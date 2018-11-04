سباح يكمل رقما قياسيا بالسباحة 5 أشهر حول بريطانيا العظمى

هسبريس - د.ب.أ

أصبح مغامر بريطاني (33 عاما) أول شخص يسبح حوالي 2900 كيلومتر حول البر الرئيسي لبريطانيا العظمى.

وغادر روس إدجلي ميناء مارجيت في أول يونيو ولم تطأ قدماه الأرض حتى اليوم الأحد. وخلال الـ 157 يوما التي قضاها في البحر، صارع قناديل البحر وتفادى سفن الشحن وتغلب على الأمواج الهائجة.

ومع ذلك، قال لـ "سكاي نيوز" إن إحدى أكبر شكاواه هي أن لسانه تشقق على نحو بالغ بسبب تراكم المياه المالحة، كما أنه أصيب بتقرحات شديدة في عنقه.

وقال إدجلي إنه عندما كان يسير إلى الشاطئ ارتدى نظاراته مرة أخرى ليخفي دموعه.

يذكر أن إدجلي موجود بالفعل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسلق حبل بطول يعادل ارتفاع جبل إفرست. كما أنه أكمل ماراثون بينما كان يسحب سيارة.