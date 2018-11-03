أسامة إدريسي ينضم لأول مرة إلى "أسود الأطلس"

أوعنا بلعيد

أكد فريق أزد الكمار لكرة القدم، الممارس في الدوري الهولندي الممتاز، استدعاء نجمه المغربي أسامة إدريسي (22 سنة) لحمل قميص المنتخب الوطني المغربي لأول مرة خلال مسيرته الاحترافية.

وأشارت إدارة فريق أزد الكمار، عبر حساب النادي الرسمي على "تويتر"، إلى أن أسامة إدريسي تلقى دعوة رسمية من الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب المنتخب الأول، للدخول في تربص إعدادي تأهبا لخوض المباريات المقبلة.

وأضاف النادي الهولندي أن لاعبه إدريسي سيكون ضمن القائمة الأولية التي سيكشف عنها هيرفي رونار لمواجهة المنتخب الكاميروني بعد أسبوعين في إطار التصفيات الإفريقية 2019، وكذلك لملاقاة المنتخب التونسي وديا يوم 20 نونبر.

وحمل أسامة إدريسي ألوان المنتخب الهولندي للشباب بعد استدعائه من قبل المدرب اروين فان دي لوي، ولعب 11 مباراة بقميص الطواحين الهولندية وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف.

ويقدم اللاعب سالف الذكر أداء متميزا في الموسم الحالي رفقة فريقه ألكمار، واستطاع تسجيل أربعة أهداف إلى الآن في الدوري الهولندي، ويشغل مركزا هجوميا، ما يعني بحث رونار عن أسماء جديدة لتقوية الخط الأمامي.

جدير بالذكر أن "أسود الأطلس" سيواجهون منتخب الكاميرون في تصفيات كأس إفريقيا يوم 16 نونبر، على أن يلاقوا المنتخب التونسي وديا بعد أربعة أيام من مواجهة "الأسود غير المروضة"، وذلك على ملعب رادس.