24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:20
|07:47
|13:16
|16:09
|18:35
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فيلم "بدون وجه" .. تحد غير مسبوق في تاريخ السينما العالمية
- طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بـ"دوالي الأوردة"
- إضراب الشاحنات يحوّل السلع الأساسية إلى السوق السوداء بزاكورة
- " برنامج الدروس الحديثية " خطوة جبّارة .. لكن
- الأعرج يعد "قصراوة" بتشييد المركب الثقافي الكبير
تقرير يوصي المغرب باعتماد تجربة سويسرا في التنمية المستدامة (5.00)
مقاطعة النقابات للحوار تضع العثماني في "موقف حرج" أمام الملك (5.00)
العجلاوي: قرار مجلس الأمن ينزع صفة الدولة عن "جمهورية الوهم" (5.00)
معرض الصناعة التقليدية يطوي صفحة الختام وسط انبهار الزوّار (5.00)
- المرض ينهي حياة المدرب الوطني مصطفى مديح - (167)
- رصيف الصحافة: الحكومة تتجه إلى اقتناء سيارات كهربائية باهظة - (83)
- مقاطعة النقابات للحوار تضع العثماني في "موقف حرج" أمام الملك - (79)
- وفاة راعٍ تحت الثلوج ببويبلان تغضب المغاربة ضد "عكاكيز الوقاية" - (61)
- "تشالنج نسائي" يستهدف الأسرار الجنسية للأزواج - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"الهلال السعودي" يصرف النظر عن خدمات بوصوفة
أكدت مصادر إعلامية سعودية، الأحد، أن إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم صرفت النظر عن التعاقد مع الدولي المغربي مبارك بوصوفة الذي كان من المرتقب أن يعوض الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري، الغائب عن صفوف ناديه بسبب إصابة خطيرة ستبعده عن الميادين لوقت طويل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة الهلال أوقف المفاوضات مع متوسط ميدان الأسود، عقب تأكدها من عدم استمراره في خوض مباريات الدوري السعودي للمحترفين أثناء مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس أسيا المقبلة.
وأضافت المصادر أن وكيل أعمال اللاعب بوصوفة أسهم في عرقلة انتقال موكله، بعد أن رفع من قيمته السوقية؛ وهو ما دفع محمد بن فيصل، رئيس الهلال الذي كان موجودا في مدينة دبي الإماراتية منذ يومين لإكمال التعاقد مع اللاعب، إلى وقف العملية برمتها.
وكان بوصوفة، الذي يعاني من "عطالة" بعد نهاية عقده مع الجزيرة الإماراتي، قريبا من الانتقال إلى الهلال السعودي ليحل بديلا عن الدولي الإماراتي عموري الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي؛ وهو ما يفرض عليه الغياب لمدة طويلة عن الميادين، بسبب إجرائه لعملية جراحية.
وأبدى البرتغالي جورجي خيسوس، مدرب الهلال السعودي، موافقته على ضم صانع ألعاب الأسود للاستفادة من إمكاناته وخبرته في صفوف ناديه قبل أن ينسف وكيل أعمال بوصوفة كل شيء جراء ما وصفه الإعلام السعودي بمماطلة وكيل اللاعب علما أن المفاوضات كانت تسير في الطريق الصحيح، وكان من المتوقع أن يصل اللاعب إلى الرياض قبل أربع وعشرين ساعة:
وترجح بعض المصادر أن إدارة الهلال قامت بصرف النظر عن التعاقد مع بوصوفة، بعد أن اتضح لها أن الفريق لن يكون بحاجة إلى خدماته في الفترة الحالية؛ لأن الدوري السعودي سيتوقف في الشهر المقبل لإفساح المجال لمسابقة كأس أسيا.