دورتموند يشكر أشرف حكيمي باللهجة المغربية‎

أوعنا بلعيد

اعترف الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دورتموند، بصعوبة المباراة التي جمعت فريقه أمام مضيفه فولسبورغ، ضمن مجريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الألماني الممتاز نهاية الأسبوع.

وتمكن فريق بوروسيا دورتموند من تحقيق الفوز خارج ملعبه بهدف يتيم، حمل توقيع اللاعب ماركو ريوس، في الدقيقة السابعة والعشرين من شوط المباراة الأول. ورغم محاولة أصحاب الأرض تدارك الموقف وتعديل النتيجة، استطاع الزوار الحفاظ على تقدمهم وسط جماهير "فوكسفاجن أرينا"؛ لينهي دورتموند اللقاء بتحقيقه الفوز السابع مقابل ثلاثة تعادلات وبدون هزيمة إلى الآن في "البنودسليغا".

ونشر أشرف حكيمي "تغريدة" مقتضبة عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها: "كانت مباراة صعبة، لكننا حققنا فوزا آخر مهما. هيا بنا لنستمر في العمل".

وعقب فريق بوروسيا دورتموند على "تغريدة" أشرف حكيمي، عبر الحساب الرسمي للنادي على الموقع الاجتماعي نفسه بنشر صورة لحكيمي وهو يمسك الكرة خلال المباراة، مع شكره باللهجة المغربية على مجهوده الكبير وما قدمه لـ"أسود الفيستفال" خلال المواجهات التي شارك فيها. وكتب النادي: " شكرا بزاف".

يشار إلى أن المدافع المغربي المتألق خاض دقائق اللقاء التسعين أمام فولسبورغ، وأصبح ركيزة أساسية لا غنى عنها في خطط المدرب، وقدم أداء متميزا على الجانبين الهجومي والدفاعي، إذ سدد كرة قوية ومؤطرة كادت أن تسفر عن هدف، كما نجح في مراوغتين وربح نزالا ثنائيا وتدحرج 3 مرات لاستعادة الكرة.

ونفذ حكيمي 8 رميات تماس، وقطع تمريرتين للخصم، وأعطى 6 تمريرات طويلة، كما ارتكب خطأين، وحصل عقب نهاية اللقاء على 7.1 نقطة.