ريفالدو: المغرب بلدٌ مِضياف .. وهذه رسالتي إلى جمهور العيون

هسبورت - محمد فنكار*

عَبّر ريفالدو، نجم الكرة البرازيلية، عن سعادته بحضوره إلى المغرب للمشاركة في المباراة الاستعراضية في العيون، المقامة بمناسبة الاحتفال بذكري المسيرة الخضراء، مبرزا أنه سيكون سعيدا دائما بالعودة إليه في أي وقت.

وكَشَفَ ريفالدو، في تصريح خاص بـ"هسبورت"، عن إعجابه بالمغرب ومواطنيه، موردا أنه كان سعيدا بلقاء جماهيره وعشاقه مرة أخرى، مؤكِّدا أن المغاربة شعب رائع والبلد مضياف جدا.

وأَبْرزَ نجم الكرة البرازيلية أنه يفتخر بحضوره لإحياء احتفالات المسيرة الخضراء لما تحمله من دلالات كبيرة لدى الشعب المغربي، وأكد أن حضوره الثاني إلى المغرب لن يكون الأخير وأنه سيلبي الدعوة في أي وقت، خاصة وأنه يلتقي نجوما عالميين ولاعبين يكن لهم الاحترام والتقدير.

وأَبْدَى ريفالدو إعجابه بمدينة العيون التي زارها العام الماضي، وطالب الجماهير بالحضور المكثف كعادتها، موجها الشكر لكل القائمين على تنظيم هذا الحدث الرياضي الرائع، متمنيا له التقدم والتطور.

ووَصَل نجم الكرة البرازيلية ريفالدو إلى مراكش يوم أمس الأحد، إلى جانب ثلة من النجوم العالميين، منهم الكولومبي كارلوس فالديراما، والأرجنتينيان هيرنان كرسيبو وخافيير سافيولا، ونجوم من إفريقيا، ضمنهم الحاجي ضيوف وخاليلو فاديغا وأبيدي بيلي.

وتَعِيشُ مدينة مراكش أياما متميزة بحضور أسماء فرضت وجودها عالميا، قبل السفر إلى مدينة العيون اليوم لإجراء مباراة استعراضية على أرضية ملعب الشيخ لغضف، التي ستعرف حضورا إعلاميا وازنا سيواكب الحدث، إلى جانب ضيوف الشرف الحاضرين من مختلف القارات.

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