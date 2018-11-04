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الرئيسية | رياضة | الضربة القاضية تقتل ملاكما إيطاليا داخل الحلبة

الضربة القاضية تقتل ملاكما إيطاليا داخل الحلبة

الضربة القاضية تقتل ملاكما إيطاليا داخل الحلبة
أوعنا بلعيد
الأحد 04 نونبر 2018 - 22:30

أكدت وسائل الإعلام الأوروبية وفاة الملاكم الإيطالي كريستيان داغيو، عن عمر يناهز 49 سنة، بعد تلقيه لكمات قوية وسقوطه بالضربة القاضية "K.O" أثناء منافسته على اللقب العالمي في رياضة المواي طاي خلال البطولة الجارية بالتايلاند.

وسقط كريستيان داغيو، بطل العالم سبع مرات في رياضة المواي طاي، في الجولة الأخيرة بعد تلقيه ثلاث لكمات قوية من منافسه التايلندي دون برانغ، فتم نقله إلى المستشفى.

وقال شقيق الملاكم الإيطالي، في تصريحات نشرتها "INFOBAE" ، "لقد توفي كما كان يود أن يموت، وأنا غير نادم على ذلك لأنه كان يحب ما يقوم به". وتابع: "كان يتمنى أن يقاتل حتى عمر الثمانين، والحلبة كانت حياته. لقد مات بطلا".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الإيطالي داغيو رفض الهزيمة، رغم سقوطه في المرة الأولى أمام منافسه، مضيفة أنه نهض بعد ذلك وتحدث معه حكم اللقاء من أجل التأكد من قدرته على إكمال المباراة، فأعلن استمراره في القتال.

وجاء داغيو إلى نزاله الأخير وفي حوزته 10 انتصارات في الوزن الثقيل، ولكن هذا التحدي الجديد لم يتمكن من إكماله كما كان يود، وكان واضحا من خلال ردة فعله أنه غير قادر على ضبط توازنه وحماية وجهه أمام منافسه، الذي أسقطه أرضا بعد توجيه ثلاث لكمات قوية إلى رأسه.

ورغم نقله إلى المستشفى والعناية الطبية التي خصصت له، فقد قضى يومين في الغيبوبة، وتوفي نتيجة الأضرار الخطيرة التي أصيب بها في دماغه (تلف دماغي).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - الحانق الأحد 04 نونبر 2018 - 22:34
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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2 - nadia الأحد 04 نونبر 2018 - 22:37
لمذا يسمون الملاكمه بالرياضه النبيله ؟
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22
3 - يونس السلفي الأحد 04 نونبر 2018 - 22:37
سبحان الله
من عاش على شيء مات عليه
و من مات على شيء بعث عليه
نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة
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4 - مراكشي الأحد 04 نونبر 2018 - 22:38
اللهم احسن خاتمتنا .. و راحم جميع المسلمين .
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5 - مغربي الأحد 04 نونبر 2018 - 22:39
بنادم هو الي يحضي راسو ويبعد على هاد المسابقات التافهة
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20
6 - جواد أبير الأحد 04 نونبر 2018 - 22:41
أنا من الممارسين والمولوعين بالفنون القتالية الشيقة والجميلة لكنني أظن أنه حان الوقت لتغيير القوانين مثلا عنذما يسقط اللاعب بالضربة القاضية في المرة الأولى ثم يستفيق ويريد أن يواصل اللعب فعلى الحكم ان يوقف المبارات لكي لا تحصل مضاعفات خطيرة قد تؤدي للوفاة كما حصل مع الأسف لهذا المقاتل.
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7
7 - الحمدوني الشريف الأحد 04 نونبر 2018 - 22:42
الله ينعل مها رياضة قالك الرياضة النبيلة !!!!!أعنف رياضة لا حول ولا قوة إلا بالله الفرصة الوحيدة للحياة التي يهبها الله عز وجل لاينبغي أن تكون رخيصة عند البعض الى هذه الدرجة
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11
8 - aljazeer الأحد 04 نونبر 2018 - 22:44
ces sports on doit les stopper.
c est al jahl ceci pas du sport!!
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4
9 - نداء الأحد 04 نونبر 2018 - 22:44
هده ليست برياضة لم تعد لائقة انها مدمرة إلا يجد بأن تحدف ؛ كيف يجد المرء متعة في مشاهدة لكمات وضرب ودماء وموت...
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7
10 - m p l i الأحد 04 نونبر 2018 - 22:46
لقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام بالضرب في الرأس و الوجه ولاكن لااحد منكم يعرف هده المعلومة.ابحتوا لمذا؟
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3
11 - أحمد الوجدي الأحد 04 نونبر 2018 - 22:48
الحمد لله على نعمة الاسلام .. الذي نصحنا بالرياضات النبيلة وهي السباحة ورمي الرمح وركوب الخيل حيث ان تكون فارسا يعني ن تكون نبيلا لكن مع سيطرة اللوبيات على العالم انتشرت هذه الرياضات التفاهة التي هي كانت في الاصل قمار يتم استخدام العبيد او المساجين فيها... ومأخرا انتشر قتال الشوارع في روسيا بشكل رهيب عبر قناة كبيرة على اليوتوب تعرضها مما يدل على الفساد الاخلاقي المنتشر هناك وعدم الاكتراث لارواح البشر
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1
12 - جواد أبير الأحد 04 نونبر 2018 - 22:48
أظن أنه حان الوقت لتغيير القوانين كإحتساب الضربة القاضية في المرة الأولى وعدم السماح للاعب بمواصلة اللعب لان ذلك قد يؤدي لموته
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13 - ... الأحد 04 نونبر 2018 - 22:49
ان الله وان اليه راجعون لا حول ولا قوه الا بالله
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0
14 - ABDO الأحد 04 نونبر 2018 - 22:55
لا أدري لماذا تســمح ألدول بممــارسة مثل هذه ألمصارعــات ألعنيــفــة و

ألقــاتــلـة؟؟؟؟ لا أظـن أن ألمــلاكــمـة ريــاضــة . بل هي في ألواقـــع تبـادل

للضــرب و ألجرح بين شخصين أمــام أنضــار ألآخــرين , و هــذا هــو

ألفـارق ألوحــيـد بين ألمـلاكمة و تبــادل ألــضـرب و ألجــرح ألــذي يــقع في

ألشــوارع .
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