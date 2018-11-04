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كُتّاب وآراء
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المرض ينهي حياة المدرب الوطني مصطفى مديح
الأحد 04 نونبر 2018 - 12:34
استفاق أهل الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص على وقع خبر مؤلم مفاده أن المدرب الوطني القدير مصطفى مديح توفي صباح اليوم الأحد.
وانتقل مديح إلى عفو الله بعد صراع مرير مع المرض لم يستطع مقاومته إلا شهورا قليلة حتى سلم روحه إلى بارئها.
وكان مديح، مدرب المنتخب الوطني لأقل من عشرين عاما، قد تعرض لوعكة صحية قبل مدة خلت، فرضت عليه الرقاد في الفراش إلى أن أجرى عملية جراحية الصيف الفائت، قبل أن يداهمه الموت صباح اليوم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (106)
1 - بنمنصور محمد الأحد 04 نونبر 2018 - 12:52
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض، و إنا لله وإنا إليه راجعون.
تعليق غير لائق
100
2 - مراد الأحد 04 نونبر 2018 - 12:52
لا حول و لا قوة إلا بالله ، إنا لله و إنا إليه راجعون
3 - عبد اللطيف الأحد 04 نونبر 2018 - 12:52
ان لله وان اليه راجعون، الله ارحمو ويوسع عليه
4 - nabil الأحد 04 نونبر 2018 - 12:52
إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمو و يغفر له
5 - إلهام الأحد 04 نونبر 2018 - 12:52
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله وأسكنه فسيح جناته
6 - مريم الأحد 04 نونبر 2018 - 12:52
انا لله وانا اليه راجعون.تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جنانه.
7 - ابوياسين الأحد 04 نونبر 2018 - 12:53
البقاء لله .اللهم ارحمه واغفر له .انا لله وانا اليه راجعون
8 - hamid الأحد 04 نونبر 2018 - 12:53
الله يرحمه ويسكنه فسيح جنانه ويلهم ذويه الصبر والسلوان
9 - زعلان من المأسى الأحد 04 نونبر 2018 - 12:53
ما نقول إلا ما يرضى الله
إن الله وإن إ ليه راجعون البقاء الله
اللهم ارحم جميع أموات المسلمين
إن الله وإن إ ليه راجعون البقاء الله
اللهم ارحم جميع أموات المسلمين
10 - fouad الأحد 04 نونبر 2018 - 12:53
ان لله وان اليه راجعون، كل نفس دائفة الموت ، رحمه الله والهم ذويه الصبر والسلوان
11 - simohammedb الأحد 04 نونبر 2018 - 12:53
اللهم ارحمه وأحسن إليه. إنا لله و انا اليه راجعون
13 - diaz med الأحد 04 نونبر 2018 - 12:53
انالله واليه راجعون.اللهم ارحمه واغفر له.اميين .
14 - محمد الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمه و أغفر له. آمين.
15 - أحمد الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
إن لله وإن إليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له و صبر أهله
اللهم ارحمه واغفر له و صبر أهله
16 - ابو مروة الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر له ورحمه ورزق اهله الصبر والسلوان
17 - القنيطرة الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
انا لله وانا اليه راجعون........ً....................................
18 - رياضي الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
من بين احسن الاطر المغربية ..خبر جد جد مفاجئ و حزين.. اللهم ارحمه واغفر له.
19 - خليلوفيتش الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت. في حياته كان خلوقا هادئا.
20 - hicham الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
انا لله و انا اليه راجعون
اللهم الرحمة و المغفرة له و لجميع امواتنا المسلمين
اللهم الرحمة و المغفرة له و لجميع امواتنا المسلمين
21 - mouzoun rajaoui الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
رحمة الله عليه
الهم ارزق الصبر لاهله و أقاربه و أصدقاءه
الهم ارزق الصبر لاهله و أقاربه و أصدقاءه
22 - متابع الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
اللهم ارحمه رحمة واسعة وارزق أهله الصبر والسلوان
وانا لله وانا اليه راجعون.
وانا لله وانا اليه راجعون.
23 - طارق 004 الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
لله ما أعطى ولله ما أخد ولا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل إن لله وإن إليه راجعون
تعازينا لأسرة الفقيد الكبيرة والصغيرة اللهم ارحمه وسائر المسلمين
تعازينا لأسرة الفقيد الكبيرة والصغيرة اللهم ارحمه وسائر المسلمين
24 - حميد الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
لا حول ولا قوة الا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ..خبر صادم و الله العظيم
25 - riyad الأحد 04 نونبر 2018 - 12:55
إنا لله و انا اليه راجعون رحمة الله عليه مدرب خلوق كان يعمل في صمت.
26 - محمد الزياني الأحد 04 نونبر 2018 - 12:55
تغمد الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جنانه انا لله وانا اليه راجعون
27 - wydawi الأحد 04 نونبر 2018 - 12:55
كل نفس ذائقة الموت..
رحمة الله عليه و اسكنه فسيح جناته
رحمة الله عليه و اسكنه فسيح جناته
28 - TEACHER الأحد 04 نونبر 2018 - 12:56
إن لله وان إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين يارب.
29 - طارق وجدة الأحد 04 نونبر 2018 - 12:56
كان رحمه الله من خيرة المدربين التي عرفتهم الساحة الوطنية الله يرحمو و يوسع عليه
30 - الاماوي الأحد 04 نونبر 2018 - 12:56
إن لله وإنا إليه راجعون .اللهم ارحمه ويصبر أهله
31 - كمال الأحد 04 نونبر 2018 - 12:56
انا لله وانا اليه راجعون لله مااعطى ولله مااخد
32 - karim الأحد 04 نونبر 2018 - 12:57
ان لله وان اليه راجعون رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جنانه والهم اهله الصبر والسلوان
33 - عادل الأحد 04 نونبر 2018 - 12:57
رحمه الله و أحسن إليه،هرم من أهرام الرياضة المغربية انطفأ نوره و غادرنا إلى دلر البقاء.تعازينا الحارة لأهله و أصدقاءه وكل الرياضيين و إنا لله وإنا إليه راجعون.
34 - محمد الأحد 04 نونبر 2018 - 12:58
الرحمة والمغفرة ..وأ لهم الله دويه الصبر والسلوان...أما لله وانا اليه راجعون
35 - عزيز الأحد 04 نونبر 2018 - 12:59
ان لالله وان اليه راجعون البقاء لله وحده لا شريكله
36 - متواضع الأحد 04 نونبر 2018 - 12:59
مدرب في مستوى ورجل خلوق ترك بصمة في مشواره التدريبي في داخل او في الخارج
رحمك الله واسكن واسع جنانه وصبر اهلك
رحمك الله واسكن واسع جنانه وصبر اهلك
37 - متتبع الأحد 04 نونبر 2018 - 12:59
انا لله وانا اليه راجعون.مصطفى مديح رحل الى دار البقاء. وستضل دكراه.تشهد بها الملاعب الوطنية.
38 - ADAM الأحد 04 نونبر 2018 - 12:59
اللهم إرحمه و تجاوز عنه و هون علبه عند السؤال و أرزق أهله الصبر و السلوان و إنا لله و إنا إليه راجعون و إرحم جميع الأموات المسلمين و ألحقنا بهم و أنت راض عنا أمين فإنهم هم السابقون و بإدنك نحن بهم اللاحقون و لا دوام ألا لوجهك الكريم أمين و الحمد الله ربي العالمين
39 - med de sud الأحد 04 نونبر 2018 - 12:59
إنا لله وإنا إليه راجعون.رحم آلله آلفقيد وأسكنه فسيح جناته.أللهم آرزق أهله آلصبر وأجرهم في مصييتهم
40 - محمد الأحد 04 نونبر 2018 - 12:59
رحم الله الفقيد و لن ننسى ماقدمه للكرة الخربكية الذي توج معه بلقبين البطولة و الكأس ان لله وإن إليه راجعون البقاء لله
41 - aziz الأحد 04 نونبر 2018 - 12:59
إن لله و إن إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير الله يرحمه و يتبته عند السؤال
42 - aminos الأحد 04 نونبر 2018 - 13:00
إن لله وانا الية راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنة وارزق أهله وذويه الصبر والسلوان
43 - مصطفى الأحد 04 نونبر 2018 - 13:00
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وانا لله وإنا اليه راجعون
44 - Abdelhak الأحد 04 نونبر 2018 - 13:00
انا لله وانا اليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت.
45 - الناجي م الأحد 04 نونبر 2018 - 13:00
انا لله وانا اليه راجعون. رحمه الله واسكنه فسيح جناته . كتن رجلا عظيما في عمله وفي مواقفه .ايدى خدمات جليلة لكرة القدم الوطنية... اللهم اغفر له وارحمه وارزق العائلة الكريمة الصبر والسلوان
46 - رياض الأحد 04 نونبر 2018 - 13:01
انا لله وانا اليه راجعون، اللهم ارحمه رحمة واسعة، والهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
47 - موت الفجأة. الأحد 04 نونبر 2018 - 13:01
هناك من يمرض بسرعة ويموت بسرعة وهناك من اطل علينا في الثمانينات يشتكي المرض ولا زال على قيد الحياة صديقي جهز والده السيارة للسفر وكان يستعجل الأم والأولاد وعندما تأخروا دخل للبيت في انتظار أن يجهزوا لي الرحيل وعندما اخدوا مقاعدهم نادوا عليه فلم يجب ونزل صديقي وهو يمازح اخته الجالسة بجانبه ليجد والده في بهو الدار وكاس الشاي ملقى بجانبه وقد فارق الحياة .
48 - المصطفى مديح الأحد 04 نونبر 2018 - 13:01
انا لله وانا اليه راجعون كان رجلا طيبا اللهم ارحمه واغفر له وتبته عند السؤال واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين.
49 - طارق الأحد 04 نونبر 2018 - 13:01
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له (انقضاء الاجل ليس المرض من ينهي حياة الإنسان)
50 - ع.الحميد الأحد 04 نونبر 2018 - 13:01
تعازينا الحارة لاسرة الفقيد الصغيرة والرياضية.
انا لله وان اليه راجعون.
انا لله وان اليه راجعون.
51 - عبد الله الأحد 04 نونبر 2018 - 13:02
ان لله و ان اليه راجعون . اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك .امين
52 - مونية الأحد 04 نونبر 2018 - 13:02
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه و الحقنا به مسلمين. وختم علينا حسن الختام . اللهم الهم اهله الصبر والسلوان. انا لله وان اليه راجعون.
53 - ياسر الأحد 04 نونبر 2018 - 13:02
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحم سي مصطفى,رجل عظيم عهدناه مدرب محنك صبور عفيف والله ان العين لتدمع على فراقك ولانقول الا ما يرضي الله
54 - مغربي الأحد 04 نونبر 2018 - 13:02
رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون
55 - de khouribga الأحد 04 نونبر 2018 - 13:03
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهـم إرحمه و اسكنه جناتك يا رب.
56 - ابن عبدالله الأحد 04 نونبر 2018 - 13:03
ان لله وأن إليه راجعون تغمده الله برحمته الواسعة واسكنه فاسح جناته ورزق أهله الصبر والسلوان
57 - younes الأحد 04 نونبر 2018 - 13:03
الدوام لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم تغمذه برحمتك الواسعة وتعازينا الحارة لأسرته الصغيرة والكبيرة.
رحمة الله عليه وعلى جميع موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب.
اللهم تغمذه برحمتك الواسعة وتعازينا الحارة لأسرته الصغيرة والكبيرة.
رحمة الله عليه وعلى جميع موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب.
58 - abdelmalik bourouhou tetouan الأحد 04 نونبر 2018 - 13:04
ان لله وان اليه راجعون اسكنه الله جناته
59 - سعيد الالفة الأحد 04 نونبر 2018 - 13:04
إنا لله وإنا إليه راجعون .
أتقدم بأحر التعازي إلى عائلتيه الصغيرة والكبيرة بهدا المصاب الجلل..و أدعو الله ان يلهم دويه الصبر و السلوان.
أتقدم بأحر التعازي إلى عائلتيه الصغيرة والكبيرة بهدا المصاب الجلل..و أدعو الله ان يلهم دويه الصبر و السلوان.
60 - العدناني الأحد 04 نونبر 2018 - 13:05
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..إنا لله وإنا إليه راجعون..اللهم ارحمه واعف عنه ووسع مدخله وأكرم نزله..يارب يا كريم..
61 - عبدالرزاق القنيطرة الأحد 04 نونبر 2018 - 13:05
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
62 - يوسف الأحد 04 نونبر 2018 - 13:05
ان لله وإنا إليه راجعون .اللهم اغفر له وارحمه واصبر اهله واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة يا رب
63 - عبدالرزاق القنيطرة الأحد 04 نونبر 2018 - 13:05
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
64 - Rac الأحد 04 نونبر 2018 - 13:06
انا الله وإنا إليه راجعون البقاء لله. رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته.
65 - مصطفى الأحد 04 نونبر 2018 - 13:06
ان لله و ان اليه راجعون."الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت ."صدق "ص".
66 - abderrahim Casablanca الأحد 04 نونبر 2018 - 13:07
انا لله وانا إليه راجعون.رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته اللهم ارزق ذويه الصبر والسلوان.
67 - mounir الأحد 04 نونبر 2018 - 13:07
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان واسكنه فسيح جناتك وتغمده الله بواسع رحمته
68 - ahmed akerray الأحد 04 نونبر 2018 - 13:08
اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين.
69 - عزالذين الأحد 04 نونبر 2018 - 13:08
الله أكبر لله ما أعطى ولله ما أخد ان لله وإن اليه راجعون
70 - يونس من الحسيمة الأحد 04 نونبر 2018 - 13:09
اللهم اسكنه في فسيح جناتك واغفر له وتجاوز عنه ولعائلته الصبر
71 - بوحاطي الأحد 04 نونبر 2018 - 13:10
ان لله و اليه راجعون رحم الله الفقيد و ادخله جنته
72 - محمد فو نو نو الأحد 04 نونبر 2018 - 13:12
تغمده الله بواسيع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون
73 - عبدالواحد غزلان الأحد 04 نونبر 2018 - 13:12
إنالله وإنا إليه راجعون ولا نقول إلا مايرضي الله لله ما أعطى ولله ماأخذ رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم دويه الصبر والسلوان.
74 - عبد الصمد الأحد 04 نونبر 2018 - 13:12
إنا لله وإنا إليه راجعون
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ، ونسأله تعالى أن يلحقنا به مسلمين تائبين طائعين لله رب العالمين
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ، ونسأله تعالى أن يلحقنا به مسلمين تائبين طائعين لله رب العالمين
75 - abdo الأحد 04 نونبر 2018 - 13:13
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنه
76 - محمد الأحد 04 نونبر 2018 - 13:14
انا لله وانا اليه راجعون آللهم رحمه وغفر له ولموتى المسلمين
77 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 04 نونبر 2018 - 13:15
رحمة الله عليه و اسكنه فسيح جنانه و الهم ذويه الصبر و السلوان اتذكره جيدا في اواسط الثمانينات حينما كنت احضر بعض مباريات فريقه الاصلي دفاع عين عين السبع و هو يداعب كرة القدم بكل تشويق و روح قتالية في ملعب كوزيمار بعين السبع ; انا لله و انا اليه راجعون.
78 - برامبن الأحد 04 نونبر 2018 - 13:15
انا لله وانا إليه راجعون،نسال اللّٰه ان يسكن الفقيد جناته و يرزق الصبر والسلوان لعائلته.
79 - أكرم الأحد 04 نونبر 2018 - 13:15
إن للله وإن إليه راجعون .أللهم ارزق أهله الصبر
80 - عبد العاطي أيت إسحاق الأحد 04 نونبر 2018 - 13:16
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله وأسكنه فسيح الجنة
81 - habib الأحد 04 نونبر 2018 - 13:16
انا لله و ان اليه راجعون.
اللهم اغفر له و ارحمه.
و ارزق اهله و دويه الصبر.
اللهم اغفر له و ارحمه.
و ارزق اهله و دويه الصبر.
82 - youssef youssef الأحد 04 نونبر 2018 - 13:16
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
83 - Fares abdelfattah الأحد 04 نونبر 2018 - 13:17
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض، و إنا لله وإنا إليه راجعون.
84 - karim الأحد 04 نونبر 2018 - 13:18
إنا لله وإنا إليه راجعون.تغمد الله المرحوم بواسع رحمته
85 - مرحابي الأحد 04 نونبر 2018 - 13:18
أنا لله وان إليه راجعون تغمده ألله برحمته واسكنه فسيح جناته اللهم ارزق عائلته البصر
86 - عتمان الأحد 04 نونبر 2018 - 13:18
ان لله و ان اليه راجعون هرم من أهرامات الكرة الوطنية رجل بمعنى الكلمة بصماته كانت واضحة عل جل الفرق التي دربها رحمك الله يا رجل تعازينا الحارة الى اسرته و كل الاسرة الكرة الوطنية
87 - تاج الدين يكشف الأحد 04 نونبر 2018 - 13:18
إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله رب العالمين
88 - عاشق للمستديرة الأحد 04 نونبر 2018 - 13:19
لا إله إلا الله ان لله و ان اليه راجعون الله يرحموا للأسف الوجوه طيبة ترحل بسرعة انسان و نعم الاخلاق لكن للاسف هادي هي الحال فهاد الوطن مهما دير نهار تمرض تتهمش و يطالك النسيان بالامس ميمون الوحدي و اليوم مصطفى مديح الله يرحمكم و يرحمنا حتا حنا لاننا اموات على قيد الحياة .
89 - Hassan الأحد 04 نونبر 2018 - 13:20
انا الله وإنا إليه راجعون البقاء لله. رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته
90 - علي nancy برشيد الأحد 04 نونبر 2018 - 13:20
إن لله وإن إليه راجعون الله يرزق عائلة الصغيرة و الكبيرة الصبر و السلوان
91 - rabii الأحد 04 نونبر 2018 - 13:21
انا لله و انا اليه راجعون. هكذا الحياة تفقد الأحباب في رمشة عين. اللهم ارحمه و جميع المسلمين و اجعلنا من اهل الجنة يا ارحم الراحمين.
92 - ملاحظ الأحد 04 نونبر 2018 - 13:21
اللهم ارحمه وادخله فسيح جناتك ان لله وان اليه راجعون
93 - عبدالفتاح الغنضور الأحد 04 نونبر 2018 - 13:27
إنا لله و إنا إليه راجعون. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته و يرزق أهله الصبر والسلوان إنه ولي ذلك والقادر عليه.
94 - أحمد الأحد 04 نونبر 2018 - 13:27
رحمه آلله وأدخله فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.
95 - kopiko الأحد 04 نونبر 2018 - 13:30
الله اكبر الله اكبر الله اكبر
انا لله و ان اليه راجعون.اللهم اغفر له و ارحمه و ثبته عند السؤال و اجعل مثواه الجنة
انا لله و ان اليه راجعون.اللهم اغفر له و ارحمه و ثبته عند السؤال و اجعل مثواه الجنة
96 - أمينة الأحد 04 نونبر 2018 - 13:34
لا اله الا الله إنا لله و انا اليه راجعون الله يرحمه و يوسع عليه
97 - amateur du sport populaire الأحد 04 نونبر 2018 - 13:36
il était vraiment sérieux et appliqué dans ses responsabilités. Que Dieu ait son âme.
98 - Abdou الأحد 04 نونبر 2018 - 13:38
إ نا لله وإنا إليه راجعون. أللهم ارحمه وازرق عائلته الصبر والسلوان
99 - أبو موسى أشرف الأحد 04 نونبر 2018 - 13:39
إن لله وإنا إليه راجعون. فعلا فقدنا إطار واطني كفىء ومحبوب.. تعازينا الحارة إلى أسرة المرحوم..
100 - المغربي الأحد 04 نونبر 2018 - 13:42
لا إلاه الا الله و إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم ارحمه و اغفر له.
101 - marouane الأحد 04 نونبر 2018 - 13:43
والله العضيم قريت الخبر وجاتني الصدمة أول واحد كانسمعو مات وكانتفاجأ. الله يرحمو وصبر عاءلتو مدرب قدير خلوق إنالله وإنا إليه راجعون
102 - كريم فرنسا الأحد 04 نونبر 2018 - 13:43
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك
104 - mostafa Yassine الأحد 04 نونبر 2018 - 13:47
Que Dieu Le Tout Puissant l'ait en Sa Sainte Miséricorde. Toutes mes condoléances à sa petite famille et à la famille des footballeurs qui ont perdu un grand entraîneur
106 - K-PAX الأحد 04 نونبر 2018 - 13:48
رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته، و رزق أهله الصبر والسلوان، وانا لله وإنا إليه راجعون
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