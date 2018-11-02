نهضة بركان يهزم الوداد ويتأهل إلى نهائي مسابقة كأس العرش

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

حسم فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، تأهله إلى نهائي كأس العرش، بعد تجاوزه، اليوم الجمعة، نظيره الوداد الرياضي، في مباراة نصف النهائي، التي جمعت بينهما على أرضية ملعب فاس، بركلات الترجيح ( 6 - 5 )، بعد أن انتهت أطوار المواجهة والأشواط الإضافية بالتعادل هدف لمثله.

وبدأت العناصر الودادية أطوار المواجهة بشكل جيد، حيث أتيحت لهم أول محاولة للتهديف في الدقيقة الثانية، فوتها اللاعب إسماعيل الحداد، قبل أن يرد عليه المهاجم لابا كودجو، من جانب الفريق "البركاني" بتسديدة في يد الحارس رضا التكناوتي.

وكان النهضة البركانية قريبا بدوره من إحراز الهدف الأول في المباراة، إذ أضاع عبد الصمد المباركي، أبرز فرصة في الجولة الأولى في حدود الدقيقة 21، حيث لم يستثمر انفراده بالحارس بعد غلطة دفاعية فادحة للمدافع كومارا.

مردود لاعبو الوداد عرف تراجعا كبيرا خلال دقائق الثلث الأخير من الشوط الأول، بعد أن ظهر عليهم ارتباك وأخطاء متكررة، كاد أن يدفع رفاق العميد إبراهيم النقاش، ثمنها غاليا في أكثر من كرة، إذ شكلت المرتدات الهجومية وانسلالات لابا كودجو، خطورة كبيرة على مرمى التكناوتي.

مجريات الشوط الثاني من النزال، عرفت بدايتها نفس سيناريو بداية الجولة الأولى، إذ ضيع من جديد إسماعيل الحداد، فرصة سانحة للتهديف في الدقيقة 52، وجها لوجه مع الحارس "البركاني" عبد العالي المحمدي.

ونجح لابا كودجو، في هز شباك الوداد في الدقيقة 60، بعد أن استغل سهو من مدافعي الفريق البيضاوي، ليحرز الهدف الأول في المباراة لفريقه.

وكثفت العناصر الودادية من ضغطها على مرمى الفريق "البركاني" بعد هذا الهدف، بحثا عن التعديل والعودة في النتيجة، الشيء الذي تحقق لهم في الدقيقة 71، عن طريق المدافع الإيفواري كومارا، بعد كرة ثابتة جانبية نفذها البديل أمين تيغزوي، بطريقة رائعة.

واتسمت باقي دقائق الشوط الثاني بالندية والحذر بين عناصر الفريقين، مع أفضلية ملموسة للفريق البيضاوي، إذ كان لاعبوه قريبين من اقتناص هدف التأهل إلى النهائي في أكثر من كرة خلال الدقائق الـ15 الأخيرة، فيما كاد لابا كودجو، أن يهز مرة ثانية شباك التكناوتي، في الوقت الضائع، قبل أن تمدد صافرة الحكم رضوان جيد، مجريات المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وتبادل الفريقان خلال الشوطين الإضافيين، بعض محاولات التهديف، كانت أبرزها كرة في القائم من رجل "البركاني" المتألق في المواجهة لابا كودجو، مع بداية الشوط الإضافي الأول.

واحتكمت المواجهة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في الأخير للفريق "البركاني"، بنتيجة ( 6 - 5 ) ليضرب بذلك موعدا في النهائي مع الفائز في مباراة النصف الثانية غدا بين الوداد الفاسي والرجاء الرياضي.

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