نادر السيد: "المسيرة الخضراء" حدث ملهم بالمغرب

هسبورت - محمد فنكار*

أكد نادر السيد، نجم الكرة المصرية، أنه يفتخر بمقاسمة الشعب المغربي احتفاله بذكرى المسيرة الخضراء، من خلال المشاركة في المباراة الاستعراضية المقرر إجراؤها اليوم الثلاثاء بمدينة العيون.

وأبرز السيد، في تصريح خاص بـ"هسبورت"، أن سعادته لا توصف بالحضور إلى بلده الثاني المغرب، الذي لا يعتبر نفسه ضيفا عليه، مؤكدا أن المسيرة الخضراء حدث ملهم يظهر روح المغاربة السلمية وتعلقهم أيضا بوطنهم.

وقال حارس مرمى منتخب مصر السابق: "هو حدث تاريخي له دلالة كبيرة، خاصة بالمشاركة القياسية للشعب والنساء بصفة خاصة، بـ 10% من مجمل المشاركين، وهو تأكيد على تفاعل المرأة المغربية مع مثل هذه الأحداث"، وأضاف: "المسيرة الخضراء ذكرى متميزة في تاريخ المغاربة، ويسرني أن أكون جزءا من هذا الاحتفال بالتواجد بمدينة مراكش وبعدها العيون للعب مباراة استعراضية مع أبرز نجوم العالم".

وشكر السيد أيضا الشعب المغربي على حفاوة الاستقبال، كما حيى جميع المشاركين في المسيرة الخضراء في السبعينيات، مشيدا بدور المرأة المغربية في هذا الحدث، وأيضا بدورها الفعال في نصر السادس من نونبر سنة 1976، وكذا قائد البلاد، الملك محمد السادس، لما يقدمه من مشاريع اقتصادية واجتماعية للمغرب.

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