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الرئيسية | رياضة | دول أوروبية تترشح لاستضافة مونديال 2030

دول أوروبية تترشح لاستضافة مونديال 2030

دول أوروبية تترشح لاستضافة مونديال 2030
هسبريس - إفي
السبت 03 نونبر 2018 - 04:35

أعلن قادة بلغاريا وصربيا واليونان ورومانيا، المجتمعون في منتجع فارنا البلغاري، الجمعة، عن خططهم لتقديم ملف مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم لعام 2030.

وأعن بويكو بوريسوف، رئيس الوزراء البلغاري، عن مبادرة البلقان في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع مع نظيره اليوناني، الكسيس تسيبراس؛ والرومانية، فيوريكا دانشيلا؛ بالإضافة إلى الرئيس الصربي، ألكسندار فوسيتش.

وأوضح بوريسوف أن بلغاريا أظهرت هذا العام أنها قادرة على استضافة منافسة رياضية دولية كبرى بعد استضافة كأس العالم للكرة الطائرة بالشراكة مع إيطاليا.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول الترشح المشترك المحتمل لعام 2030، لكن الصحافة المحلية ذكرت اليوم أن بلاد البلقان ليس لديها في الوقت الحالي أي استاد يستوفي المعايير والمتطلبات لاستضافة كأس العالم.

يشار إلى أن السباق لاستضافة كأس العالم 2030 لم ينطلق رسميا على الرغم من أن الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي استعرضت بالفعل أول ملف مشترك غير رسمي لاستضافة "المونديال".

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