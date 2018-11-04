24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:19
|07:46
|13:16
|16:10
|18:36
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "حزب الشمعة" يرفض تنقيل سوق إلى بوقنادل
- حملة شهادات يطالبون الأزمي بالتشغيل في فاس
- إيران: نتوفر على حاجيات البلاد في سلاح الطيران
- إيرباص تضع وحدة طاقة في مركبة فضائية للناسا
- طوال القامة أكثر عرضة للإصابة بـ"دوالي الأوردة"
انتشار الأزبال يتحدى تدبير شركات النظافة لنفايات الدار البيضاء (5.00)
كتاب "فوكوياما" الجديد .. تأثير الهوية في تقويض الأنظمة الليبرالية (5.00)
- المرض ينهي حياة المدرب الوطني مصطفى مديح - (164)
- مقاطعة النقابات للحوار تضع العثماني في "موقف حرج" أمام الملك - (72)
- الاتحاد المغربي للشغل يعمّق "عزلة العثماني" بمقاطعة الحوار الاجتماعي - (63)
- بسبب زيادة أسعار السجائر .. وزير المالية يتعرض لانتقاد المعارضة - (63)
- وفاة راعٍ تحت الثلوج ببويبلان تغضب المغاربة ضد "عكاكيز الوقاية" - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الضربة القاضية تقتل ملاكما إيطاليا داخل الحلبة
أكدت وسائل الإعلام الأوروبية وفاة الملاكم الإيطالي كريستيان داغيو، عن عمر يناهز 49 سنة، بعد تلقيه لكمات قوية وسقوطه بالضربة القاضية "K.O" أثناء منافسته على اللقب العالمي في رياضة المواي طاي خلال البطولة الجارية بالتايلاند.
وسقط كريستيان داغيو، بطل العالم سبع مرات في رياضة المواي طاي، في الجولة الأخيرة بعد تلقيه ثلاث لكمات قوية من منافسه التايلندي دون برانغ، فتم نقله إلى المستشفى.
وقال شقيق الملاكم الإيطالي، في تصريحات نشرتها "INFOBAE" ، "لقد توفي كما كان يود أن يموت، وأنا غير نادم على ذلك لأنه كان يحب ما يقوم به". وتابع: "كان يتمنى أن يقاتل حتى عمر الثمانين، والحلبة كانت حياته. لقد مات بطلا".
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الإيطالي داغيو رفض الهزيمة، رغم سقوطه في المرة الأولى أمام منافسه، مضيفة أنه نهض بعد ذلك وتحدث معه حكم اللقاء من أجل التأكد من قدرته على إكمال المباراة، فأعلن استمراره في القتال.
وجاء داغيو إلى نزاله الأخير وفي حوزته 10 انتصارات في الوزن الثقيل، ولكن هذا التحدي الجديد لم يتمكن من إكماله كما كان يود، وكان واضحا من خلال ردة فعله أنه غير قادر على ضبط توازنه وحماية وجهه أمام منافسه، الذي أسقطه أرضا بعد توجيه ثلاث لكمات قوية إلى رأسه.
ورغم نقله إلى المستشفى والعناية الطبية التي خصصت له، فقد قضى يومين في الغيبوبة، وتوفي نتيجة الأضرار الخطيرة التي أصيب بها في دماغه (تلف دماغي).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
من عاش على شيء مات عليه
و من مات على شيء بعث عليه
نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة
c est al jahl ceci pas du sport!!
ألقــاتــلـة؟؟؟؟ لا أظـن أن ألمــلاكــمـة ريــاضــة . بل هي في ألواقـــع تبـادل
للضــرب و ألجرح بين شخصين أمــام أنضــار ألآخــرين , و هــذا هــو
ألفـارق ألوحــيـد بين ألمـلاكمة و تبــادل ألــضـرب و ألجــرح ألــذي يــقع في
ألشــوارع .