتاريخ الـثالث من يناير 2015 أمام النادي القنيطري، ضمن الأسبوع الأخير من مرحلة إياب الدوري في القسم الأول في اللقاء الذي انتهى بهدف دون رد.

واستدعى جيار لخوض هذه المباراة 20 لاعبا، ويتعلق الأمر بكل من مراد إيزم، خالد العلوي كبيري، محمد بركات، كريم الولادي، عتيق شهاب، ديالو كواسي، أعنان، المنيعي، مروان بجاو، حمزة البهاج، يوسف السواني، عبد النبي الحراري، المهدي الدغوغي، عماد احموت، يونس اوكنا، أيوب الخضر، حمزة بورزوق، جوزيف يانكي، دجيجي غيزا، يوسف الرميلي.

وأَسْنَدَت مديرية التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مهمة إدارة هذا اللقاء للحكم نبيل برقية، الذي سيكون على عاتقه حمل ثقيل نظرا إلى قوة المباراة والضغط المصاحب لها والمنافسة القوية المنتظر أن تشهدها فوق أرضية الميدان.