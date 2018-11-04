24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1907:4613:1616:1018:3619:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فكّ السحر والتواصل مع الجنّ .. "بيع الوهم" يحظى بالإقبال في سوس (5.00)

  2. ميمون الوجدي .. رائد فن الراي يغادر إلى دار البقاء (5.00)

  3. آلام الحياة عند مهاجر سري (5.00)

  4. اختراع مغربي ينال التتويج في مسابقة دولية بتايوان (5.00)

  5. منظمة التجارة تخلص المغرب من الصلب التركي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | المرض ينهي حياة المدرب الوطني مصطفى مديح

المرض ينهي حياة المدرب الوطني مصطفى مديح

المرض ينهي حياة المدرب الوطني مصطفى مديح
هسبريس من الرباط
الأحد 04 نونبر 2018 - 12:34

استفاق أهل الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص على وقع خبر مؤلم مفاده أن المدرب الوطني القدير مصطفى مديح توفي صباح اليوم الأحد.

وانتقل مديح إلى عفو الله بعد صراع مرير مع المرض لم يستطع مقاومته إلا شهورا قليلة حتى سلم روحه إلى بارئها.

وكان مديح، مدرب المنتخب الوطني لأقل من عشرين عاما، قد تعرض لوعكة صحية قبل مدة خلت، فرضت عليه الرقاد في الفراش إلى أن أجرى عملية جراحية الصيف الفائت، قبل أن يداهمه الموت صباح اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (106)

1 - بنمنصور محمد الأحد 04 نونبر 2018 - 12:52
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض، و إنا لله وإنا إليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
100
2 - مراد الأحد 04 نونبر 2018 - 12:52
لا حول و لا قوة إلا بالله ، إنا لله و إنا إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
76
3 - عبد اللطيف الأحد 04 نونبر 2018 - 12:52
ان لله وان اليه راجعون، الله ارحمو ويوسع عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
4 - nabil الأحد 04 نونبر 2018 - 12:52
إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمو و يغفر له
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
5 - إلهام الأحد 04 نونبر 2018 - 12:52
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله وأسكنه فسيح جناته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
6 - مريم الأحد 04 نونبر 2018 - 12:52
انا لله وانا اليه راجعون.تغمده الله برحمته واسكنه فسيح جنانه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
7 - ابوياسين الأحد 04 نونبر 2018 - 12:53
البقاء لله .اللهم ارحمه واغفر له .انا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
8 - hamid الأحد 04 نونبر 2018 - 12:53
الله يرحمه ويسكنه فسيح جنانه ويلهم ذويه الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
9 - زعلان من المأسى الأحد 04 نونبر 2018 - 12:53
ما نقول إلا ما يرضى الله
إن الله وإن إ ليه راجعون البقاء الله
اللهم ارحم جميع أموات المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
10 - fouad الأحد 04 نونبر 2018 - 12:53
ان لله وان اليه راجعون، كل نفس دائفة الموت ، رحمه الله والهم ذويه الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
11 - simohammedb الأحد 04 نونبر 2018 - 12:53
اللهم ارحمه وأحسن إليه. إنا لله و انا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
12 - سوسي حر. الأحد 04 نونبر 2018 - 12:53
انا لله و انا اليه راجعون...الله ارحمو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
13 - diaz med الأحد 04 نونبر 2018 - 12:53
انالله واليه راجعون.اللهم ارحمه واغفر له.اميين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
14 - محمد الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمه و أغفر له. آمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
15 - أحمد الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
إن لله وإن إليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له و صبر أهله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
16 - ابو مروة الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر له ورحمه ورزق اهله الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
17 - القنيطرة الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
انا لله وانا اليه راجعون........ً....................................
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
18 - رياضي الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
من بين احسن الاطر المغربية ..خبر جد جد مفاجئ و حزين.. اللهم ارحمه واغفر له.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
19 - خليلوفيتش الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت. في حياته كان خلوقا هادئا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
20 - hicham الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
انا لله و انا اليه راجعون
اللهم الرحمة و المغفرة له و لجميع امواتنا المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
21 - mouzoun rajaoui الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
رحمة الله عليه
الهم ارزق الصبر لاهله و أقاربه و أصدقاءه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
22 - متابع الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
اللهم ارحمه رحمة واسعة وارزق أهله الصبر والسلوان
وانا لله وانا اليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
23 - طارق 004 الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
لله ما أعطى ولله ما أخد ولا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل إن لله وإن إليه راجعون
تعازينا لأسرة الفقيد الكبيرة والصغيرة اللهم ارحمه وسائر المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
24 - حميد الأحد 04 نونبر 2018 - 12:54
لا حول ولا قوة الا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ..خبر صادم و الله العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
25 - riyad الأحد 04 نونبر 2018 - 12:55
إنا لله و انا اليه راجعون رحمة الله عليه مدرب خلوق كان يعمل في صمت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
26 - محمد الزياني الأحد 04 نونبر 2018 - 12:55
تغمد الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جنانه انا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
27 - wydawi الأحد 04 نونبر 2018 - 12:55
كل نفس ذائقة الموت..
رحمة الله عليه و اسكنه فسيح جناته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
28 - TEACHER الأحد 04 نونبر 2018 - 12:56
إن لله وان إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين يارب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
29 - طارق وجدة الأحد 04 نونبر 2018 - 12:56
كان رحمه الله من خيرة المدربين التي عرفتهم الساحة الوطنية الله يرحمو و يوسع عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
30 - الاماوي الأحد 04 نونبر 2018 - 12:56
إن لله وإنا إليه راجعون .اللهم ارحمه ويصبر أهله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
31 - كمال الأحد 04 نونبر 2018 - 12:56
انا لله وانا اليه راجعون لله مااعطى ولله مااخد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
32 - karim الأحد 04 نونبر 2018 - 12:57
ان لله وان اليه راجعون رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جنانه والهم اهله الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
33 - عادل الأحد 04 نونبر 2018 - 12:57
رحمه الله و أحسن إليه،هرم من أهرام الرياضة المغربية انطفأ نوره و غادرنا إلى دلر البقاء.تعازينا الحارة لأهله و أصدقاءه وكل الرياضيين و إنا لله وإنا إليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
34 - محمد الأحد 04 نونبر 2018 - 12:58
الرحمة والمغفرة ..وأ لهم الله دويه الصبر والسلوان...أما لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
35 - عزيز الأحد 04 نونبر 2018 - 12:59
ان لالله وان اليه راجعون البقاء لله وحده لا شريكله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
36 - متواضع الأحد 04 نونبر 2018 - 12:59
مدرب في مستوى ورجل خلوق ترك بصمة في مشواره التدريبي في داخل او في الخارج
رحمك الله واسكن واسع جنانه وصبر اهلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
37 - متتبع الأحد 04 نونبر 2018 - 12:59
انا لله وانا اليه راجعون.مصطفى مديح رحل الى دار البقاء. وستضل دكراه.تشهد بها الملاعب الوطنية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
38 - ADAM الأحد 04 نونبر 2018 - 12:59
اللهم إرحمه و تجاوز عنه و هون علبه عند السؤال و أرزق أهله الصبر و السلوان و إنا لله و إنا إليه راجعون و إرحم جميع الأموات المسلمين و ألحقنا بهم و أنت راض عنا أمين فإنهم هم السابقون و بإدنك نحن بهم اللاحقون و لا دوام ألا لوجهك الكريم أمين و الحمد الله ربي العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
39 - med de sud الأحد 04 نونبر 2018 - 12:59
إنا لله وإنا إليه راجعون.رحم آلله آلفقيد وأسكنه فسيح جناته.أللهم آرزق أهله آلصبر وأجرهم في مصييتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
40 - محمد الأحد 04 نونبر 2018 - 12:59
رحم الله الفقيد و لن ننسى ماقدمه للكرة الخربكية الذي توج معه بلقبين البطولة و الكأس ان لله وإن إليه راجعون البقاء لله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
41 - aziz الأحد 04 نونبر 2018 - 12:59
إن لله و إن إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير الله يرحمه و يتبته عند السؤال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
42 - aminos الأحد 04 نونبر 2018 - 13:00
إن لله وانا الية راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنة وارزق أهله وذويه الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
43 - مصطفى الأحد 04 نونبر 2018 - 13:00
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وانا لله وإنا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
44 - Abdelhak الأحد 04 نونبر 2018 - 13:00
انا لله وانا اليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
45 - الناجي م الأحد 04 نونبر 2018 - 13:00
انا لله وانا اليه راجعون. رحمه الله واسكنه فسيح جناته . كتن رجلا عظيما في عمله وفي مواقفه .ايدى خدمات جليلة لكرة القدم الوطنية... اللهم اغفر له وارحمه وارزق العائلة الكريمة الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
46 - رياض الأحد 04 نونبر 2018 - 13:01
انا لله وانا اليه راجعون، اللهم ارحمه رحمة واسعة، والهم اهله وذويه الصبر والسلوان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
47 - موت الفجأة. الأحد 04 نونبر 2018 - 13:01
هناك من يمرض بسرعة ويموت بسرعة وهناك من اطل علينا في الثمانينات يشتكي المرض ولا زال على قيد الحياة صديقي جهز والده السيارة للسفر وكان يستعجل الأم والأولاد وعندما تأخروا دخل للبيت في انتظار أن يجهزوا لي الرحيل وعندما اخدوا مقاعدهم نادوا عليه فلم يجب ونزل صديقي وهو يمازح اخته الجالسة بجانبه ليجد والده في بهو الدار وكاس الشاي ملقى بجانبه وقد فارق الحياة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
48 - المصطفى مديح الأحد 04 نونبر 2018 - 13:01
انا لله وانا اليه راجعون كان رجلا طيبا اللهم ارحمه واغفر له وتبته عند السؤال واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
49 - طارق الأحد 04 نونبر 2018 - 13:01
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له (انقضاء الاجل ليس المرض من ينهي حياة الإنسان)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
50 - ع.الحميد الأحد 04 نونبر 2018 - 13:01
تعازينا الحارة لاسرة الفقيد الصغيرة والرياضية.
انا لله وان اليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
51 - عبد الله الأحد 04 نونبر 2018 - 13:02
ان لله و ان اليه راجعون . اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك .امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
52 - مونية الأحد 04 نونبر 2018 - 13:02
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه و الحقنا به مسلمين. وختم علينا حسن الختام . اللهم الهم اهله الصبر والسلوان. انا لله وان اليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
53 - ياسر الأحد 04 نونبر 2018 - 13:02
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحم سي مصطفى,رجل عظيم عهدناه مدرب محنك صبور عفيف والله ان العين لتدمع على فراقك ولانقول الا ما يرضي الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
54 - مغربي الأحد 04 نونبر 2018 - 13:02
رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
55 - de khouribga الأحد 04 نونبر 2018 - 13:03
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهـم إرحمه و اسكنه جناتك يا رب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
56 - ابن عبدالله الأحد 04 نونبر 2018 - 13:03
ان لله وأن إليه راجعون تغمده الله برحمته الواسعة واسكنه فاسح جناته ورزق أهله الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
57 - younes الأحد 04 نونبر 2018 - 13:03
الدوام لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم تغمذه برحمتك الواسعة وتعازينا الحارة لأسرته الصغيرة والكبيرة.
رحمة الله عليه وعلى جميع موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
58 - abdelmalik bourouhou tetouan الأحد 04 نونبر 2018 - 13:04
ان لله وان اليه راجعون اسكنه الله جناته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
59 - سعيد الالفة الأحد 04 نونبر 2018 - 13:04
إنا لله وإنا إليه راجعون .
أتقدم بأحر التعازي إلى عائلتيه الصغيرة والكبيرة بهدا المصاب الجلل..و أدعو الله ان يلهم دويه الصبر و السلوان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
60 - العدناني الأحد 04 نونبر 2018 - 13:05
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..إنا لله وإنا إليه راجعون..اللهم ارحمه واعف عنه ووسع مدخله وأكرم نزله..يارب يا كريم..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
61 - عبدالرزاق القنيطرة الأحد 04 نونبر 2018 - 13:05
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
62 - يوسف الأحد 04 نونبر 2018 - 13:05
ان لله وإنا إليه راجعون .اللهم اغفر له وارحمه واصبر اهله واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
63 - عبدالرزاق القنيطرة الأحد 04 نونبر 2018 - 13:05
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
64 - Rac الأحد 04 نونبر 2018 - 13:06
انا الله وإنا إليه راجعون البقاء لله. رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
65 - مصطفى الأحد 04 نونبر 2018 - 13:06
ان لله و ان اليه راجعون."الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت ."صدق "ص".
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
66 - abderrahim Casablanca الأحد 04 نونبر 2018 - 13:07
انا لله وانا إليه راجعون.رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته اللهم ارزق ذويه الصبر والسلوان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
67 - mounir الأحد 04 نونبر 2018 - 13:07
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان واسكنه فسيح جناتك وتغمده الله بواسع رحمته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
68 - ahmed akerray الأحد 04 نونبر 2018 - 13:08
اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
69 - عزالذين الأحد 04 نونبر 2018 - 13:08
الله أكبر لله ما أعطى ولله ما أخد ان لله وإن اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
70 - يونس من الحسيمة الأحد 04 نونبر 2018 - 13:09
اللهم اسكنه في فسيح جناتك واغفر له وتجاوز عنه ولعائلته الصبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
71 - بوحاطي الأحد 04 نونبر 2018 - 13:10
ان لله و اليه راجعون رحم الله الفقيد و ادخله جنته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
72 - محمد فو نو نو الأحد 04 نونبر 2018 - 13:12
تغمده الله بواسيع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
73 - عبدالواحد غزلان الأحد 04 نونبر 2018 - 13:12
إنالله وإنا إليه راجعون ولا نقول إلا مايرضي الله لله ما أعطى ولله ماأخذ رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم دويه الصبر والسلوان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
74 - عبد الصمد الأحد 04 نونبر 2018 - 13:12
إنا لله وإنا إليه راجعون
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ، ونسأله تعالى أن يلحقنا به مسلمين تائبين طائعين لله رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
75 - abdo الأحد 04 نونبر 2018 - 13:13
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
76 - محمد الأحد 04 نونبر 2018 - 13:14
انا لله وانا اليه راجعون آللهم رحمه وغفر له ولموتى المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
77 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 04 نونبر 2018 - 13:15
رحمة الله عليه و اسكنه فسيح جنانه و الهم ذويه الصبر و السلوان اتذكره جيدا في اواسط الثمانينات حينما كنت احضر بعض مباريات فريقه الاصلي دفاع عين عين السبع و هو يداعب كرة القدم بكل تشويق و روح قتالية في ملعب كوزيمار بعين السبع ; انا لله و انا اليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
78 - برامبن الأحد 04 نونبر 2018 - 13:15
انا لله وانا إليه راجعون،نسال اللّٰه ان يسكن الفقيد جناته و يرزق الصبر والسلوان لعائلته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
79 - أكرم الأحد 04 نونبر 2018 - 13:15
إن للله وإن إليه راجعون .أللهم ارزق أهله الصبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
80 - عبد العاطي أيت إسحاق الأحد 04 نونبر 2018 - 13:16
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله وأسكنه فسيح الجنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
81 - habib الأحد 04 نونبر 2018 - 13:16
انا لله و ان اليه راجعون.
اللهم اغفر له و ارحمه.
و ارزق اهله و دويه الصبر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
82 - youssef youssef الأحد 04 نونبر 2018 - 13:16
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
83 - Fares abdelfattah الأحد 04 نونبر 2018 - 13:17
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض، و إنا لله وإنا إليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
84 - karim الأحد 04 نونبر 2018 - 13:18
إنا لله وإنا إليه راجعون.تغمد الله المرحوم بواسع رحمته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
85 - مرحابي الأحد 04 نونبر 2018 - 13:18
أنا لله وان إليه راجعون تغمده ألله برحمته واسكنه فسيح جناته اللهم ارزق عائلته البصر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
86 - عتمان الأحد 04 نونبر 2018 - 13:18
ان لله و ان اليه راجعون هرم من أهرامات الكرة الوطنية رجل بمعنى الكلمة بصماته كانت واضحة عل جل الفرق التي دربها رحمك الله يا رجل تعازينا الحارة الى اسرته و كل الاسرة الكرة الوطنية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
87 - تاج الدين يكشف الأحد 04 نونبر 2018 - 13:18
إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
88 - عاشق للمستديرة الأحد 04 نونبر 2018 - 13:19
لا إله إلا الله ان لله و ان اليه راجعون الله يرحموا للأسف الوجوه طيبة ترحل بسرعة انسان و نعم الاخلاق لكن للاسف هادي هي الحال فهاد الوطن مهما دير نهار تمرض تتهمش و يطالك النسيان بالامس ميمون الوحدي و اليوم مصطفى مديح الله يرحمكم و يرحمنا حتا حنا لاننا اموات على قيد الحياة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
89 - Hassan الأحد 04 نونبر 2018 - 13:20
انا الله وإنا إليه راجعون البقاء لله. رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
90 - علي nancy برشيد الأحد 04 نونبر 2018 - 13:20
إن لله وإن إليه راجعون الله يرزق عائلة الصغيرة و الكبيرة الصبر و السلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
91 - rabii الأحد 04 نونبر 2018 - 13:21
انا لله و انا اليه راجعون. هكذا الحياة تفقد الأحباب في رمشة عين. اللهم ارحمه و جميع المسلمين و اجعلنا من اهل الجنة يا ارحم الراحمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
92 - ملاحظ الأحد 04 نونبر 2018 - 13:21
اللهم ارحمه وادخله فسيح جناتك ان لله وان اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
93 - عبدالفتاح الغنضور الأحد 04 نونبر 2018 - 13:27
إنا لله و إنا إليه راجعون. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته و يرزق أهله الصبر والسلوان إنه ولي ذلك والقادر عليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
94 - أحمد الأحد 04 نونبر 2018 - 13:27
رحمه آلله وأدخله فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
95 - kopiko الأحد 04 نونبر 2018 - 13:30
الله اكبر الله اكبر الله اكبر
انا لله و ان اليه راجعون.اللهم اغفر له و ارحمه و ثبته عند السؤال و اجعل مثواه الجنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
96 - أمينة الأحد 04 نونبر 2018 - 13:34
لا اله الا الله إنا لله و انا اليه راجعون الله يرحمه و يوسع عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
97 - amateur du sport populaire الأحد 04 نونبر 2018 - 13:36
il était vraiment sérieux et appliqué dans ses responsabilités. Que Dieu ait son âme.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
98 - Abdou الأحد 04 نونبر 2018 - 13:38
إ نا لله وإنا إليه راجعون. أللهم ارحمه وازرق عائلته الصبر والسلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
99 - أبو موسى أشرف الأحد 04 نونبر 2018 - 13:39
إن لله وإنا إليه راجعون. فعلا فقدنا إطار واطني كفىء ومحبوب.. تعازينا الحارة إلى أسرة المرحوم..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
100 - المغربي الأحد 04 نونبر 2018 - 13:42
لا إلاه الا الله و إنا لله و إنا إليه راجعون اللهم ارحمه و اغفر له.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
101 - marouane الأحد 04 نونبر 2018 - 13:43
والله العضيم قريت الخبر وجاتني الصدمة أول واحد كانسمعو مات وكانتفاجأ. الله يرحمو وصبر عاءلتو مدرب قدير خلوق إنالله وإنا إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
102 - كريم فرنسا الأحد 04 نونبر 2018 - 13:43
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
103 - عابد الأحد 04 نونبر 2018 - 13:44
انا لله وانا اليه راجعون.اللهم ارحمه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
104 - mostafa Yassine الأحد 04 نونبر 2018 - 13:47
Que Dieu Le Tout Puissant l'ait en Sa Sainte Miséricorde. Toutes mes condoléances à sa petite famille et à la famille des footballeurs qui ont perdu un grand entraîneur
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
105 - kibir الأحد 04 نونبر 2018 - 13:48
الهم أغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
106 - K-PAX الأحد 04 نونبر 2018 - 13:48
رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته، و رزق أهله الصبر والسلوان، وانا لله وإنا إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 106 | عرض: 1 - 106

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.