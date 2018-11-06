الترجي: مباراة كروية لا تحدد العلاقة مع مصر

هسبريس - إفي

أكد الرئيس الشرفي لنادي الترجي الرياضي التونسي، سليم شيبوب، أن بلاده ستستقبل فريق الأهلي المصري خلال رحلته لخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بكل ما تفرضه أخلاقيات الضيافة، رغم "ما حدث في مصر" على هامش مباراة الذهاب.

واعتبر شيبوب، في تصريحات نشرتها بوابة (العين الرياضية) الإماراتية أن ما حدث في مباراة الذهاب تسبب في استفزاز الفريق التونسي وجماهيره، متهما الجزائري مهدي عبيد شارف حكم اللقاء بالانحياز للفريق المصري.

وكان الترجي تعرض للهزيمة بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب النهائي الأفريقي، والذي أقيم على ملعب برج العرب يوم الجمعة الماضي، وسط أجواء احتجاجية من جماهير الترجي، التي اعتبرت أن ركلتي الجزاء اللتين حصل عليهما "المارد الأحمر" غير صحيحتين، رغم احتكام عبيد لتقنية الإعادة بالفيديو "VAR".

وقال شيبوب، الذي ترأس الترجي في الفترة من عام 1989 حتى 2004، "ما حدث من أخطاء تحكيمية لا يشرف الرياضة الأفريقية، لكن رغم ذلك فإن ما يجمع الأهلي والترجي ضارب في التاريخ، فهناك اتفاقية توأمة بينهما تعود لعام 1990، وتقوم على تكريس الاحترام المتبادل بين الفريقين وتبادل الآراء وتوفير المناخ الملائم عند إقامة المباريات بينهما".

وعن مباراة العودة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في ملعب رادس، قال شيبوب "ستكون حاسمة للفريق التونسي، الذي يحتفل قريبا بالمئوية الأولى لتأسيسه"، مؤكدا أن سماح السلطات التونسية بحضور 60 ألف متفرج لمباراة العودة يعد أمرا إيجابيا.

وشدد الرئيس الشرفي للترجي في هذا الصدد على أن بلاده تدرك جيدا أن العلاقات مع الشعب المصري لا تحددها مباراة كرة قدم مدتها 90 دقيقة، مؤكدا أنه لا يجب على الأهلي أو مشجعيه أن يتخوفوا من أي عملية انفلات ممكنة من جماهير الترجي.

وأشاد شيبوب بتطور الكرة الأفريقية فنيا في الفترة الأخيرة، لكنه أوضح أن "التحكيم الأفريقي ما زال متأخرا، ولم يحقق القفزة المطلوبة"، وتمنى أن يكون حكم إياب نهائي دوري الأبطال على المستوى المطلوب.

ويبحث الترجي عن لقبه الثالث في دوري الأبطال، والأول منذ تتويجه باللقب عام 2011 ضد الوداد البيضاوي المغربي، في حين يبحث النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي عن لقبه التاسع.