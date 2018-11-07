ماراطون يروج للسياحة الإيكولوجية بسيدي بوصبر‎

أيوب صدور من وزان

تمكن العداء جواد قلوز، المنتمي إلى نادي اتحاد الخميسات، من الفوز بالمركز الأول في سباق نصف ماراطون الجبال الذي ربط جماعة سيدي بوصبر بجماعة سيدي أحمد الشريف بإقليم وزان؛ وذلك بعدما قطع مسافة 21 كيلومترا في زمن قدره ساعة و6 دقائق، مسجلا بذلك تحسنا مقارنة مع أدائه خلال مراحل التدريب، فيما حل مصطفى تاشفيت، عن نادي أتليتيك الرباط، ثانيا، قاطعا المطاف في ساعة و07 دقائق، وجواد الجزولي، عن أولمبيك آسفي، ثالثا، متخلفا بدقيقة واحدة عن صاحب المركز الثاني.

أحمد القطرة، مدير السباق، قال لهسبريس إن الحدث الرياضي تقف وراءه جمعية "فور إنرجي"، وجمعية الزيتونة، تحت شعار "الرياضة في خدمة السياحة الجبلية"، ويشكل سابقة في تاريخ الجماعتين سالفتي الذكر بالتزامن مع تخليد الشعب المغربي للذكرى الـ43 للمسيرة الخضراء المظفرة.

وأضاف الفاعل الاقتصادي والجمعوي ذاته أن النشاط "يروم الترويج للمنطقة القروية والتعريف بها بهدف خلق إشعاع لها وتشجيع السياحة الجبلية الإيكولوجية"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "جرى ربط الحدث الرياضي بتاريخ استقلال المغرب وجغرافية المنطقة"، آملا أن يصبح نصف ماراطون الجبال "تخليدا سنويا وعقلية مرجعية ستكبر مع الوقت للانفتاح على قارات العالم وفق مقاربة منسجمة وشمولية وإنسانية ومسؤولة".

وأكد القطرة أن "رهان الملتقى يبقى الحفاظ على هوية المغرب وثقافته والمساهمة في التنمية من خلال تثمين الكفاءات والخبرات وتعزيز دورها الكبير في الدينامية التنموية للبلاد"، مستحضرا في الوقت نفسه أن النشاط يهدف كذلك إلى محاربة آفات اجتماعية مثل التدخين المتفشي وسط شباب المنطقة الذين قال إنهم يعانون من عطالة شبه دائمة، وزاد: "دورنا نحن هو خلق دينامية وفرص شغل من خلال العمل على جلب استثمارات لتحريك عجلة التنمية".