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الرئيسية | رياضة | الرجاء يخشى غياب 3 لاعبين أمام اتحاد طنجة

الرجاء يخشى غياب 3 لاعبين أمام اتحاد طنجة

الرجاء يخشى غياب 3 لاعبين أمام اتحاد طنجة
أوعنا بلعيد
الاثنين 05 نونبر 2018 - 11:41

يستعد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم لخوض مباراته المقبلة أمام اتحاد طنجة، يوم الأربعاء المقبل، برسم الجولة السابعة من البطولة المغربية الاحترافية.

وكما أكدت مصادر هسبريس في وقت سابق، فقد قررت بعثة النسور الخضر المكوث في مدينة البوغاز وخوض التداريب بها تأهبا لملاقاة فريقها المحلي في قمة الجولة السابعة بالبطولة، وعدم العودة إلى مدينة الدار البيضاء تفاديا لإرهاق اللاعبين.

ويرغب الإسباني كارلوس غاريدو، مدرب "الخضر"، بمعية اللاعبين، في تحقيق الفوز ومصالحة أنصار النادي عقب الإقصاء المفاجئ أمام الوداد الرياضي الفاسي من نصف نهائي كأس العرش.

وأخضع الطاقم الطبي للرجاء، اليوم الأحد، كلا من سفيان رحيمي وعبد الرحيم الشاكير والكونغولي ليما مابيدي لفحوصات طبية دقيقة، بعد الإصابات التي تعرضوا لها أمام "الواف"، لتحديد ما إذا كان بإمكانهم المشاركة أمام اتحاد طنجة.

وتخشى الإدارة الفنية للرجاء أن تكون إصابة اللاعبين الثلاثة قوية وتحتاج إلى فترة راحة طويلة؛ ما قد يتسبب في حرمان المجموعة من خدماتهم وغيابهم عن القمة المرتقبة أمام اتحاد طنجة، ويصعّب بالتالي من مأمورية المدرب أمام منافس يهدف بدوره إلى تحقيق الفوز واستغلال الظروف الحالية التي يمر بها "النسور" للظفر بالنقاط الثلاثة.

جدير بالذكر أن عبد الرحيم الشاكير وليما مابيدي كانا قد غادرا أرضية الملعب خلال شوط المباراة الثاني أمام الوداد الرياضي الفاسي عقب إصابتهما، بينما اشتكى سفيان رحيمي من بعض الآلام بعد نهاية اللقاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ABO SALIM الاثنين 05 نونبر 2018 - 11:58
لقد اتبت المدرب الاسباني محدوديته واستهانته بالخصم عندما عندما لم يقم بتدريب اللاعبين على ضربات الجزاء اعتقادا منه انه سيربح المباراة بسهولة
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