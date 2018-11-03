الزهر والنصيري يوقفان زحف "رفاق غريزمان"

أوعنا بلعيد

خطف زملاء المغربيّين نبيل الزهر ويوسف النصيري، لاعبا فريق ليغانيس لكرة القدم، نقطة ثمينة من فريق أتلتيكو مدريد، في المباراة التي جمعت بينهما، السبت، واحتضنها الملعب البلدي دي بوتاركي، ضمن مجريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

وانتهى اللقاء الذي أداره الحكم ماريو ميليرو لوبيز بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بعد أن سجل الفرنسي إنطوان غريزمان هدف التقدم لفريق أتليتكو مدريد في الدقيقة التاسعة والستين، ليعدل النتيجة لأصحاب الأرض، قبل النهاية بثماني دقائق، ماريو ميليرو لوبيز، ويحرم الروخي بلانكوس من فرصة الصعود مؤقتا إلى صدارة الدوري.

وعرف اللقاء مشاركة نبيل الزهر ويوسف النصيري، بشكل أساسي، بعد أن قرر ماوريسيو بيليغرينو، مدرب ليغانيس، الدفع بهما معا للاستفادة من خدماتهما بغية خلخلة الدفاع المدريدي المشهود له بالصلابة وصعوبة اختراقه عبر تمريرات بينية، فكان سلاح الاعتماد على العرضيات واستغلال طول قامة مهاجم "الأسود" من بين أسلحة المدرب التكتيكية.

وقدم نبيل الزهر أداء جيدا خلال السبع وستين دقيقة التي لعبها، قبل أن يحل مكانه دانييل أوجيدا؛ إذ قام النجم المغربي بثلاث مراوغات ناجحة، وكان قريبا من التسجيل عن طريق تسديدة مؤطرة، كما استعاد كرة واحدة ونفذ ركنية وتحرك بشكل جيد في الخط الأمامي وحصل على 6.8 نقاط.

من جانبه خاض النصيري سبعا وسبعين دقيقة، وترك مكانه للاعب ميكيل سانتوس. وكانت تحركات مهاجم الأسود جيدة بالكرة وبدونها، وقام بتسديد كرتين خطيرتين، وأوقف هجمتين لفريق أتليتكو مدريد، وربح 8 نزالات ثنائية مع لاعبي الروخي بلانكوس، وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الثالثة عشرة، ونال 6.3 نقاط.

وعقب هذا التعادل الثمين رفع ليغانيس رصيده إلى النقطة التاسعة، محتلا المركز السابع عشر، فيما رفع أتلتيكو رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني مؤقتا.