وداد فاس يواجه نهضة بركان بنهائي كأس العرش

هسبريس من الرباط

حسمت ضربات الحظ الترجيحية لقاء نصف النهاية الثاني من منافسات كأس العرش، مساء اليوم السبت في ملعب طنجة الكبير، وقادت نادي الوداد الرياضي الفاسي إلى اللقاء النهائي.

الوقت الأصلي للمواجهة، بالشوطين الأساسيين ونظريهما الإضافيين، انتهى بتعادل الرجاء والوداد الفاسي بهدف في كل شبكة، قبل أن تنتهي ركلات الترجيح بحصة (4 ـ 3) لصالح الفاسيين.

جدير بالذكر أن نادي الوداد الفاسي سيقابل في "مواجهة اللقب"، يوم 18 نونبر الجاري في الرباط، فريق النهضة البركانية المقصي لنادي الوداد الرياضي من الدور النصف النهائي، بفضل ركلات الترجيح أيضا.