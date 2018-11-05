الحكم على اللاعب السابق روسي بشهرين حبساً

هسبريس من الدار البيضاء

أصدرت المحكمة الزجرية لعين السبع في مدينة الدار البيضاء، حكما في حق اللاعب الدولي المغربي السابق يوسف روسي، يقضي بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ.

كما قررت المحكمة الحكم على اللاعب الدولي السابق بأداء غرامة 60 مليون سنتيم، في القضية التي رفعها ضده رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع.

وقضت نفس المحكمة على روسي بأداء 40 مليون سنتيم لفائدة لقجع، و20 مليون لفائدة الجامعة الملكية لكرة القدم.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمرا إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء لاستدعاء يوسف روسي، خلال شهر يوليوز الماضي، للتحقيق معه بشأن التهم التي وجهها لفوزي لقجع، الذي اتهمه روسي بالتورط في جرائم لغسيل الأموال، في تدوينة له على الفيسبوك.