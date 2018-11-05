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الرئيسية | رياضة | مفاجأة سارة لأنصار برشلونة قبل ملاقاة ميلان

مفاجأة سارة لأنصار برشلونة قبل ملاقاة ميلان

مفاجأة سارة لأنصار برشلونة قبل ملاقاة ميلان
أوعنا بلعيد
الاثنين 05 نونبر 2018 - 02:30

أعلن الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة لكرة القدم، عن قائمته المستدعاة المكونة من 22 لاعبا للسفر إلى مدينة ميلانو الإيطالية صباح الإثنين، استعدادا لمواجهة أنتر ميلان ضمن مجريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري الأبطال الأوروبية.

وحملت قائمة الفريق مفاجأة سارة لأنصار نادي برشلونة ومكونات الفريق عقب ظهور اسم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن لائحة المنادى عليهم، حيث قرر مهاجم التانغو السفر مع بعثة الفريق الكتالوني رغم أنه لم يحصل على التصريح الطبي إلى حدود اللحظة.

وشهدت القائمة استمرار غياب الثنائي الدفاعي صامويل أومتيتي وتوماس فيرمايلن بداعي الإصابة، فيما وجه فالفيردي الدعوة إلى الثلاثي الشاب الممارس في فريق الرديف كارليس إلينيا، وشومي، وإيناكي بينيا.

وقالت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية إن مران فريق برشلونة صباح اليوم الأحد عرف مشاركة ليونيل ميسي، إضافة إلى ثلاثة لاعبين من الفريق الرديف هم الحارس بينيا، وتشومي، ومونتشو، تحضيرا لمباراة الثلاثاء ضمن دوري الأبطال أمام الإنتر.

وكان الأسطورة الأرجنتيني ميسي قد تعرض للإصابة خلال مباراة ناديه أمام الفريق الأندلسي إشبيلية، قبل أسبوعين، الأمر الذي حتم عليه الغياب عن لقاء الذهاب بدوري الأبطال أمام إنتر ميلان الذي جرى بملعب الكامب نو، كما غاب عن الكلاسيكو أمام الغريم الأزلي ريال مدريد، وعن مواجهة أمس أمام رايو فاييكانو، التي عرفت فوز رفاق البرغوث بشق الأنفس بفضل أهداف الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي.

ويرتقب أن يحصل ليونيل ميسي على التصريح الطبي، صباح يوم المباراة، ومن المنتظر أن يمنح ارنسيتو فالفيردي لنجمه البولغا بعض الدقائق أمام أنتر ميلان وفي حال عدم حدوث ذلك، فإن ظهور ميسي سيتأجل إلى مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني.

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