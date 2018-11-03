24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/11/2018
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:18
|07:45
|13:16
|16:11
|18:37
|19:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
- الشوباني: الخازن الإقليمي يعرقل عمل جهة درعة
- مغاربة إسبانيا والدرس البرازيلي
- اسليمي: مقاطعة الرميد تنقل سلوكات حزبية إلى مؤسسة دستورية
- تنظيف مقبرة في تمارة
- الفلاحة وخريطة الهشاشة
اسليمي: مقاطعة الرميد تنقل سلوكات حزبية إلى مؤسسة دستورية (5.00)
فكّ السحر والتواصل مع الجنّ .. "بيع الوهم" يحظى بالإقبال في سوس (5.00)
- ميمون الوجدي .. رائد فن الراي يغادر إلى دار البقاء - (149)
- مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يتجاوز "التشويش" الجزائري - (78)
- نقابتان تنسحبان من جلسة الحوار الاجتماعي - (69)
- دعيدعة: الزيادة في ضريبة السجائر تمس بالقدرة الشرائية للمغاربة - (60)
- فكّ السحر والتواصل مع الجنّ .. "بيع الوهم" يحظى بالإقبال في سوس - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
وداد فاس يواجه نهضة بركان بنهائي كأس العرش
السبت 03 نونبر 2018 - 19:50
حسمت ضربات الحظ الترجيحية لقاء نصف النهاية الثاني من منافسات كأس العرش، مساء اليوم السبت في ملعب طنجة الكبير، وقادت نادي الوداد الرياضي الفاسي إلى اللقاء النهائي.
الوقت الأصلي للمواجهة، بالشوطين الأساسيين ونظريهما الإضافيين، انتهى بتعادل الرجاء والوداد الفاسي بهدف في كل شبكة، قبل أن تنتهي ركلات الترجيح بحصة (4 ـ 3) لصالح الفاسيين.
جدير بالذكر أن نادي الوداد الفاسي سيقابل في "مواجهة اللقب"، يوم 18 نونبر الجاري في الرباط، فريق النهضة البركانية المقصي لنادي الوداد الرياضي من الدور النصف النهائي، بفضل ركلات الترجيح أيضا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
1 - abdelhamid hani السبت 03 نونبر 2018 - 19:52
ههههههه ضحكوا علينا البارح الساعة شوهوا اليوما ديما وداد والكأس بركانية إن شاء الله
3 - مغربي السبت 03 نونبر 2018 - 19:55
الرجاء ينقصه مدرب وراس حربة وظهيرين ووسط ميدان ودفاع وحارس ولكن الجمهر في المستوى ههههه
4 - مغربي السبت 03 نونبر 2018 - 19:55
هينءا للفريق الفاءز رغم ان اقصاء الفريق الاخضر مر و النهاءي لن يكون بالزخم متوخى .
5 - مغربي حر السبت 03 نونبر 2018 - 19:55
مقابلة رائعة ، تحية للوداد الفاسي على قتالية لاعبيه اللذين يستحقون الفوز بهذه المسابقة ، هنيئا لهم . لهذا لا يجب الاستهزاء بفرق القسم الثاني .هنيئا للوداد الفاسي
6 - Abdelhak السبت 03 نونبر 2018 - 19:56
فريق الرجاء البيضاوي استهثر بفريق وداد فاس فكان نصيبه الإقصاء.
7 - abdou rabat السبت 03 نونبر 2018 - 19:56
هنيئا لوداد فاس ونهضة بركان تأهلين مستحقين يستاهلو يدوزو خصوصا فاس رغم عدم تكافئ الإمكانيات والمشاكل ديال القسم الثاني فقد ابان على روح رياضية عالية
8 - ouarzazate السبت 03 نونبر 2018 - 19:57
الغرور في غالب الأحيان يؤدي بصاحبه إلى الهاوية.بايباي بوزليف
10 - جواد أبير السبت 03 نونبر 2018 - 19:58
الركلات الترجيحية تسقط فريقين رياضيين كبيرين في كرة القدم من المرور لنهائي والفوز بالكأس الغالية.
11 - رجاوية السبت 03 نونبر 2018 - 20:00
الف الف مبروك عزيزة الرجاء و لكن تمنيت الفوز ل WAF باش يفرحو دوك الوليدات ربي معاهم و بالتوفيق للرجاء في الكاف و كأس زايد
12 - HICHAM السبت 03 نونبر 2018 - 20:00
لا أعرف لم تم إختار مدينة طنجة لهاته المباراة. الجماهير الخضراء عاثت في المدينة فسادا. عطلوا مسيرة القطارات و تركونا محاصرين بالمحطة
13 - said Boston السبت 03 نونبر 2018 - 20:00
فريق الرجاء يضم سوى اللاعبين المواهقين كل واحد تيلغي بلغاه.الكل باغي يسجل وحلو مع فريق من الدرجة التانية وبنقص عددي.شوهة من العيار التقيل.الله ينعل اللي باقي يضيع معاكم دقيقة ديال الوقت
14 - moroccan السبت 03 نونبر 2018 - 20:01
نعم ستكون نهاية قوية نغير شوية الجيش الوداد الرجاء
15 - المولودية الوجدية السبت 03 نونبر 2018 - 20:03
لا احد كان ينتظر هذه النتيجة وهذا النهائي بين النهضة البركانية والوداد الفاسي فهنيئا للفريقين ومن لم يكن يعرف ان مباراة الكأس تختلف عن البطولة فهاهو الدليل الحي فرغم النجوم والقوة والخبرة للرجاء على الصعيدين القاري والمحلي فتخرج منحنية الرأس على يد فريق مغمور في الدرجة الثانية ويحتل الرتبة 12 في الدوري المحلي .... واللقب بركاني ان شاء الله.
16 - مثليين ونفتخر السبت 03 نونبر 2018 - 20:03
وضاع الحلم في أن يكون الكأس بيضاويا، لا بأس،فلتفرح أيضا الفرق الصغرى ليتجدد الأمل من جديد من باب تكافؤ الفرص
17 - متتبع السبت 03 نونبر 2018 - 20:06
الفرق بين الرجاء ووداد فاس ليس كبيرا وهذا يظهر أن الفريق البيضاوي بدون الاعب حدراف الذي يرفع ريتم اللعب داخل منظومة الرجاء وبانون الذي غطى مابيدي شيئا ما غيابه وإمدادات بوطيب وكرات الحافيظي لا يختلف كثيرا عن فرق الصفوة في القسم الثاني. المدرب بعد تغييره لحدراف أضعف الهجوم وترك لاعبا هاويا جدا كسفيان رحيمي ولاعبا مخضرما بطيئا كياجور هذا ولكي يضعف جبهة الدفاع قام بإخراج مابيدي. معذرة غاريدو هل حقا كنت تشاهد مباراة فريقك اليوم ؟!!!!!
18 - nawa3ime السبت 03 نونبر 2018 - 20:06
Un avion de la compagnie RAM à destination Istanbul et qui est programmé normalement à 9h du matin de ce jour a raté son décollage à cause d'une panne technique détectée par le pilote .Ce dernier n'as pas voulu mettre la vie des passagers en danger .Il a préféré quitter l'avion et laisser les gens dans cette situation .Aucun responsable de la compagnie s'est présenté pour donner des explications aux passagers .
Jusqu'à maintenant les passagers hommes ,femmes enceintes sont délaissés dans l'aéroport Med V casablanca
Jusqu'à maintenant les passagers hommes ,femmes enceintes sont délaissés dans l'aéroport Med V casablanca
19 - must1900 السبت 03 نونبر 2018 - 20:06
هنيئا لفريق الوداد الفاسي و نهضة بركان
اللعب الرجولي
اللعب الرجولي
20 - متتبع السبت 03 نونبر 2018 - 20:07
غريب أمر بعض اللاعبين المحترفين هل هذه ضربة جزاء أم تصطاد الحمام
21 - ابراهيم السبت 03 نونبر 2018 - 20:08
هنيئا لفريق وداد الفاسي. رغم كل المحاولات لفريق الرجاء البيضاوي كما يقول المثل :تحقر عود يعميك
22 - fasi السبت 03 نونبر 2018 - 20:10
لا وداد لا رجاء الكرة تلعب على الملعب وليس على الورق أتمنى اللقب للوداد الفاسي
24 - Abdellah baroudi السبت 03 نونبر 2018 - 20:10
دعك من النتيجه....هل حقا كنا ننافس أمريكا في استضافه كأس العالم.....؟
عشب الملعب سيء جدا ويدل على أن يد المفسدين مرة منه.يجب فتح تحقيق في رداءة الملعب...
والله حتى لا نستحق تنظيم كاس افريقيا
عشب الملعب سيء جدا ويدل على أن يد المفسدين مرة منه.يجب فتح تحقيق في رداءة الملعب...
والله حتى لا نستحق تنظيم كاس افريقيا
25 - سارة السبت 03 نونبر 2018 - 20:11
فرق كبير بين مقال اقصاء الوداد و مقال اقصاء الرجاء.. ضربات جزاء أمس أصبحت ضربات حظ.. و الواف تأهل لكن على حساب من؟
هل يوجد نادي اكثر مغربية من الاخر؟
هنيئا للواف بالنهائي و هنيئا لبركان القجع بالكأس..
هل يوجد نادي اكثر مغربية من الاخر؟
هنيئا للواف بالنهائي و هنيئا لبركان القجع بالكأس..
26 - رشيد السبت 03 نونبر 2018 - 20:13
اولا هنيئا لفريق الوداد الفاسي.
من مجريات المبارة ظهر ان لاعبي الرجاء كانو مرهقين بسبب العدد الهائل للمباريات التي خادوها هاته الاسابيع الاخيرة :
البطولة الوطنية
كأس العرش
البطولة الافريقية و
البطولة العربية.
و اظن ان الادارة المسؤولة ارتكبت خطأ استراتيجي لعدم تركيزها على مسابقة او مسابقتين.
و هذا حال فريق الوداد البيضاوي كذلك .
فكما يقول المثل: من يريد اصطياد اربع ارانب في نفس الوقت لن يحصل و لو على واحدة.
في المجمل اتمنى كل النجاح لكل فرقنا الوطنية.
من مجريات المبارة ظهر ان لاعبي الرجاء كانو مرهقين بسبب العدد الهائل للمباريات التي خادوها هاته الاسابيع الاخيرة :
البطولة الوطنية
كأس العرش
البطولة الافريقية و
البطولة العربية.
و اظن ان الادارة المسؤولة ارتكبت خطأ استراتيجي لعدم تركيزها على مسابقة او مسابقتين.
و هذا حال فريق الوداد البيضاوي كذلك .
فكما يقول المثل: من يريد اصطياد اربع ارانب في نفس الوقت لن يحصل و لو على واحدة.
في المجمل اتمنى كل النجاح لكل فرقنا الوطنية.
27 - ودادي 19 السبت 03 نونبر 2018 - 20:14
مبروك الوداد الفاسي وجمهور الحديقة الان في خبر كان
28 - فاسي السبت 03 نونبر 2018 - 20:14
هنيئا لكل فاس جديدي وان شاء الله الكاس فاسية وديما واف لا رجاء و وداد
29 - abdou السبت 03 نونبر 2018 - 20:16
Felicitation au WAF .Est c est fini pour l equipe 3 en 1.olfaham ifham...
30 - هنا امريكا السبت 03 نونبر 2018 - 20:16
هذه هي كرة القدم في المغرب اقول هارد لاك الرجاء العالمي و مبروك وداد فاس العالمي
31 - wydawi السبت 03 نونبر 2018 - 20:26
نبارك لاخواننا في فاس عامة و جمهور الواف العريق تأهله لنهائي كأس العرش..
ديما وداد
ديما ماص
ديما واااااف
ديما وداد
ديما ماص
ديما واااااف
32 - Hicham السبت 03 نونبر 2018 - 20:32
Bravo widadi fez. Une équipe de raja très moyenne. Des joueurs avec moyen d'âge trop élevé. L'équipe de fes a joués avec ses propres moyens. Bravo bravo. Et pour le raja laissez vos pieds sur terre.un defidille match avec la vita club. J'espère ne perdre deux titre dans le même mois. Dima wydad
33 - ملاحظ السبت 03 نونبر 2018 - 20:33
لعبو مع دوزيام سيري وتقصاو ومنفوخين على والو مزال غتقصاو حيث شبعانين عياقة ودازو على حساب فراقي عيانين.البيصارة في طنجة زاز لوز.
34 - wafi السبت 03 نونبر 2018 - 20:41
مبروك الوداد الفاسي التأهل للنهائي. قتالية كبيرة رغم الطرد القاسي.
35 - الوداد الرياضي الفاسي السبت 03 نونبر 2018 - 20:43
أحيانا لا نفهم من الذي يحدث في كرة القدم بعدما كان الجميع يعتبر هذه المباراة بمثابة حصة للتدريب بالنسبة للرجاء ها هو الفريق الأخضر يخرج من الباب الضيق أمام فريق الوداد الفاسي نتيجة الثقة الزائدة للاعبي الرجاء والإصرار الكبير للاعبي وداد فاس من أجل الفوز في اللقاء فهنيئا للواف بمروره لنهائي كأس العرش.
36 - med Maroc السبت 03 نونبر 2018 - 20:50
bravo WAF et RCB. bon courage au final qui se deroulera au fete de l'independence
37 - rachid السبت 03 نونبر 2018 - 20:56
أجمل يوم في حياتي الكروية ريا (الوداد) وسكينة (الرجاء)خسروا نصف النهائى قاليك فرق كبيرة قرعة الكأس كانت موجهة ومقادة ليهم باش يلعبو النهائى لكن #يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين#
38 - outabairt السبت 03 نونبر 2018 - 20:57
bravo et les fassis sont les 2ecoles originaire des meilleurs joueurs....
المجموع: 38 | عرض: 1 - 38