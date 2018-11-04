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الرئيسية | رياضة | الحسين عموتة يتولى تدريب نادي الهلال السوداني

الحسين عموتة يتولى تدريب نادي الهلال السوداني

الحسين عموتة يتولى تدريب نادي الهلال السوداني
هسبورت - محمد فنكار*
الأحد 04 نونبر 2018 - 22:00

أعلن نادي الهلال السوداني، مساء اليوم، تعاقده مع الإطار المغربي الحسين عموتة، مدرب الوداد الرياضي السابق.

وكشفت مصادر الجريدة أن الهلال أقال مدربه السنغالي لامين نداي بسبب عدم رضى إدارة النادي السوداني على الطريقة التي يلعب بها الفريق في المرحلة الماضية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة الهلال أصرّت على التعاقد مع عموتة بغية تحقيق هدف التتويج بدوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي السوداني.

وقاد عموتة الوداد الرياضي إلى التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، قبل عام بالضبط، بعد انتصاره على الأهلي المصري بنتيجة 2/1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان الإطار الوطني قد رفض مجموعة من العروض للاشتغال بالمغرب، متحججا بظروفه الشخصية، خاصة بحكم دراسته في سلك الماستر في معهد مولاي رشيد للتربية والتكوين، واعتذر من فريقي اتحاد طنجة ونهضة بركان بداية الموسم.

وأحرز الهلال السوداني، مساء الجمعة، السوبر السوداني، بعد تفوقه بهدفين مقابل واحد على المريخ، في المباراة التي احتضنتها العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - خالد الأحد 04 نونبر 2018 - 22:18
تحياتي الإطار الوطني الكبير عموتة
يستاهل اكثر
صام حتى عيا وفطر على جرانة
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-15
2 - issam الأحد 04 نونبر 2018 - 22:19
مدرب ماشاءالله عليه يشتغل في صمت اتمنا له النجاح مع الفريق السوداني
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15
3 - راس الكورة الأحد 04 نونبر 2018 - 22:20
بالتوفيق إن شاء الله! الإخوة السودانيون يستحقون كل خير.
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20
4 - علال الأحد 04 نونبر 2018 - 22:22
بالتوفيق ان شاء الله السي عموتة مدرب كبير ويمتاز بخلق كبيرة
الله يعاون
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13
5 - abdeljalil الأحد 04 نونبر 2018 - 22:30
أتمنى لك التوفيق والنجاح معى الهلال السوداني
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14
6 - أنت في بلدك التاني الأحد 04 نونبر 2018 - 22:42
هنيئا للهلال وهنيئا لك بألطف شعب كرم وحسن الضيافة.
رقم 1الهلال والمريخ فريقين قويين ولهم تاريخ عريق،مخصكش تحكر بهده الطريقة.
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