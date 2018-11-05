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الرئيسية | رياضة | أزارو يدفع ضريبة التحايل على الحكم أمام الترجي

أزارو يدفع ضريبة التحايل على الحكم أمام الترجي

أزارو يدفع ضريبة التحايل على الحكم أمام الترجي
اوعنا بلعيد
الاثنين 05 نونبر 2018 - 20:47

سيحرم فريق الأهلي المصري لكرة القدم من خدمات لاعبه المغربي وليد أزارو، أمام فريق الترجي التونسي في لقاء الإياب، بعد أن قرّر الاتحاد الإفريقي للعبة توقيفه لمباراتين ودفع ناديه غرامة مالية، بسبب تحايله على الطاقم التحكيمي الذي أدار لقاء الذهاب بنهائي دوري الأبطال.

وتلقى فريق الأهلي المصري إشعارا رسميا من اتحاد الكرة يفيد بأن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قررت توقيف وليد أزارو مباراتين ودفع 20 ألف دولار غرامة على النادي الأهلي واستدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق، لجلسة استماع علي خلفية أحداث مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وأقدم المهاجم المغربي أزارو على خداع حكم مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي، بتمزيق قميصه للحصول على ضربة جزاء متفوقا في سوء سلوكه على تقنية الفيديو.

وأثار سوء سلوك اللاعب أزارو الكثير من الجدل والانتقادات الموجهة إلى مهاجم أسود الأطلس، بعد تحايله على الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، الذي فشل في إدارة اللقاء وتم تجميد نشاطه وحذف اسمه من قائمة الحكام الذين سيشاركون في مونديال الأندية المقبل.

وكان وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، قد طالب بمعاقبة وليد أزارو بسبب تمزيق قميصه؛ وهو الأمر الذي يعد خداعا للحكم وتحايلا عليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مراقب رياضي الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:21
عقوبة كانت منتظرة بعد التصرف الغير الرياضي والبعيد كل البعد عن الأخلاق والتنافس الشريف، أزارو الذي يتألق دائما بلعبه الرائع ولا يحتاج للاحتيال والغش.
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2 - من يخدع في مهنته خائن الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:24
تحية لمردونا وميسي على روحهم الرياضية العالية رغمة أن خصومهم كانو يعرقلونهم بالضرب أحياننا ويقوم بدون تعصب أو مشاجرة.
المهم مبروك لأزرو على التوقيف المستحق.
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3 - karim الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:34
سقطت من أعيننا يا أزارو بتحايلك على الحكم وتمزيق قميصك للحصول على ضربة جزاء،هذا ليس بأسلوب اللاعبين الشرفاء،هذا غش وتحايل مثل التاجر الذي يتحايل على الزبون .لا يعجبني أي لاعب غشاش يتظاهر بالسقوط في مربع العمليات أو يسعى لخداع الحكم،الرياضة قبل كل شئ هي الأخلاق فأن أخسر بشرف أفضل من أن أنتصر بغش
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4 - ملاحظ الاثنين 05 نونبر 2018 - 22:53
المشكل لايتعلق بتصرف ازارو اوغيره من اللاعبين المصيبة وهي ان الكاف عاجزة عن حل ظاهرة العنف التي ظلت تلازم كل مباراة نهائية لرابطة ابطال افريقيا منذازيد من عقدين من الزمن.كان على الكاف مثلا ان تكتفي بمباراة نهائية واحدة تجرى في بلد افريقي محايد وكفى المؤمنين شر القتال.
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5 - moha tout court الاثنين 05 نونبر 2018 - 23:09
هذا التصرف الغير رياضي سيدفع "رونار" لأعادة النظر في تواجد "أزارو" في الفريق الوطني لأن هذا الأخير يمكن أن يتسبب في مشكل يؤدي إلى انهزام المنتخب في إحدى مقابلاته...
أظن أن "أزارو" تطبع بطباع المصريين الذين دأبوا الاحتيال على الحكام، خاصة في مقابلاتهم ضد الفرق المغاربية ...
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