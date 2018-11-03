مانشستر سيتي يخشى انتقال دياز إلى ريال مدريد

هسبريس - د.ب.أ

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يخشى من فقدان خدمات لاعبه الصاعد، الإسباني من أصول مغربية إبراهيم دياز الذي ينتهي تعاقده مع الفريق في الصيف المقبل.

وكانت صحيفتا "ذا تايمز" و"تيلغراف" البريطانيتان قد أشارتا مؤخرا إلى أن ريال مدريد الإسباني مهتم للغاية بالحصول على توقيع اللاعب الشاب.

وسيطر الحديث عن دياز على الصفحات الرئيسية لمختلف الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الجمعة بعدما سجل هدفين مع مانشستر سيتي في مباراته أمام منافسه فولهام أول أمس الخميس في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ليقود فريقه إلى دور الثمانية من هذه البطولة.

وذكرت صحيفة "أ س" الإسبانية أن جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تحدث عن دياز وعن إمكانية رحيله في نهاية الموسم خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة أول أمس، حيث قال: "إبراهيم يعرف ما نتمناه لجميع اللاعبين الشباب، نحن نرغب في حمايته ومساعدته كما هو الحال مع جميع اللاعبين في قطاع الناشئين، نحن نرغب في أن يظل هنا، ولكن في النهاية هو وعائلته من سيقررون".

وانضم إبراهيم دياز، الذي ترعرع كلاعب يافع في صفوف نادي ملقة الإسباني، إلى صفوف مانشستر سيتي في 2013 بعد أن رفض عرضا قدم له من برشلونة الذي كان يرغب في ضمه إلى مدرسة الناشئين التابعة له والتي تشتهر باسم "لا ماسيا".

وبعد أن قضى عدة سنوات مع مانشستر سيتي قرر اللاعب الإسباني في بداية الموسم الجاري البقاء مع النادي الإنجليزي ولكن مشاركاته الضئيلة في المباريات قد تدفعه للتفكير في الرحيل.

واعترف غوارديولا بأنه يعي الأسباب التي قد تدفع دياز للرحيل، واستطرد قائلا: "رأينا فيه جيد للغاية، ولكنه في النهاية ينافس سترلينج وساني ومحرز وبيرناردو، من الصعب أن يحظى بدقائق للعب وهو كان يعلم هذا منذ البداية وقرر البقاء، نحن مسرورون بوجوده معنا، سنفعل كل شيء من أجل أن يستمر، ولكن هو من يقرر".