فعالية حكيمي تخدم ألق دورتموند في "البوندسليغا"

أوعنا بلعيد

منح المهاجم ماركو ريوس فريقه بوروسيا دورتموند ثلاث نقاط غالية بعد تسجيله هدف اللقاء الوحيد أمام مضيفه فولسبورغ، ضمن مجريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الألماني الممتاز، ليحقق "أسود الفيستفال" أفضل بداية لهم في "البوندسليغا" عبر التاريخ تحت قيادة السويسري لوسيان فافر.

ويدين فافر، مدرب "أسود الفيستفال"، بالفوز للاعبه ماركو ريوس، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة والعشرين من شوط المباراة الأول. ورغم محاولة أصحاب الأرض تدارك الموقف وتعديل النتيجة استطاع الزوار الحفاظ على تقدمهم وسط جماهير "فوكسفاجن أرينا"؛ لينهي دورتموند اللقاء بتحقيقه الفوز السابع مقابل ثلاثة تعادلات وبدون هزيمة إلى الآن في "البنودسليغا".

وكما كان متوقعا أشرك السويسري فافر، مدرب دورتموند، الدولي المغربي أشرف حكيمي بشكل أساسي للمباراة السادسة، معتمدا على خدماته منذ بداية اللقاء ومعيدا إياه إلى مركزه الأصلي كظهير أيمن؛ فيما أقحم البرتغالي رفائيل غريرو كظهير أيسر.

وخاض حكيمي دقائق اللقاء التسعين، وأصبح ركيزة أساسية لا غنى عنها في خطط المدرب. وقدم المدافع الشاب أداء متميزا على الجانبين الهجومي والدفاعي، إذ سدد كرة قوية ومؤطرة كادت أن تسفر عن هدف، كما نجح في مراوغتين وربح نزالا ثنائيا وتدحرج 3 مرات لاستعادة الكرة.

ونفذ حكيمي 8 رميات تماس، وقطع تمريرتين للخصم، وأعطى 6 تمريرات طويلة، كما ارتكب خطأين، وحصل عقب نهاية اللقاء على 7.1 نقطة.

وعزز دورتموند صدارته للدوري ببلوغه النقطة الرابعة والعشرين، مبتعدا بفارق أربع نقاط عن ملاحقه بايرن ميونيخ الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه فرايبورغ بهدف لكل فريق؛ وهي النتيجة التي تتحقق لأول مرة منذ عام 1997 على ملعب أليانز أرينا؛ فيما تجمد رصيد فولسبورغ عند النقطة الثانية عشرة محتلا المركز الحادي عشر.