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كُتّاب وآراء
رونار يضع بنعطية وبوفال ضمن "لائحة الكاميرون"
أعلن الناخب الوطني هيرفي رونار، اليوم الثلاثاء من خلال الموقع الرسمي للـFRMF على الأنترنيت، عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي سيواجه منتخب الكاميرون، برسم الجولة الخامسة من الإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2019، والتي سجلت عودة العميد المهدي بنعطية وسفيان بوفال.
وذكر المصدر أن المباراة سيستضيفها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء يوم السبت 16 نونبر الجاري، على الساعة الثامنة مساء، ومعسكر "أسود الأطلس" سينطلق يوم الإثنين 12 نونبر في مدينة بوزنيقة بحضور اللاعبين الـ26 المنادى عليهم.
وضمت لائحة هيرفي رونار حراس المرمى منير الكجوي المحمدي (ملقا الإسباني) وياسين بونو (خيرونا الاسباني) وأحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي)، والمدافعين وليد الحجام (أميان الفرنسي) ونبيل درار (فينربخشة التركي) ونصير مزراوي (أجاكس أمستردام الهولندي) ومروان داكوستا (اسطنبول باشاكشهر التركي) وغانم سايس (وولفر هامبتون الانجليزي) ومهدي المتقي بنعطية (جوفنتوس الايطالي) وأشرف حكيمي (بروسيا دورتموند الألماني) وداري أشرف (الوداد الرياضي المغربي).
أما في وسط الميدان فقد جرى استدعاء كريم الأحمدي العروسي (الاتحاد السعودي) ويوسف أيت بناصر (موناكو الفرنسي) ومبارك بوصوفة (بدون نادي) ويونس بلهندة (غلطة سراي التركي) وفيصل فجر (كان الفرنسي) وأمين حارث (شالك 04 الالماني)، مع المهاجمين نور الدين أمرابط (النصر السعودي) وحكيم زياش (أجاكس أمستردام الهولندي) وأيوب الكعبي (هيبي شينا فورتشن الصيني) وخالد بوطيب (مالطيا سبور التركي) ويوسف النصيري (ليغانيس الاسباني) ووليد أزارو (الأهلي المصري) وسفيان بوفال (سيلتا فيغو الاسباني) وأسامة الإدريسي (أزيد ألكمار الهولندي) وعبد الاله الحافيظي (الرجاء البيضاوي).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
المدرب باستدعاءه لبوصوفة فهو يبحث عن مبرر للرحيل.
و الأيام بيننا.
لكن الطامة الكبرى تجيب لاعب بدون فريق ومن الفوق طالع في 35 عام!
كالعادة سارت حليمة على عاداتها القديمة
نفس الوجوه باسثناء اسم واحد
لعب مافرقتك غير 10 دقايق ...
ماتلعبش كاع اسابيع ...
ماتكونش عندك الفرقة كااع ...
مستواك يهبط ومايقنعش حتى فرقتك ...
هااانية
راك رسمي في المنتخب للابد ، حتى يجوك وراقيك ديال صندوق التقاعد
راك احبيبي ولفناااك في هاد المنتخب
وبلاصتك صعيبة ننساوها او نطمعوا شي واحد يدوز من جهتها !
اتمنى لهم الفوز انشاء الله
مايهمني في هده المقابلة هو القب الملصق للمنتخبين،فلهدا أنا متحس لهده المقايلة لمعرفت من هم الأسود الحقيقيين.
الأسود الكامرونية طويلة وضخمة العضلات ولها قوة خارقة في الياقة البدنية،أما أسود الأطلس الكوف من عجزة وأشبال له خططه وفنياته في العب الجماعي والفردي وهو مسلكه الوحيد للوصول مرمى الخصم.بالتوفيق للمنتخب الوطني قلوبنا معكم.
مصطلح التنافسية عند هرفي رونار غير مفهوم بثاتا
المنتخب يحتاج فقط الي تعادلين من أجل التأهيل ، منتخب الكاميرون مؤهل كيفما كانت النتيجة
السؤال الجوهري والاهم
هل سنفور بكاس إفريقيا 2019.
ستكون اقوي نسخة إفريقية علي الاطلاق لان كل العمالقة مؤهلين. مصر،تونس،السينغال،الكامرون،نيحيريا،الجزاير،الكوت ديفوار،الكونغو.كينيا الخ. امتحان كبير لمنتخبنا المغربي