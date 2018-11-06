دورتموند وموناكو يرغبان في التعاقد مع بلهندة

أوعنا بلعيد

أبدى ناديا بوروسيا دورتموند الألماني وموناكو الفرنسي رغبتهما في التعاقد مع الدولي المغربي يونس بلهندة، متوسط ميدان فريق غلطة سراي التركي، خلال المركاتو الشتوي المقبل، بغية الاستفادة من خدماته وخبرته الطويلة التي راكمها عبر مسيرته الاحترافية.

وأشارت صحيفة "fanatik" التركية إلى أن النجم المغربي بات قريبا من مغادرة ناديه الحالي من أجل خوض تجربة احترافية جديدة بعيدا عن الدوري التركي وصخبه؛ إذ راقب كشافو الأندية يونس بلهندة خلال الديربي التركي بين غلطة سراي وفناربخشة يوم الجمعة الماضي.

ووفق المصدر ذاته، فإن بلهندة الذي استقدمه غلطة سراي من فريق ديناموكييف الأوكراني بقيمة 8.5 ملايين يورو بات مطلوبا بقوة من قبل بوروسيا دورتموند ونادي موناكو الفرنسي.

ويرغب لوسيان فافر، مدرب أسود الفيستفال الألمانية، في استقدام النجم المغربي بعد أن ألح على التعاقد معه منذ المركاتو الماضي، حيث راجت في موسم الانتقالات الصيفية أخبار طلب دورتموند التعاقد مع اللاعب، وما زال السويسري يمني النفس بضم بلهندة ليجاور مواطنه أشرف حكيمي.

وفي الوقت الحالي، فإن دورتموند هو متزعم الدوري الألماني ولم ينهزم في أي مباراة إلى الآن، ويريد مدرب الفريق المزيد من القوة لخط الوسط، ويرى في يونس بلهندة الخيار الأنسب لأنه سبق أن أشرف على تدريبه في نيس الفرنسي، وقدم حينها الشاب البالغ من العمر 28 عاماً إحدى أفضل فترات حياته المهنية مع الرجل التقني السويسري.

من جانبه، يبحث تيري هنري، المدرب الجديد لأيس موناكو، عن حلول قصيرة المدى، حيث قضى أيامًا سيئة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، لا سيما هزيمته الأخيرة أمام استاد ريمس. ومن أجل تدارك الموقف، تم نصح المدرب بالتعاقد مع بلهندة لتعزيز خط الوسط.

ويعول موناكو على سيرج ريكيير، كشاف اللاعبين سابقا في فريق نيس الفرنسي المسؤول حاليا عن تعاقدات فريق موناكو، من أجل ضم يونس بلهندة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.