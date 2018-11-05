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الرئيسية | رياضة | "الهلال السعودي" يصرف النظر عن خدمات بوصوفة

"الهلال السعودي" يصرف النظر عن خدمات بوصوفة

"الهلال السعودي" يصرف النظر عن خدمات بوصوفة
أوعنا بلعيد
الاثنين 05 نونبر 2018 - 08:55

أكدت مصادر إعلامية سعودية، الأحد، أن إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم صرفت النظر عن التعاقد مع الدولي المغربي مبارك بوصوفة الذي كان من المرتقب أن يعوض الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري، الغائب عن صفوف ناديه بسبب إصابة خطيرة ستبعده عن الميادين لوقت طويل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة الهلال أوقف المفاوضات مع متوسط ميدان الأسود، عقب تأكدها من عدم استمراره في خوض مباريات الدوري السعودي للمحترفين أثناء مشاركة المنتخب السعودي في نهائيات كأس أسيا المقبلة.

وأضافت المصادر أن وكيل أعمال اللاعب بوصوفة أسهم في عرقلة انتقال موكله، بعد أن رفع من قيمته السوقية؛ وهو ما دفع محمد بن فيصل، رئيس الهلال الذي كان موجودا في مدينة دبي الإماراتية منذ يومين لإكمال التعاقد مع اللاعب، إلى وقف العملية برمتها.

وكان بوصوفة، الذي يعاني من "عطالة" بعد نهاية عقده مع الجزيرة الإماراتي، قريبا من الانتقال إلى الهلال السعودي ليحل بديلا عن الدولي الإماراتي عموري الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي؛ وهو ما يفرض عليه الغياب لمدة طويلة عن الميادين، بسبب إجرائه لعملية جراحية.

وأبدى البرتغالي جورجي خيسوس، مدرب الهلال السعودي، موافقته على ضم صانع ألعاب الأسود للاستفادة من إمكاناته وخبرته في صفوف ناديه قبل أن ينسف وكيل أعمال بوصوفة كل شيء جراء ما وصفه الإعلام السعودي بمماطلة وكيل اللاعب علما أن المفاوضات كانت تسير في الطريق الصحيح، وكان من المتوقع أن يصل اللاعب إلى الرياض قبل أربع وعشرين ساعة:

وترجح بعض المصادر أن إدارة الهلال قامت بصرف النظر عن التعاقد مع بوصوفة، بعد أن اتضح لها أن الفريق لن يكون بحاجة إلى خدماته في الفترة الحالية؛ لأن الدوري السعودي سيتوقف في الشهر المقبل لإفساح المجال لمسابقة كأس أسيا.

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