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كُتّاب وآراء
"منع" لاعبي الوداد والرجاء من الالتحاق بالمنتخب
كشف مصدر مسؤول من لجنة البرمجة بالعصبة الاحترافية لكرة القدم، لجريدة هسبريس، أن المنتخب الوطني المحلي سيجري معسكرا إعداديا الأسبوع المقبل تأهبا لمواجهة منتخبي توغو والنيجر شهر نونبر الجاري، سيعرف غياب لاعبي الرجاء والوداد الرياضيين.
ووفق المصدر ذاته فإن جمال السلامي، مدرب المنتخب المحلي، قرر إعفاء لاعبي الرجاء والوداد من المشاركة في المعسكر الإعدادي المقرر بداية الأسبوع المقبل، وذلك بسبب التزامهم بخوض المباراتين المؤجلتين أمام حسنية أكادير ويوسفية برشيد يوم 17 نونبر الحالي ضمن مسابقة الدوري المغربي الاحترافي.
وأوضح المصدر المذكور أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طلبت من جمال السلامي عدم الاستعانة بخدمات لاعبي الرجاء والوداد خلال معسكره الإعدادي المقبل، وأن يتم إعفاؤهم من الحضور بغية مشاركتهم مع نادييهم اللذين تنتظرهما مباريات مؤجلة برسم دوري اتصالات المغرب، ويعانيان من ضغط وتراكم المباريات.
وكان جمال السلامي يستعد لتوجيه الدعوة إلى كل من صلاح الدين باهي وسفيان رحيمي (أصيب وسيغيب عن مباراة اتحاد طنجة) وعمر بوطيب، من فريق الرجاء الرياضي؛ فيما اعتاد على توجيه الدعوة إلى أربعة لاعبين من الوداد الرياضي، ويتعلق الأمر بكل من زوهير المترجي، ووليد الكرتي، وأيمن الحسوني، وبديع أووك.
يشار إلى أن الوداد والرجاء أقصيا من مسابقة كأس العرش من نصف النهائي أمام نهضة بركان والوداد الرياضي الفاسي، وهو الإقصاء الذي سبب صدمة لأنصار الفريقين اللذين يرغبان في التعويض من خلال تحقيق نتائج إيجابية في الدوري المغربي الاحترافي لمصالحة أنصارهما.
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تعليقات الزوّار (1)
برافو لفريق بركان وبرافو لفريق وداد فاس