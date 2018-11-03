لاعب "أياكس" حكيم زياش يظفر بجائزة جديدة

أوعنا بلعيد

حصد الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب أجاكس أمستردام، ثمار جهده وتألقه وفاز بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الهولندي الممتاز عن شهر أكتوبر، متوفقا على ميشيل فلاب وسام لامرز، وكلاهما يلعبان لفريق هيرنفين.

وتوج المايسترو زياش بالجائزة الفردية المرموقة بالدور الهولندي بعد قيادته لناديه أجاكس لتحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية، والحصول على العلامة الكاملة خلال شهر أكتوبر.

وحصل زياش على جائزته المقدمة من طرف الاتحاد الهولندي لكرة القدم بالتعاون مع شبكة "فوكس سبورت" و"أوبتا للإحصائيات"، بعد أن سلمه إياها هانز كراي جونيور، مراسل المنبر الإعلامي المذكور.

ويقدم الساحر المغربي أداء لافتا رفقة ناديه في الموسم الحالي، ويقود العملاق الهولندي لتحقيق النتائج الإيجابية لمطاردة المتصدر ايندهوفن.

وسجل لاعب خط الوسط لأول مرة في أربع مباريات متتالية خلال مسابقة الدوري الهولندي، بما في ذلك المباريات الثلاث التي خاضها أجاكس خلال شهر أكتوبر.

ويعود الفضل جزئيا إلى حكيم زياش خلال الانتصارات التي حققها أجاكس الشهر المنصرم بعد تسجيله في شباك إي زد آلكمار برسم الجولة الثامنة، وعاد لممارسة هوايته بزيارة الشباك وسجل أمام أس سي هيرينفين، ضمن الأسبوع التاسع، وظهر مجددا أمام فاينورد روتيردام بقمة الجولة العاشرة وسجل هدفا من بين الأهداف الثلاثة التي فاز بها ناديه.

ولم يكتف زياش بتسجيل الأهداف فقط، بل صنع ثلاث تمريرات "أسيست" لزملائه خلال شهر أكتوبر، وقام بثلاث عشرة مراوغة ناجحة، وعشر سديدات مؤطرة نحو الشباك، وخاض 237 دقيقة من اللعب، وقاد هجوم ناديه لتسجيل 12 هدفا في ثلاث جولات، فيما لم تستقبل شباك الحارس أونانا أندري أي هدف من الخصوم.

وسيخلف حكيم زياش كل من روبن فان بيرسي وكريستوفر بيترسون، اللذين كانا قد فازا بلقب أفضل لاعب في شهر غشت وسبتمبر على التوالي.