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كُتّاب وآراء
"الكاف" تعاقب الرجاء بغرامة 30 مليون سنتيم
قضت لجنة العقوبات التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بأن يدفع فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم غرامة مالية بسبب الشهب الاصطناعية التي أشعلتها جماهير "النسور الخضر" خلال مواجهاته في مسابقة كأس "الكاف"، لتفقد خزينة الفريق أموالا أخرى هو في أمس الحاجة إليها.
وعلمت هسبريس من مصادر موثوقة أن إدارة الفريق الرجاوي أصبح لزاما عليها دفع غرامة مالية تقدر بنحو 30 مليون سنتيم، عقب إقدام جماهير النادي على إيقاد الشهب الاصطناعية في المدرجات، في إطار احتفاليتها ومساندتها لفريقها، وهو ما يتنافى كليا مع القوانين المعتمدة.
وتأتي هذه الغرامة المالية يوما واحدا فقط بعد أن فرضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عبر لجنة النزاعات، بشكل رسمي، غرامة مالية باهظة تقدر بـ525 مليون سنتيم، يجب على "النادي الأخضر" دفعها لكل من عصام الراقي (385 مليون سنتيم) ومصطفى بلمقدم (140 مليون سنتيم).
وسبق للجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية يوم الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المنصرم، وبناء على المادة 105 من قانون العقوبات، تغريم الرجاء الرياضي مبلغ 30 ألف درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بنادي أولمبيك خريبكة، مع تسجيل حالة العود.