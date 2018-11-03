24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1807:4513:1616:1118:3719:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رسالة مريم أمجون (5.00)

  2. الشباب المغربي يلجأ إلى التجارة الرقمية بعيدا عن "استعباد" الوظيفة (5.00)

  3. استقبال بطلة تحدي القراءة (5.00)

  4. خزينة الوداد تفقد 650 مليونا لصالح عموتة (5.00)

  5. ضحايا التعذيب في تندوف‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "الكاف" تعاقب الرجاء بغرامة 30 مليون سنتيم

"الكاف" تعاقب الرجاء بغرامة 30 مليون سنتيم

"الكاف" تعاقب الرجاء بغرامة 30 مليون سنتيم
أوعنا بلعيد
السبت 03 نونبر 2018 - 09:21

قضت لجنة العقوبات التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بأن يدفع فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم غرامة مالية بسبب الشهب الاصطناعية التي أشعلتها جماهير "النسور الخضر" خلال مواجهاته في مسابقة كأس "الكاف"، لتفقد خزينة الفريق أموالا أخرى هو في أمس الحاجة إليها.

وعلمت هسبريس من مصادر موثوقة أن إدارة الفريق الرجاوي أصبح لزاما عليها دفع غرامة مالية تقدر بنحو 30 مليون سنتيم، عقب إقدام جماهير النادي على إيقاد الشهب الاصطناعية في المدرجات، في إطار احتفاليتها ومساندتها لفريقها، وهو ما يتنافى كليا مع القوانين المعتمدة.

وتأتي هذه الغرامة المالية يوما واحدا فقط بعد أن فرضت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عبر لجنة النزاعات، بشكل رسمي، غرامة مالية باهظة تقدر بـ525 مليون سنتيم، يجب على "النادي الأخضر" دفعها لكل من عصام الراقي (385 مليون سنتيم) ومصطفى بلمقدم (140 مليون سنتيم).

وسبق للجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية يوم الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المنصرم، وبناء على المادة 105 من قانون العقوبات، تغريم الرجاء الرياضي مبلغ 30 ألف درهم لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية في المباراة التي جمعته بنادي أولمبيك خريبكة، مع تسجيل حالة العود.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.