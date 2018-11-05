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كُتّاب وآراء
أزارو يدفع ضريبة التحايل على الحكم أمام الترجي
سيحرم فريق الأهلي المصري لكرة القدم من خدمات لاعبه المغربي وليد أزارو، أمام فريق الترجي التونسي في لقاء الإياب، بعد أن قرّر الاتحاد الإفريقي للعبة توقيفه لمباراتين ودفع ناديه غرامة مالية، بسبب تحايله على الطاقم التحكيمي الذي أدار لقاء الذهاب بنهائي دوري الأبطال.
وتلقى فريق الأهلي المصري إشعارا رسميا من اتحاد الكرة يفيد بأن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قررت توقيف وليد أزارو مباراتين ودفع 20 ألف دولار غرامة على النادي الأهلي واستدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق، لجلسة استماع علي خلفية أحداث مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.
وأقدم المهاجم المغربي أزارو على خداع حكم مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والترجي التونسي، بتمزيق قميصه للحصول على ضربة جزاء متفوقا في سوء سلوكه على تقنية الفيديو.
وأثار سوء سلوك اللاعب أزارو الكثير من الجدل والانتقادات الموجهة إلى مهاجم أسود الأطلس، بعد تحايله على الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، الذي فشل في إدارة اللقاء وتم تجميد نشاطه وحذف اسمه من قائمة الحكام الذين سيشاركون في مونديال الأندية المقبل.
وكان وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، قد طالب بمعاقبة وليد أزارو بسبب تمزيق قميصه؛ وهو الأمر الذي يعد خداعا للحكم وتحايلا عليه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
المهم مبروك لأزرو على التوقيف المستحق.
أظن أن "أزارو" تطبع بطباع المصريين الذين دأبوا الاحتيال على الحكام، خاصة في مقابلاتهم ضد الفرق المغاربية ...