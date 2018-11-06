رونار يضع بنعطية وبوفال ضمن "لائحة الكاميرون"

هسبريس من الرباط

أعلن الناخب الوطني هيرفي رونار، اليوم الثلاثاء من خلال الموقع الرسمي للـFRMF على الأنترنيت، عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي سيواجه منتخب الكاميرون، برسم الجولة الخامسة من الإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2019، والتي سجلت عودة العميد المهدي بنعطية وسفيان بوفال.

وذكر المصدر أن المباراة سيستضيفها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء يوم السبت 16 نونبر الجاري، على الساعة الثامنة مساء، ومعسكر "أسود الأطلس" سينطلق يوم الإثنين 12 نونبر في مدينة بوزنيقة بحضور اللاعبين الـ26 المنادى عليهم.

وضمت لائحة هيرفي رونار حراس المرمى منير الكجوي المحمدي (ملقا الإسباني) وياسين بونو (خيرونا الاسباني) وأحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي)، والمدافعين وليد الحجام (أميان الفرنسي) ونبيل درار (فينربخشة التركي) ونصير مزراوي (أجاكس أمستردام الهولندي) ومروان داكوستا (اسطنبول باشاكشهر التركي) وغانم سايس (وولفر هامبتون الانجليزي) ومهدي المتقي بنعطية (جوفنتوس الايطالي) وأشرف حكيمي (بروسيا دورتموند الألماني) وداري أشرف (الوداد الرياضي المغربي).

أما في وسط الميدان فقد جرى استدعاء كريم الأحمدي العروسي (الاتحاد السعودي) ويوسف أيت بناصر (موناكو الفرنسي) ومبارك بوصوفة (بدون نادي) ويونس بلهندة (غلطة سراي التركي) وفيصل فجر (كان الفرنسي) وأمين حارث (شالك 04 الالماني)، مع المهاجمين نور الدين أمرابط (النصر السعودي) وحكيم زياش (أجاكس أمستردام الهولندي) وأيوب الكعبي (هيبي شينا فورتشن الصيني) وخالد بوطيب (مالطيا سبور التركي) ويوسف النصيري (ليغانيس الاسباني) ووليد أزارو (الأهلي المصري) وسفيان بوفال (سيلتا فيغو الاسباني) وأسامة الإدريسي (أزيد ألكمار الهولندي) وعبد الاله الحافيظي (الرجاء البيضاوي).