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الرئيسية | رياضة | ريال مدريد يحتفي بقدماء أعضاء "النادي الملكي"

ريال مدريد يحتفي بقدماء أعضاء "النادي الملكي"

ريال مدريد يحتفي بقدماء أعضاء "النادي الملكي"
هسبريس - افي
الأحد 04 نونبر 2018 - 02:45

عقد نادي ريال مدريد الإسباني حفلا لتسليم ميداليات لأعضائه الذين مر على عضويتهم 25 و50 و60 عاما متصلة، سلم خلاله رئيس النادي فلورنتينو بيريز والرئيس الشرفي باكو خينتو أربعة آلاف و593 شارة بينها الفضية لأسطورة الفريق أمانسيو أمارو.

وإلى جانب أمانسيو، حصل نائب رئيس الريال إدواردو فرنانديز دي بلاس أيضا على الميدالية الذهبية في حفل ترأسه فلورنتينو بيريز وحظي بحضور لاعبين صنعوا تاريخ النادي الملكي مثل بيري وإيميليو بوتراجينيو وراؤول جونزاليس وروبرتو كارلوس وألبارو أربيلوا.

ومن بين أربعة آلاف و593 عضوا قديما، حصل إجمالي 116 عضوا على ميدالية ذهبية وشارة لمرور 60 عاما على عضويتهم وألف و159 على ميدالية ذهبية لمرور 50 عاما وثلاثة آلاف و318 على ميدالية فضية لمرور 25 عاما.

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