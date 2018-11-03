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الرئيسية | رياضة | "شالكه" يعلن غياب حمزة منديل شهرا عن الملاعب

"شالكه" يعلن غياب حمزة منديل شهرا عن الملاعب

"شالكه" يعلن غياب حمزة منديل شهرا عن الملاعب
أوعنا بلعيد
السبت 03 نونبر 2018 - 12:15

حدد الطاقم الطبي لفريق شالكه الألماني لكرة القدم غياب اللاعب الدولي حمزة منديل عن صفوف النادي لفترة قد تصل إلى أربعة أسابيع بداعي الإصابة التي ألمت به أمام نادي كولن، ضمن مجريات الكأس الألمانية.

وأوضح فريق شالكه، عبر بيان رسمي، أن الطاقم الطبي للفريق أخضع حمزة منديل للمزيد من الفحوصات، وتأكد من إصابته بتمزق في أربطة الكاحل الأيمن، مشيرا إلى أن وقت شفائه الطبيعي سيستغرق أربعة أسابيع ليعود بعدها لمداعبة الساحرة المستديرة.

وسقط المدافع المغربي فوق أرضية الملعب خلال مباراة كولن، الأسبوع الجاري، ضمن مسابقة كأس ألمانيا، التي عرفت تأهل ناديه بركلات الترجيح (6/5)، ولم يقو على مغادرة أرضية الميدان بمفرده، ليظهر بعدها بعكازين وهو في طريقه إلى ملعب الفريق.

وسيحرم دومينكو توديسكو، مدرب شالكه، من خدمات لاعبه المغربي بعد أن بات دعامة أساسية يعتمد عليها، ولن يكون بمقدور منديل المشاركة أمام "هانوفر 96" ضمن الجولة العاشرة من الدوري خلال المواجهة التي ستجرى بملعب "فيلتينس ارينا"، وأمام اينتراخت فرانكفورت يوم الأحد 11 نونبر الجاري، ضمن مجريات الجولة الحادية عشرة، بملعب "كومرزبنك ارينا" بالبوندسليغا.

وسيغيب منديل، كذلك، عن مباراة دوري الأبطال أمام غلطة سراي، الثلاثاء القادم، برسم الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة خلال اللقاء المزمع خوضه فوق أرضية ملعب " فيلتينس ارينا"، ومن المرتقب أن يعود منديل بعد فترة التوقف الدولية للمشاركة أمام "إف سي نورمبرغ" في 24 نونبر برسم الجولة الثانية عشرة بالبوندسليغا.

وسيفقد الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، خدمات مدافعه الأيسر منديل أمام المنتخب الكاميروني ضمن الإقصائيات الإفريقية 2019ن يوم 16 نونبر الجاري، وخلال المواجهة الودية أمام المنتخب التونسي يوم 20 من الشهر ذاته. وسيصبح اللاعب جاهزا بشكل نهائي للتنافس أمام بورتو البرتغالي، يوم 28 نونبر، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري الأبطال الأوروبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - حاماقا السبت 03 نونبر 2018 - 12:38
الحمد لله، ديما واثق ان الله ما كيدير غي اللي فيها الخير، يا ريت يفرحونا بخبر. عن بوطيب
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-2
2 - الخبرة السبت 03 نونبر 2018 - 12:43
وسيعود منديل بعد توقف المباريات الدولية وسيصبح جاهز بعد المبارايات الدولية أمام بورتو البرتغالي. صراحة على الجامعة التعامل بصرامة مع هده الأندية وإجراء خبرة طبية على الاعب تخيلوا لو كانت ألمانيا أو انجلترا أو إسبانيا هل سيتجراون عليهم طبعا لا. فكما فعل زياش يفعل منديل والآخرون
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