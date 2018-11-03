الحسنية تهزم الكوكب بهدفين نظيفين في مراكش

هسبريس - و.م.ع

انهزم فريق الكوكب المراكشي أمام ضيفه حسنية أكادير، بهدفين للاشي، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت على أرضية الملعب الكبير لمراكش، برسم منافسات الدورة السابعة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدفي الفريق السوسي كل من جلال الداودي (د64) و كريم البركاوي (د73)، ليكون هذا الفوز، الذي جاء بعد الهزيمة التي تلقتها الحسنية بميدانها في الدورة الماضية، سببا في التحاق "غزالة سوس" بالكوكب المراكشي، الذي مني بالهزيمة الثانية على التوالي والثالثة في الموسم، في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.