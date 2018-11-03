لجوء آزارو إلى "التحايل في عصبة الأبطال" يكهرب أجواء مصر وتونس

هسبورت ـ أمال بلحاج*

أشعل المغربي وليد آزارو، لاعب النادي الأهلي لكرة القدم، مواقع التواصل الاجتماعي بعد خداعه الحكم الجزائري، مهدي عبيد، خلال ذهاب مباراة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، التي جمعت فريقه بنادي الترجي التونسي بملعب "برج العرب"، إذ تفاعل الجمهور بشكل كبير مع لقطة تمزيق اللاعب قميصه قصد الإيهام بوجود خطأ ضده والحصول على ضربة جزاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي يوثق لحظة إقدام اللاعب آزارو على تمزيق قميصه لخداع حكم المباراة، ووصفه جمهور النادي الأهلي بـ"البطل" بعد إقدامه على هذه الحركة لإنقاذ الفريق وقيادته بتحقيق الفوز، فيما سخرت أغلب تعليقاتهم من ردود جماهير غريمهم الزمالك التي رفضت اللقطة وطالبت بمعاقبة اللاعب المغربي.

وجاءت بعض تعليقات جمهور الأهلي الساخرة على الشكل التالي: "الأهلي فاز وكل اللاعبين والأنصار ذهبوا إلى حال سبيلهم، بينما جمهور الزمالكا لم يعرف طريقا إلى النوم بسببك يا آزارو".. "ادلع يا كيدهم، علمهم أصول اللعب واعطهم دروسا".."لي عندو مهاجم صايع زي آزارو نقوله يا بختو"، بتعبيرهم باللسان المصري الدارج.

واعتبرت الصحافة التونسية، من جهتها، أن الأداء التمثيلي للاعب وليد آزارو للحصول على ضربة جزاء يعد "فضيحة في عالم الكرة"، وذلك بعدما قام المهاجم نفسه بلكم المدافع شمس الدين الذوادي، من الترجي، وأقدم على تمزيق قميصه من أجل إيهام الحكم بتعرضه للجذب، والحصول على ضربة الجزاء التي طالب بها النادي الأهلي.

من جهة أخرى، أكدت صحيفة "العربي نيوز"، وفقا لمصادرها التحكيمية، أن معاقبة اللاعب آزارو على تمزيقه قميصه وإيهامه حكم المواجهة ستجري مناقشتها في حال كان "الفيديو" المنتشر مُصورا بالكاميرا المعترف بها من طرف "الكاف"، أو في حال توثيق الحكم المراقب للواقعة في تقرير المباراة؛ ودون ذلك يبقى حاجزا أمام معاقبة اللاعب الدولي المغربي.

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