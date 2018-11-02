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الرئيسية | رياضة | نهضة بركان يهزم الوداد ويتأهل إلى نهائي مسابقة كأس العرش

نهضة بركان يهزم الوداد ويتأهل إلى نهائي مسابقة كأس العرش

نهضة بركان يهزم الوداد ويتأهل إلى نهائي مسابقة كأس العرش
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:06

حسم فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، تأهله إلى نهائي كأس العرش، بعد تجاوزه، اليوم الجمعة، نظيره الوداد الرياضي، في مباراة نصف النهائي، التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فاس، بركلات الترجيح ( 6 - 5 )، بعد أن انتهت أطوار المواجهة والأشواط الإضافية بالتعادل هدف لمثله.

وبدأت العناصر الودادية أطوار المواجهة بشكل جيد، حيث أتيحت لهم أول محاولة للتهديف في الدقيقة الثانية، فوتها اللاعب إسماعيل الحداد، قبل أن يرد عليه المهاجم لابا كودجو، من جانب الفريق "البركاني" بتسديدة في يد الحارس رضا التكناوتي.

وكان النهضة البركانية قريبا بدوره من إحراز الهدف الأول في المباراة، إذ أضاع عبد الصمد المباركي، أبرز فرصة في الجولة الأولى في حدود الدقيقة 21، حيث لم يستثمر انفراده بالحارس بعد غلطة دفاعية فادحة للمدافع كومارا.

مردود لاعبو الوداد عرف تراجعا كبيرا خلال دقائق الثلث الأخير من الشوط الأول، بعد أن ظهر عليهم ارتباك وأخطاء متكررة، كاد أن يدفع رفاق العميد إبراهيم النقاش، ثمنها غاليا في أكثر من كرة، إذ شكلت المرتدات الهجومية وانسلالات لابا كودجو، خطورة كبيرة على مرمى التكناوتي.

مجريات الشوط الثاني من النزال، عرفت بدايتها نفس سيناريو بداية الجولة الأولى، إذ ضيع من جديد إسماعيل الحداد، فرصة سانحة للتهديف في الدقيقة 52، وجها لوجه مع الحارس "البركاني" عبد العالي المحمدي.

ونجح لابا كودجو، في هز شباك الوداد في الدقيقة 60، بعد أن استغل سهو من مدافعي الفريق البيضاوي، ليحرز الهدف الأول في المباراة لفريقه.

وكثفت العناصر الودادية من ضغطها على مرمى الفريق "البركاني" بعد هذا الهدف، بحثا عن التعديل والعودة في النتيجة، الشيء الذي تحقق لهم في الدقيقة 71، عن طريق المدافع الإيفواري كومارا، بعد كرة ثابتة جانبية نفذها البديل أمين تيغزوي، بطريقة رائعة.

واتسمت باقي دقائق الشوط الثاني بالندية والحذر بين عناصر الفريقين، مع أفضلية ملموسة للفريق البيضاوي، إذ كان لاعبوه قريبين من اقتناص هدف التأهل إلى النهائي في أكثر من كرة خلال الدقائق الـ15 الأخيرة، فيما كاد لابا كودجو، أن يهز مرة ثانية شباك التكناوتي، في الوقت الضائع، قبل أن تمدد صافرة الحكم رضوان جيد، مجريات المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وتبادل الفريقان خلال الشوطين الإضافيين، بعض محاولات التهديف، كانت أبرزها كرة في القائم من رجل "البركاني" المتألق في المواجهة لابا كودجو، مع بداية الشوط الإضافي الأول.

واحتكمت المواجهة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في الأخير للفريق "البركاني"، بنتيجة ( 6 - 5 ) ليضرب بذلك موعدا في النهائي مع الفائز في مباراة النصف الثانية غدا بين الوداد الفاسي والرجاء الرياضي.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - المطّلع الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:15
مبروك على الفريق البركاني و الجمهور البركاني بهذا التاهل
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2 - ودادي حر الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:16
تحية كبيرة للجماهير الودادية التي كانت سيدة المباراة ، أما بالنسبة للاعبي الوداد سأقول لكم كلمة وبكل صراحة ، لاعبين فاشلين بمعنى الكلمة ، ما الذي يعجبكم في اللاعب الحسوني .... لاعب فاشل فاشل فاشل..... أما بالنسبة للياقة البدنية نرى أن الوداد أصبح ضعيفا منذ رحيل المدرب طوشاك ، عيب عليكم والله عيب ، أتمنى رحيل عدة لاعبين واستبدالهم في المرحلة القادمة . هنيئا للنهضة البركانية وأتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة
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3 - جميل الإدريسي الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:17
مبروك لفريق مدينة الليمون ان شاء الله الفوز في النهاية
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4 - Azzeddine الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:19
نهضة بركان تقهر الوداد و تخالف رغبة كل الحاقدين الذين كانوا يريدون فوز الوداد لكي يكون هناك ديربي في النهائي. بركان أعطتهم درسا لن ينسوه. إن شاء الله اللقب بركاني.
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5 - MATADOR الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:21
الكاس رجاوية مع احتراماتي لفاس وبركان
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6 - Zakaria الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:24
مدرب فاشل تكتيكيا، الناهيري، جبور، الكرتي، السعيدي. لقاء النجم فرصة اخيرة للمدرب، غير دلك ما بقا ما يتكال
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7 - منور الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:28
اشكر المدرب الجعواني وجميع لاعبي نهضة بركان علي هذا الفوز ...مبروك لمشجعي نهضة بركان داخل وخارج الوطن.ديما بركان.
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8 - البلولي مول البغرير الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:29
كمحايد ولا انتمي لا إلى الوداد ولا الرجاء.. الوداد البوم لم تكن في المستوى المطلوب .. لاعبوها خانهم التركيز .. وقد قلنا مرارا هنا في هيسبريس الغراء أن كل مدرب في كرة القدم علبه أن يخصص حيزا وافرا على التركيز في اللعب والانضباط ولو بمساعدة اخصاءيين.. الوداد اهضرت الفوز بعدم تركيز لاعبيها في الميدان الذي كانت حالته سيءة ولاخظنا كيف كان يسقط اللاعبون من كلا الفريقين في مركب فاس.. الوداد كان يفتقد إلى قناص ومتتم لعملية الهجوم باركان الكرة في الشباك .. وعلى كل حال لا نلوم أحد.. هذا قانون اللعبة .. فاءز ومنهزم.. انتهى الكلام.
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9 - إبن الشعب الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:32
bravo barkane
والله رانى فرحت ليكم تستاهلو الفوز
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10 - الايام الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:33
نتمنى عودة قوية لفرق وطنية طواها النسيان مثل فريق الجمعية الرياضية السلاوية نهضة سطات النادي القنيطري المولودية الوجدية الكوكب المراكشي,,,,,,. اما فريقا الوداد رالرجاء فدائما حاضران وبقوة. (بغينا تغيير المشهد الكروي) ..هنيئا للبركانيين. بالانتصار.
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11 - someone الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:33
بالتوفيق في النهائي إن شاء الله
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12 - متابع الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:37
يجب زيادة حكم خامس مختص فقط بمنير الجعواني
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13 - العبدي الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:37
عصير الليمون الطبيعي البركاني مفيد للصحة

مبروك نهضة بركان علي التأهيل عن جدارة واستحقاق

هنيئا للاطار الوطني الجعواني
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14 - بركاني الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:37
مبروك علينا وتحية لكل بركاني وبركانية وإن شاء الله التتويج بالكأس
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15 - ودادي الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:37
لقاء عرف تضييع فرص بالجملة من طرف الحداد. لا أعرف متى سيتعلم
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16 - Wac الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:41
احد الغريمين عليه مغادرة
فكان الوداد صحية الاولى
هل يفجر الوداد الاخر مفاجئة
شخصيا لا احب نهاىي ببن الوداد و الرجاء
عواقبة لن تكون حميدة
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17 - بركاني الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:48
ألف مبروك لبركان و غاشي بركان إنشاء الله الكأس
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18 - footeux الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:48
Vous voyez !!! Le problème du wac ce n'est pas le coaching c'est une équipe de chèvres à part 2/3 joueurs les autres ils jettent le ballon loin devant puis ils courent même Mourinho il ne peut pas rendre des chèvres des gazelles
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19 - رابح من بركان الجمعة 02 نونبر 2018 - 21:49
السلام عليكم.
تحياتي لأهل بلدي الجميل.
تهنئة حارة وخاصة اهديها لكل مكونات فريق نهضة بركان بمناسبة تأهلهم إلى نهاية كأس العرش الذي أتمنى أن يدخل هذه السنة إن شاء الله خزانة فريقنا العتيد.
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