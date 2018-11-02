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كُتّاب وآراء
الأهلي يهزم الترجي ويقترب من لقب أبطال إفريقيا
قاد وليد سليمان، فريقه، الأهلي المصري للفوز على الترجي التونسي 3-1 اليوم الجمعة في ذهاب الدور النهائي بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، ليقربه خطوة كبيرة من التتويج بلقب البطولة والتأهل لكأس العالم للأندية.
وتقدم الأهلي بهدف سجله وليد سليمان في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وأضاف عمرو السولية الهدف الثاني في الدقيقة 58، وقلص يوسف البلايلي النتيجة بتسجيله هدف للترجي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء قبل أن يضيف وليد سليمان الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.
ويلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل في مباراة الإياب برادس، حيث يحتاج الأهلي للتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بهدف نظيف أو الخسارة 1-2 أو الفوز بأي نتيجة للتتويج باللقب، فيما يحتاج الترجي للفوز بهدفين نظيفين للتويج باللقب.
يذكر أن هذا هو النهائي العربي الثالث عشر في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1964 والثاني على التوالي.
وتعد هذه المباراة تكرارا لمواجهتهما نسخة المسابقة عام 2012، التي حسمها الفريق المصري لصالحه بفوزه 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وعلى مدار 28 عاما، التقى الفريقان في 18 مباراة بمختلف البطولات الأفريقية، كان التعادل صاحب النصيب الأكبر مسجلا 8 مرات مقابل 7 انتصارات للأهلي و3 انتصارات للترجي ، وأحرز الفريق المصري 19 هدفا خلال تلك المواجهات، مقابل 11 هدفا لنظيره التونسي.
ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، فيما حقق فريق الترجي لقبين فقط.
وكان الفريقان التقيا في دور المجموعات حيث تعادلا سلبيا في برج العرب الإسكندرية قبل أن يفوز الأهلي 1-0 في رادس.