الحارس بونو يقود التشكيلة المثالية في "الليغا"

هسبريس - متابعة

اختير الدولي المغربي ياسين بونو، حارس فريق خيرونا لكرة القدم، ضمن التشكيلة المثالية عن الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني (لاليغا)؛ كما تم اختياره نجم الأسبوع عقب حصوله على أعلى تنقيط (9.4).

‎وجاء اختيار الحارس المغربي بونو من قبل مؤشر وإحصائيات Opta & Sofascore بعد قيادته فريق خيرونا بفضل تصدياته المثالية إلى تحقيق الفوز بهدف دون مقابل أمام فريق فالنسيا.

‎وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب بيري بونس في الدقيقة الثامنة والأربعين، لتنتهي المباراة بهدف نظيف، رغم تسديد "خفافيش" فالنسيا 27 تسديدة خلال الدقائق التسعين.

‎وتمكن الأخطبوط بونو من التصدي لـ9 تسديدات على مرماه، خمس منها أهداف محققة تمكن من إبعادها بشكل لا يصدق؛ كما واجه هجوم فالنسيا وضغطه ومحاولاته المتكررة للوصول إلى شباكه دون جدوى.

‎وجرب "الخفافيش" جميع الحلول التكتيكية الهجومية، من تسديدات من بعيد وضربات أخطاء، وكرات عالية وتمريرات بينية انفرد بها مهاجمو الفريق؛ لكن بونو دائما يكون في الموعد كصمام أمان في الخط الخلفي، ما انعكس إيجابيا على نفسية المجموعة، إذ أشعرها وجوده في حراسة المرمى بالكثير من الأمان والثقة.

‎وعرفت التشكيلة المثالية عن الأسبوع 11 في "الليغا" وجود ياسين بونو كحارس مرمى؛ بينما في الخط الدفاعي تم اختيار سيرجي روبيرتو (برشلونة) سيرجيو راموس (ريال مدريد) بيرناردو (خيرونا) سيرجيو ريغيلون (ريال مدريد) وفي خط الوسط تريغيروس (فياريال) ديوب (ايبار) داردير (إسبانيول برشلونة) جوردان (إيبار)؛ بينما قاد الخط الهجومي كل من لويس سواريز (برشلونة) وغوميز (سيلتا فيغو).

‎جدير بالذكر أن ياسين بونو ضمن الأسماء التي وجه لها هيرفي رونار الدعوة في لائحته النهائية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي سيواجه منتخب الكاميرون برسم الجولة الخامسة من الإقصائيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2019.