"دوري المسيرة" يجمع ممارسي الجيدو بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء، احتضنت القاعة المغطاة مولاي يوسف بخريبكة، دوري المسيرة الخضراء للجيدو، الذي ينظمه نادي أولمبيك خريبكة فرع الجيدو، بشراكة مع عصبة الوسط للرياضة ذاتها، تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للجيدو.

وأوضح ياسين ندالي، رئيس نادي أولمبيك خريبكة فرع الجيدو، أن "الدوري الوطني الذي أشرف النادي على تنظيمه عرف مشاركة أزيد من 20 ناديا، بما مجموعه 160 مشاركا في فئات البراعم والأطفال والكبار، ضمنهم 60 مشاركة من مختلف الأعمار، وأزيد من 50 حكما وطنيا ودوليا".

وقال ندالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "التظاهرة الرياضية تأتي في إطار استمرارية الأنشطة التي ينظمها نادي أولمبيك خريبكة فرع الجيدو، سواء كانت تربصات على الصعيد الوطني، أو تداريب لفائدة الحكام وباقي فئات الرياضيين".

وأضاف أن "مثل هذه الأنشطة الوطنية تهدف بالأساس إلى إبراز مؤهلات ممارسي رياضة الجيدو بمدينة خريبكة، إضافة إلى إبراز البنية التحتية التي تتوفر عليها المدينة، وتأكيد قدرة النادي على تنظيم تظاهرات من هذا الحجم، من أجل كسب ثقة العصبة والجامعة للظفر بتنظيم تظاهرات على المستوى الدولي".