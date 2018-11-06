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كُتّاب وآراء
حركة تنادي بجعل الرياضة رافعة للتنمية المستدامة
تفعيلا لبرنامجها السنوي الجهوي، وبمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، شاركت حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل، في دوري لكرة القدم من تنظيم نادي اتحاد أزرو بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشبيبة والرياضة.
الدوري احتضن ثلة من شباب بني زروال-دائرة غفساي، وفرقا رياضية من جماعة الرتبة وجماعة سيدي الحاج امحمد وغفساي، تحت إشراف جمعيتي "الرتبة المستقبل" و"سيدي الحاج امحمد المستقبل".
وتأتي هذه المشاركة، وفق بلاغ للحركة توصلت به هسبريس، في إطار اهتمام "قادمون وقادرون-مغرب المستقبل" بشباب العالم القروي وجعل الرياضة قنطرة لمد جسور التواصل بين شباب بني زروال وشباب جهة فاس مكناس عموما، باعتبارها رافعة للتنمية المستدامة، ودعم قدرات الشباب والتنقيب على الكفاءات الرياضية.