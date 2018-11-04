حاريث يستبق العودة إلى المنتخب بتوهّج في ألمانيا

أوعنا بلعيد

حقق فريق شالكه فوزه الثالث هذا الموسم في مسابقة الدوري الألماني الممتاز، إذ تغلب داخل ميدانه على هانوفر 96 بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مجريات الجولة العاشرة من "البوندسليغا".

واستغل الفريق المضيف عاملي الجمهور وإجراء المباراة بملعبه "فيلتينس أرينا" ليلقي بثقله باحثا عن الهدف الأول، وهو ما تأتى له عبر اللاعب نبيل بن طالب في الدقيقة السابعة والخمسين، من ركلة جزاء، فيما عدل هندريك ويداندت النتيجة لهانوفر في الدقيقة السبعين. ولم يدم فرح الزوار بهدف التعادل أكثر من دقيقة ليضيف اللاعب بريل إيمبولو الهدف الثاني في الدقيقة الواحدة والسبعين.

وختم مارك أليكسندر أوث أهداف المباراة بتوقيعه الثالث في الدقيقة الخامسة والثمانين بعد توصله بتمريرة "أسيست" من رجل النجم المغربي أمين حاريث.

وعقب غيابه عن الجولات الماضية بداعي الإصابة ولاختيارات فنية من قبل المدرب، عاد الدولي المغربي أمين حاريث ليلعب بشكل أساسي خلال المباراة بعد أن قرر دومينكو توديسكو الزج به منذ البداية من أجل إرباك دفاع الخصم بمهاراته الفنية وسرعته وقدرته على الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط؛ فيما غاب عن اللقاء زميله ومواطنه حمزة منديل بداعي الإصابة.

وقدم حاريث أداء لافتا خلال المباراة، وكان في مستوى التطلعات وتسبب في العديد من المتاعب لدفاع هانوفر بفضل فنياته الكبيرة وسرعته وتحركه فوق الملعب. وقام الموهوب المغربي بأربع مراوغات ناجحة، وتدحرج أربع مرات من أجل استعادة الكرة وتأدية واجبه الدفاعي، كما أوقف 3 هجمات لهانوفر بضغطه على حامل الكرة.

واختير أمين حاريث كأفضل لاعبي اللقاء من قبل مؤشر هوسكورد، عقب أدائه الكبير على أرضية الميدان ومساهمته بتمريرة "أسيست" في الهدف الثالث الذي حمل توقيع مارك أليكسندر أوث. ونال مهاجم "أسود الأطلس" 8.5 نقط، وقوبل تغييره من قبل المدرب خلال الدقيقة التاسعة والثمانين بتصفيق حار من قبل جماهير الفريق الملكي الألماني تقديرا لمجهوده الكبير.

وارتقى شالكه عقب هذا الفوز إلى المركز الثالث عشر برصيد عشر نقاط؛ فيما تجمد رصيد هانوفر عند النقطة السادسة في المركز ما قبل الأخير.