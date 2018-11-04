الحسين عموتة يتولى تدريب نادي الهلال السوداني

هسبورت - محمد فنكار*

أعلن نادي الهلال السوداني، مساء اليوم، تعاقده مع الإطار المغربي الحسين عموتة، مدرب الوداد الرياضي السابق.

وكشفت مصادر الجريدة أن الهلال أقال مدربه السنغالي لامين نداي بسبب عدم رضى إدارة النادي السوداني على الطريقة التي يلعب بها الفريق في المرحلة الماضية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة الهلال أصرّت على التعاقد مع عموتة بغية تحقيق هدف التتويج بدوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي السوداني.

وقاد عموتة الوداد الرياضي إلى التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، قبل عام بالضبط، بعد انتصاره على الأهلي المصري بنتيجة 2/1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان الإطار الوطني قد رفض مجموعة من العروض للاشتغال بالمغرب، متحججا بظروفه الشخصية، خاصة بحكم دراسته في سلك الماستر في معهد مولاي رشيد للتربية والتكوين، واعتذر من فريقي اتحاد طنجة ونهضة بركان بداية الموسم.

وأحرز الهلال السوداني، مساء الجمعة، السوبر السوداني، بعد تفوقه بهدفين مقابل واحد على المريخ، في المباراة التي احتضنتها العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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