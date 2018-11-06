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كُتّاب وآراء
مباريات صعبة لنادي الرجاء قبل "نهائي الكاف"
سيواجه فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم تحديا صعبا يتجلى في خوض ثلاث مباريات خلال أيام قليلة قبل ملاقاة فريق فيتا كلوب، برسم نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية الذي تعول مكونات "الخضر" على التتويج بلقبه وتضعه أهم أهداف الموسم الحالي كما أخبر بذلك جواد الزيات، رئيس النادي، خلال اجتماعه أمس باللاعبين.
وكشفت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم موعد المباراة المؤجلة برسم الجولة الثانية من البطولة الاحترافية بين فريقي حسنية أكادير والرجاء الرياضي، والتي تقرر إجراؤها يوم السبت السابع عشر من شهر نونبر الحالي.
وأقدمت اللجنة المذكورة على برمجة قمة حسنية أكادير والرجاء الرياضي يوم 17 نونبر، عقب إقصاء "النسور الخضر" من مسابقة كاس العرش على يد الوداد الرياضي الفاسي، إذ تم استغلال عدم تأهل الرجاء بعد أن كان المرشح الأبرز للعبور نحو نهائي الكأس الفضية المزمع خوضه يوم 18 من الشهر الجاري.
وسيكون الرجاء أمام امتحان صعب، إذ سيخوض "الفريق الأخضر" ثلاث مباريات قوية في ظرف 10 أيام، تنطلق بمواجهة اتحاد طنجة يوم غد الأربعاء برسم الجولة السابعة من الدوري، على أن يلاقي الكوكب المراكشي يوم الأحد المقبل ضمن الأسبوع الثامن، ليرحل صوب مدينة أكادير لمواجهة الحسنية ضمن مؤجل الأسبوع الثاني، مع الاستعداد لملاقاة فريق أمام فيتا كلوب الكنغولي يوم 25 من الشهر الجاري.