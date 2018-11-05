الحسين عموتة ينفي شائعة تدريب الهلال السوداني

هسبورت - عمر الشرايبي*

نَفَى الإطار الوطني الحسين عموتة، المدرب السابق لفريق الوداد البيضاوي، تعاقده مع إدارة نادي الهلال السوداني، للإشراف على تدريب الفريق "الأزرق"، خلفا للمدرب السنغالي لامين نداي، كما أعلنت عن ذلك الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء الأحد.

وعَبَّر عموتة، في اتِّصال مع "هسبورت"، عن استغرابه للشائعات التي راجت حول ارتباط اسمه بتدريب نادي الهلال السوداني، مؤكّدا بالقول: "لا توجد أي اتصالات مع الهلال السوداني، غريب أمر بعض الناس"، قاطعا بذلك الطريق أمام المصادر الصحافية السودانية التي تداولت "الإشاعة" عبر نطاق واسع.

من جهتها، كشفت مصادر "هسبورت" أن الهلال أقال مدربه السنغالي لامين نداي بسبب عدم رضى إدارة النادي على الطريقة التي يلعب بها الفريق في المرحلة الماضية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن إدارة الهلال تصرّ على التعاقد مع عموتة بغية تحقيق هدف التتويج بدوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي السوداني.

عموتة المتوَّج بلقب عصبة الأبطال الإفريقية مع الوداد البيضاوي في نسختها الماضية، الذي يشغل حاليا مهام محلِّل فني في إحدى القنوات التلفزيونية الرياضية القطرية، سبق له أن رفض مجموعة من العروض للاشتغال في المغرب، متحجِّجا بظروفه الشخصية، خاصة بحكم دراسته في سلك "الماستر" في معهد مولاي رشيد للتربية والتكوين، كما اعتذر عن تدريب فريقي اتحاد طنجة ونهضة بركان بداية الموسم الجاري.

يُشار إلى أن المدرب المغربي الحسين عموتة سبق له أن خاض تجربة احترافية واحدة خارج المغرب، حين تولى مهام المدير التقني لنادي السد القطري سنة 2011، حيث توِّج معه بلقب دوري أبطال آسيا، مساعدا للمدرب الأوروغوياني جورجي فوساتي، ثم قاد الفريق لإحراز لقب الدوري المحلي سنة 2013، بعد خمس سنوات من الغياب عن "البوديوم"، تلاه تتويج بلقب كأس الأمير في السنة الموالية.

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