البارصا تريد تغطية غياب أومتيتي بخدمات بنعطية

أوعنا بلعيد

وضع فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم التعاقد مع الدولي المغربي مهدي بنعطية ضمن الخيارات المطروحة لتعزيز الخط الدفاعي في الميركاتو الشتوي المقبل، في حال أقدم الفرنسي صامويل أومتيتي على إجراء عملية جراحية، وبالنظر إلى المشاكل العضلية التي يعاني منها البلجيكي توماس فيرمايلين.

ووفق صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية ومصادر أخرى فإن إدارة برشلونة تخشى أن يضطر الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع الفريق، إلى إجراء عملية جراحية بعد إصابته في ركبته اليسرى، ما تسبب في غيابه عن الميادين لما يقارب الشهر إلى الآن.

ووضعت إدارة الفريق الكتالاني خطة للتعامل مع أي مستجد في حال قرر المدافع الفرنسي إجراء العملية الجراحية، ومفادها أن تتعاقد مع بديل له في الميركاتو الشتوي المقبل، بعقد يمتد لستة أشهر، مع خيار التجديد لموسم واحد.

ووضعت الإدارة الفنية للبلاوغرانا شروطا يجب أن تتوفر في اللاعب المرتقب قدومه إلى الكامبنو، ومنها أن يكون مخضرما ولديه خبرة في دوري أبطال أوروبا ومستواه ثابت، ويعرف كيفية إخراج الكرة من الخلف تحت الضغط، وأن يكون جاهزا على المستوى البدني والذهني، وسعره في المتناول.

ويضيف المصدر أن البارصا طرح أسماء العديد من اللاعبين المخضرمين من أجل التعاقد معهم، ومن أبرزهم الدولي المغربي مهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس، إذ يحاول الفريق استغلال وضعيته الحالية وعدم اعتماد ماسيمليانو أليغري، مدرب السيدة العجوز، بشكل كبير على خدماته في الموسم الحالي، بغية ضمه في حال قرر الطاقم الطبي إجراء العملية الجراحية لمدافع الديوك الفرنسية.

ويبقى الدولي الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش، البالغ من العمر أربعا وثلاثين سنة، والذي يقضي موسمه الثالث رفقة فريق زينيت الروسي، بعد تسع سنوات على مستوى عال قضاها رفقة تشيلسي الإنجليزي، من أكثر الأسماء تداولا بين أعضاء الإدارة التقنية، ومن المرجح بشكل كبير أن يكون التعزيز القادم على غرار "الأسد المغربي".

ويدرس برشلونة السير الذاتية لمجموعة من اللاعبين في أفق ضم أحدهم إلى النادي في الميركاتو المقبل؛ ويتعلق الأمر بكل من راؤول ألبيول (نابولي)، كوسيلني (أرسنال)، هاويدس وكورليكا (لوكوموتيف موسكو)، فيدا (بيشكتاش)، دانتي (نيس)، ديفيد لويز (تشيلسي)، سوبوتيتش وكولو (سانت اتيان)، عادل رامي (مرسيليا) أو جوزيه فونتي (ليل). كما تم طرح اسم المدريدي السابق كليبر بيبي (بشيكتاش).