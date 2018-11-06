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الرئيسية | رياضة | رونار يضع بنعطية وبوفال ضمن "لائحة الكاميرون"

رونار يضع بنعطية وبوفال ضمن "لائحة الكاميرون"

رونار يضع بنعطية وبوفال ضمن "لائحة الكاميرون"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 12:20

أعلن الناخب الوطني هيرفي رونار، اليوم الثلاثاء من خلال الموقع الرسمي للـFRMF على الأنترنيت، عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي سيواجه منتخب الكاميرون، برسم الجولة الخامسة من الإقصائيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2019، والتي سجلت عودة العميد المهدي بنعطية وسفيان بوفال.

وذكر المصدر أن المباراة سيستضيفها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء يوم السبت 16 نونبر الجاري، على الساعة الثامنة مساء، ومعسكر "أسود الأطلس" سينطلق يوم الإثنين 12 نونبر في مدينة بوزنيقة بحضور اللاعبين الـ26 المنادى عليهم.

وضمت لائحة هيرفي رونار حراس المرمى منير الكجوي المحمدي (ملقا الإسباني) وياسين بونو (خيرونا الاسباني) وأحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي)، والمدافعين وليد الحجام (أميان الفرنسي) ونبيل درار (فينربخشة التركي) ونصير مزراوي (أجاكس أمستردام الهولندي) ومروان داكوستا (اسطنبول باشاكشهر التركي) وغانم سايس (وولفر هامبتون الانجليزي) ومهدي المتقي بنعطية (جوفنتوس الايطالي) وأشرف حكيمي (بروسيا دورتموند الألماني) وداري أشرف (الوداد الرياضي المغربي).

أما في وسط الميدان فقد جرى استدعاء كريم الأحمدي العروسي (الاتحاد السعودي) ويوسف أيت بناصر (موناكو الفرنسي) ومبارك بوصوفة (بدون نادي) ويونس بلهندة (غلطة سراي التركي) وفيصل فجر (كان الفرنسي) وأمين حارث (شالك 04 الالماني)، مع المهاجمين نور الدين أمرابط (النصر السعودي) وحكيم زياش (أجاكس أمستردام الهولندي) وأيوب الكعبي (هيبي شينا فورتشن الصيني) وخالد بوطيب (مالطيا سبور التركي) ويوسف النصيري (ليغانيس الاسباني) ووليد أزارو (الأهلي المصري) وسفيان بوفال (سيلتا فيغو الاسباني) وأسامة الإدريسي (أزيد ألكمار الهولندي) وعبد الاله الحافيظي (الرجاء البيضاوي).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - هشام مراكش الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 12:31
متفقين على كلشي إلا بوصوفة و براكا خلي بلاصتك نقية
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19
2 - حمو ستيتو الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 12:43
بنعطية المدلل يختار المقابلات ألذي يلعبها وهذه فضيحة في حد ذاتها وضعف واضح من طرف الجهاز الفني ومجاملة من طرف رأس الجامعة الذي يدعي الجدية والانظباط .
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-6
3 - abdou الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 12:43
Et pourquoi HAFIDI et DARRI uniquement pour faire plaisire au gents qui demendent les joueurs amateurs du botola.appelez les joueurs de berkan ou le.waf .et pas des equipes de casa.
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-8
4 - الرماني الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 12:47
بوفال تحسن مستواه خاصة هذه السنة فقط أتمنى ان يتخلى عن الإفراط في اللعب الفردي وكذلك التعود على اللعب في الأدغال الإفريقية.
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15
5 - مصطفى الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 12:50
إصرار رونار على المناداة على اللاعب بوصوفة رغم عدم اللعب لأي فريق ماهو الا محاولة من المدرب لإثارة القلاقل و المشاكل بالمنتخب حتى يجد سببا للرحيل.
المدرب باستدعاءه لبوصوفة فهو يبحث عن مبرر للرحيل.
و الأيام بيننا.
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-6
6 - abdou الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 12:52
Le malchanceux de Lezhar que son nom indique le contraire n'est pas encore capté par les radars du renard!!! surtout avec le grand Boussoufa sans club et Ahmadi a niveau bas... ce n'est pas les noms qui jouent mais les plus disponibles et compètitifs, n'est ce pas cher Renard.
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9
7 - simo الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 12:53
je me demande pourquoi bousoufa c'est vraiment bizarre
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6
8 - fouad chetouani الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 12:54
ماشي مشكيل تجيب لاعب إحتياطي في فرقتو
لكن الطامة الكبرى تجيب لاعب بدون فريق ومن الفوق طالع في 35 عام!
كالعادة سارت حليمة على عاداتها القديمة
نفس الوجوه باسثناء اسم واحد

لعب مافرقتك غير 10 دقايق ...
ماتلعبش كاع اسابيع ...
ماتكونش عندك الفرقة كااع ...
مستواك يهبط ومايقنعش حتى فرقتك ...
هااانية
راك رسمي في المنتخب للابد ، حتى يجوك وراقيك ديال صندوق التقاعد
راك احبيبي ولفناااك في هاد المنتخب
وبلاصتك صعيبة ننساوها او نطمعوا شي واحد يدوز من جهتها !
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9 - المهاجر الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 12:55
وأخيرا رجوع بوفال ....مكان بوفال في المنتخب ضروري
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5
10 - bejaad الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 12:56
حظ سعيد للاعبين و خصوصا عبد الاله الحافظي
اتمنى لهم الفوز انشاء الله
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2
11 - Observateur الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 13:09
حسب علمي لم يسبق للمنتخب الوطني أن فاز على المنتخب الكامروني .. كل التوفيق للأسود في مبارتهم المقبلة.
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12 - الأسود المروضة والغير مروضة الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 13:09
الأسود المروضة والغير مروضة
مايهمني في هده المقابلة هو القب الملصق للمنتخبين،فلهدا أنا متحس لهده المقايلة لمعرفت من هم الأسود الحقيقيين.
الأسود الكامرونية طويلة وضخمة العضلات ولها قوة خارقة في الياقة البدنية،أما أسود الأطلس الكوف من عجزة وأشبال له خططه وفنياته في العب الجماعي والفردي وهو مسلكه الوحيد للوصول مرمى الخصم.بالتوفيق للمنتخب الوطني قلوبنا معكم.
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1
13 - متتبع للمنافسة الإفريقية الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 13:32
نفس الاسماء ، بوصوفة، درار،الأحمدي. لا أفهم لماذا

مصطلح التنافسية عند هرفي رونار غير مفهوم بثاتا

المنتخب يحتاج فقط الي تعادلين من أجل التأهيل ، منتخب الكاميرون مؤهل كيفما كانت النتيجة

السؤال الجوهري والاهم
هل سنفور بكاس إفريقيا 2019.

ستكون اقوي نسخة إفريقية علي الاطلاق لان كل العمالقة مؤهلين. مصر،تونس،السينغال،الكامرون،نيحيريا،الجزاير،الكوت ديفوار،الكونغو.كينيا الخ. امتحان كبير لمنتخبنا المغربي
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