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الرئيسية | رياضة | الحكم على اللاعب السابق روسي بشهرين حبساً

الحكم على اللاعب السابق روسي بشهرين حبساً

الحكم على اللاعب السابق روسي بشهرين حبساً
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 05 نونبر 2018 - 23:15

أصدرت المحكمة الزجرية لعين السبع في مدينة الدار البيضاء، حكما في حق اللاعب الدولي المغربي السابق يوسف روسي، يقضي بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ.

كما قررت المحكمة الحكم على اللاعب الدولي السابق بأداء غرامة 60 مليون سنتيم، في القضية التي رفعها ضده رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع.

وقضت نفس المحكمة على روسي بأداء 40 مليون سنتيم لفائدة لقجع، و20 مليون لفائدة الجامعة الملكية لكرة القدم.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمرا إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء لاستدعاء يوسف روسي، خلال شهر يوليوز الماضي، للتحقيق معه بشأن التهم التي وجهها لفوزي لقجع، الذي اتهمه روسي بالتورط في جرائم لغسيل الأموال، في تدوينة له على الفيسبوك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - محمد الاثنين 05 نونبر 2018 - 23:45
من فعل الذنب يستحق العقوبة ولكن 60 مليون بزاف
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2 - مثليين ونفتخر الاثنين 05 نونبر 2018 - 23:46
العلم لله،اللهم ان كان مظلوما أنصره على الذي ظلمه
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3 - حكم مخفف الاثنين 05 نونبر 2018 - 23:52
انه يستحق ، ولكن لسوء الحظ فالمحكمة لم تحكم عليه الا بغرامة ستون ملبون سنتيم اما السجن فهو موقوف التنفيذ
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4 - Seddam الاثنين 05 نونبر 2018 - 23:58
خاص يكون قد فمو قد دراعو،اتهم السيد بغسيل الأموال بدون دلاءل إذن يستحق السجن النافد و ليس موقوف التنفيذ مع الغرامة حتى يكون عبرة لغيره.
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5 - mouad الاثنين 05 نونبر 2018 - 23:59
جزاء من يتكلم عن الناس بدون دليل هداك راه لقجع ماشي......
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6 - احمد الاثنين 05 نونبر 2018 - 23:59
روسي نعرفه لاعب محترم كان يلعب مع المنتخب قتالي . و لكن ما علاقة انتقاده و اتهامه .
لقجع رجل نزيه و مانعرفه عليه سوى النتائج الملموسة و لا داعي الانتقاد من أجل الانتقاد .
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